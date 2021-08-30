Лучшее и натуральное средство от запора: названы три сока

Чернослив считается наиболее важным соком для облегчения запоров / Pixabay

Запор может повлиять на вашу повседневную деятельность, а также на ваше общее самочувствие.

Так сказал LIVESTRONG.com Эндрю Боксер, доктор медицины, гастроэнтеролог Медицинского центра Джерси-Сити.

1. Черносливовый сок

По словам доктора Боксера, сливовый сок - сок номер один, к которому вам следует обратиться, если вы имеете дело с запором. "Чернослив считается наиболее важным соком для облегчения запоров и поддержания регулярного опорожнения кишечника", - говорит он.

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И исследования подтверждают это. Например, исследование, проведенное в августе 2014 года в Alimentary Pharmacology and Therapeutics, показало, что сливовый сок "лучше" помогает при запоре, увеличивая как массу, так и частоту испражнений.

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Доктор Боксер объясняет, что фруктовые соки, такие как чернослив, полезны при запорах по двум основным причинам:

Фруктовый сок помогает увлажнять и смазывать тонкий и толстый кишечник, где вода абсорбируется и образует кал.

Некоторые соки содержат клетчатку и другие природные свойства, которые могут оказывать слабительное действие.

Черносливовый сок является золотым стандартом средства от запора, потому что всего в 1 чашке содержится колоссальные 2,6 грамма пищевых волокон. Вся эта клетчатка способствует увеличению объема стула, что облегчает его вывод, помогает вместе с небольшой дозой увлажнения фруктового сока.

Но есть еще одна причина, по которой сливовый сок превосходит все остальные: он содержит естественный, неабсорбируемый сахар, называемый сорбитом.

"Этот сахар втягивает жидкость в кишечник, предотвращая затвердевание кала", - говорит Скотт Дэвид Липпе, врач-гастероэнтеролог из Медицинского центра Нью-Бридж в Парамусе.

2. Яблочный сок

Если сливовый сок - не ваш напиток, доктор Липпе рекомендует употреблять яблочный сок, поскольку это еще одно эффективное средство от запора.

Как и сливовый сок, яблочный сок содержит высокий уровень природного сорбита, который является основным средством борьбы с запорами. Действительно, небольшое исследование, проведенное в апреле 2020 года в журнале Food and Function, показало, что яблочный сок может быть полезен людям с хроническим запором.

Вкус яблочного сока также намного приятнее, чем у черносливового сока, из-за чего многим людям, особенно детям, легче проглотить его. Однако не пейте слишком много, иначе у вас заболит живот, - предупреждает доктор Липпе.

3. Грушевый сок

Наряду с яблочным соком доктор Липпе рекомендует при запоре грушевый сок, потому что это еще один вид сока, который от природы имеет высокий уровень сорбита.

"Грушевый сок содержит примерно в четыре раза больше сорбита, чем яблочный сок, поэтому это может быть лучшим вариантом от запора", - отмечает он.

Специальных исследований грушевого сока при запорах не так много, но одно исследование 2001 года, опубликованное в Австралийском журнале питания и диетологии, показало, что грушевый сок полезен для регулирования функции кишечника. Тем не менее, он был наиболее эффективным после регулярного приема в течение примерно недели.

Риски и предупреждения

Перед употреблением фруктового сока при запоре следует помнить о нескольких вещах: