Лейкемия у детей: что нужно знать каждому

Детский лейкоз - самая распространенная форма рака у детей. / УНИАН

Лейкемия - это тип рака, поражающий кровь. Двумя наиболее распространенными типами у детей являются острый лимфобластный лейкоз и острый миелогенный лейкоз.

У человека с лейкемией клетки крови попадают в кровоток до того, как полностью сформировались, поэтому в организме остается меньше здоровых клеток крови.

Ниже Medical News Today описывает типы детской лейкемии, симптомы и методы лечения.

Что такое детский лейкоз?

Детский лейкоз - самая распространенная форма рака у детей. Лейкемия возникает, когда костный мозг выпускает новые клетки крови в кровоток до того, как они полностью созреют.

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Эти незрелые клетки крови не функционируют должным образом, и в конце концов количество незрелых клеток превышает количество здоровых.

Лейкоз может поражать красные и белые кровяные тельца и тромбоциты.

Костный мозг производит стволовые клетки. Стволовая клетка крови может стать миелоидной стволовой клеткой или лимфоидной стволовой клеткой.

Лимфоидные стволовые клетки становятся лейкоцитами. Миелоидные стволовые клетки могут стать:

красными кровяными клетками

белыми кровяными клетками

тромбоцитами

Лейкоз обычно бывает острым или хроническим, а хронический тип у детей встречается редко. Они могут включать хронический миелоидный лейкоз или хронический лимфолейкоз.

Острый лейкоз у детей

Большинство детских лейкозов являются острыми, что означает, что они быстро прогрессируют и требуют как можно скорее лечения.

Острый лимфобластный лейкоз

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) - наиболее распространенный тип у детей, на который приходится 75% случаев лейкемии у детей.

Он влияет на клетки, называемые лимфоцитами, тип белых кровяных телец.

У человека с ОЛЛ костный мозг выделяет большое количество недоразвитых лейкоцитов, называемых бластными клетками. По мере увеличения их количества количество красных кровяных телец и тромбоцитов уменьшается.

Есть два подтипа ALL: B-клеточный и T-клеточный.

В большинстве случаев ОЛЛ в детстве рак развивается из ранних форм В-клеток. Другой тип, Т-клеточный ОЛЛ, обычно поражает детей старшего возраста.

Исследования 2020 года показывают, что большинство людей с диагнозом ОЛЛ моложе 18 лет и заболевают обычно в возрасте от 2 до 10 лет.

Американское онкологическое общество сообщает, что дети в возрасте до 5 лет имеют самый высокий риск развития ОЛЛ и что этот риск постепенно снижается, пока человек не достигнет 25-летнего возраста.

Перспектива для ВСЕХ зависит от подтипа, возраста человека и факторов, специфичных для каждого человека.

Острый миелолейкоз

На миелоидные лейкозы приходится примерно 20% случаев лейкемии у детей, и большинство миелоидных лейкозов являются острыми.

Острый миелогенный лейкоз (ОМЛ) влияет не на лимфоциты, а на белые кровяные тельца. Это также может повлиять на эритроциты и тромбоциты.

AML может начаться через:

миелобласты, которые превращаются в лейкоциты, называемые гранулоцита

мимонобласты, которые превращаются в белые кровяные тельца, называемые моноцитами и макрофагамиэритробласты, которые превращаются в эритроциты

мегакариобласты, которые превращаются в клетки костного мозга, называемые мегакариоцитами

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз (ЮММЛ) составляет примерно 1-2% случаев лейкемии у детей.

Этот редкий тип не является ни острым, ни хроническим. JMML начинается в миелоидных клетках и обычно поражает детей младше 2 лет.

Симптомы могут включать:

бледная кожа

лихорадка

кашель

легкое кровотечение или синяки

сыпь

увеличенная селезенка

увеличенная печень

увеличенные лимфатические узлы

затрудненное дыхание

Симптомы

Симптомы лейкемии могут быть неспецифическими - схожими с симптомами других распространенных детских болезней.

Врач спросит, как долго ребенок испытывает симптомы, которые могут включать:

кашель

высыпания

потеря веса и аппетита

отек десен, боль и кровотечение

увеличение лимфатических узловотек лица и рук

головные боли

рвота

крайняя утомляемость и слабость

боли в костях и сустава

хзатрудненное дыхание

судороги

Дети могут испытывать определенные симптомы в зависимости от типа клеток крови, пораженных лейкемией.

Низкое количество эритроцитов может вызвать:

озноб

бледную кожу

головокружение или дурноту

одышку

слабость

Низкое количество здоровых лейкоцитов может вызвать инфекции или жар без каких-либо других признаков инфекции.

Низкое количество тромбоцитов может вызвать:

легкое кровотечение

легкие синяки

частые или сильные носовые кровотечения

кровоточащие десны

Факторы риска

Различные факторы могут повысить риск лейкемии у ребенка, и большинство из них невозможно предотвратить.

Генетические факторы риска

Следующие генетические условия могут увеличить риск лейкемии:

Синдром Дауна

Синдром Ли-Фраумени

Атаксия-телеангиэктазия

Синдром Вискотта-Олдрича

Синдром Блума

Синдром Швахмана-Даймонда

Кроме того, наличие брата или сестры с лейкемией может увеличить риск ее развития.

Факторы экологического риска

Они могут включать:

радиация

химиотерапия

бензол

Диагностика

Если у ребенка есть симптомы, которые могут указывать на лейкемию, врач может выполнить или попросить:

физический осмотр

анализы крови

аспирацию костного мозга

биопсию

люмбальная пункцию или спинномозговую пункцию

биопсию лимфатического узла

визуализационные тесты, такие как КТ и МРТ

Аспирация костного мозга включает использование шприца для взятия жидкого образца клеток костного мозга. Врач может дать ребенку лекарство, которое позволяет ему уснуть во время этого теста.

Лечение

Врач может порекомендовать различные методы лечения лейкемии у детей, и лучший вариант зависит от ряда факторов, специфичных для каждого человека.

Лечение обычно состоит из двух этапов. Первый направлен на уничтожение лейкозных клеток в костном мозге ребенка, а второй - на предотвращение повторного появления рака.

Ребенку могут понадобиться:

Химиотерапия: это включает использование смеси лекарств для уничтожения лейкозных клеток. Он может быть в виде инъекций, капель или таблеток.

Целевые препараты: они предназначены только для уничтожения лейкозных клеток, не повреждая здоровые клетки.

Иммунотерапия: этот препарат помогает организму атаковать и уничтожать лейкозные клетки.

Трансплантация стволовых клеток: это включает в себя разрушение костного мозга и замену стволовых клеток посредством трансплантации.

Радиация: это включает использование лучей высокой энергии для уничтожения лейкозных клеток.

Можно ли это предотвратить?

По данным Американского онкологического общества, у большинства детей с лейкемией нет известных факторов риска. Невозможно предотвратить развитие лейкемии.

Поскольку существует очень мало причин детской лейкемии, связанных с образом жизни или окружающей средой, очень маловероятно, что лицо, осуществляющее уход за ребенком, может что-то сделать, чтобы предотвратить болезнь.

Итоги

Внешний вид ребенка зависит от типа лейкемии. Важно помнить, что текущие оценки не принимают во внимание последние достижения в области технологий и медицины.

Например, самые последние оценки 5-летней выживаемости отражают опыт детей, которым поставили диагноз и провели лечение более 5 лет назад.

Американское онкологическое общество сообщает, что 5-летняя выживаемость детей с ОЛЛ составляет 90%. Такой же показатель для детей с ОМЛ составляет 65–70%.