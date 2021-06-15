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Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ

15 июня 2021, 19:44

Без сомнения, лимоны вкусные, но делает ли их добавление в воду здоровее?

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Вода - лучший напиток для увлажнения, но некоторым людям не нравится ее вкус сам по себе. / Pixabay

В наши дни лимонная вода в моде. Во многих ресторанах ее подают регулярно, а некоторые люди начинают свой день с воды с лимоном вместо кофе или чая. Без сомнения, лимоны вкусные, но делает ли их добавление в воду здоровее?

Многие доказательства, подтверждающие пользу для здоровья лимонной воды, носят анекдотический характер. Специально о лимонной воде было проведено мало научных исследований, но существуют исследования о пользе лимона и воды по отдельности.

Вот семь способов, которыми ваше тело может получить пользу от лимонной воды, пишет Healthline.

1. Способствует увлажнению

По данным Совета по пищевым продуктам и питанию, общие руководящие принципы гласят, что женщины должны получать не менее 2,5 литров в день, а мужчины - не менее 3,5 л. Это включает воду из еды и напитков.

Вода - лучший напиток для увлажнения, но некоторым людям не нравится ее вкус сам по себе. Добавление лимона усиливает вкус воды, что может помочь вам пить больше.

2. Это хороший источник витамина С

Цитрусовые, такие как лимоны, богаты витамином С, основным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Вы, наверное, слышали, что витамин С может помочь предотвратить или ограничить продолжительность простуды у некоторых людей, но исследования противоречат друг другу.

Витамин С может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также снизить кровяное давление.

Хотя лимоны не возглавляют список цитрусовых с высоким содержанием витамина С, они по-прежнему являются хорошим его источником. Сок одного лимона обеспечивает около 18,6 миллиграммов витамина С. Рекомендуемая дневная доза для взрослых составляет от 65 до 90 миллиграммов.

3. Поддерживает потерю веса

Исследования показали, что полифенольные антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, значительно снижают прибавку в весе у мышей, которых перекармливают, чтобы вызвать ожирение.

В этих исследованиях на мышах антиоксидантные соединения также компенсировали отрицательное влияние на уровень глюкозы в крови и улучшали резистентность к инсулину, два основных фактора развития диабета 2 типа.

Хотя те же результаты необходимо доказать на людях, неофициальные данные убедительны, что лимонная вода способствует снижению веса. Неясно, происходит ли это из-за того, что люди просто пьют больше воды и чувствуют себя сытыми, или из-за самого лимонного сока.

4. Улучшает качество вашей кожи

Витамин С, содержащийся в лимонах, может помочь уменьшить морщины на коже, уменьшить сухость кожи от старения и повреждения от солнца. То, как вода улучшает кожу, остается спорным, но одно можно сказать наверняка. Если ваша кожа теряет влагу, она становится сухой и склонной к появлению морщин. Лабораторное исследование 2016 года показало, что напиток на основе цитрусовых помогает предотвратить образование морщин у лысых мышей.

5. Помогает пищеварению

Некоторые люди пьют воду с лимоном в качестве слабительного ежедневно утром, чтобы предотвратить запор. Питье теплой или горячей воды с лимоном после пробуждения может помочь вашей пищеварительной системе работать.

Аюрведическая медицина утверждает, что кислый вкус лимона помогает стимулировать ваш "агни". В аюрведической медицине сильный агни запускает пищеварительную систему, позволяя вам легче переваривать пищу и помогая предотвратить накопление токсинов.

6. Освежает дыхание

Вы когда-нибудь натирали руки лимоном, чтобы избавиться от запаха чеснока или другого резкого запаха? То же народное средство может применяться при неприятном запахе изо рта, вызванном употреблением в пищу продуктов с сильным запахом, таких как чеснок, лук или рыба.

Вы можете избежать неприятного запаха изо рта, выпив стакан воды с лимоном после еды и первым делом утром. Считается, что лимон стимулирует слюноотделение, а вода также помогает предотвратить сухость во рту, которая может привести к неприятному запаху изо рта, вызванному бактериями.

7. Помогает предотвратить образование камней в почках

Лимонная кислота в лимонах помогает предотвратить образование камней в почках. Цитрат, компонент лимонной кислоты, как ни парадоксально делает мочу менее кислой и даже может разбивать мелкие камни. Питьевая вода с лимоном дает не только цитрат, но и воду, необходимую для предотвращения или вымывания камней.

здоровье
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