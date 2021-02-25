Добавки для похудения: два ингредиента показали впечатляющие результаты

Эти два продукта легко найти и добавить в рацион. / stilnos.com

Когда дело доходит до выбора, какие из добавок лучше для похудения, то подтвержденные наукой - всегда лучший выбор.

Клетчатка - это углевод, который содержится в растительной пище, такой как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. В отличие от других углеводов, он с трудом переваривается организмом, поэтому быстро проходит через систему, не вызывая повышения уровня сахара в крови, сообщает Express.co.uk.

Все фрукты и овощи содержат клетчатку, но в основном она сконцентрирована в коже, семенах и оболочках.

Читайте такжеПохудение и беременность: как одно влияет на другое

Harvard Health сообщает: "Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показывает, что такая простая вещь, как стремление съедать 30 граммов клетчатки каждый день, может помочь вам похудеть, снизить кровяное давление и улучшить реакцию вашего организма на инсулин так же эффективно, как и более сложная диета".

Исследователи из Медицинской школы Массачусетского университета сравнили эффективность двух диет с помощью 240 добровольцев.

Половину из них попросили следовать диете Американской кардиологической ассоциации для предотвращения сердечных заболеваний, согласно которой вы стараетесь есть больше фруктов и овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки, рыбы и нежирного белка, но при этом сократить потребление соли, сахара, жиров и алкоголя.

Другой половине было предложено придерживаться диеты, единственной целью которой было ежедневное употребление 30 граммов или более клетчатки.

Ни одна из групп не получила советов или рекомендаций по упражнениям. У всех было высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень холестерина, а также избыточный вес.

Доктор Франк Ху, профессор медицины Гарвардской медицинской школы, сказал: "Помимо контроля веса, диета с высоким содержанием клетчатки также может помочь предотвратить диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания".

Шиповник также известен как Rosa canina L. или Rosaceae и широко распространен в Европе и за ее пределами.

Плоды этого растения, шиповник, использовались в традиционной европейской медицине как мочегонное, слабительное, антиподагрическое и противоревматическое средство.

Исследования показывают, что плоды шиповника из растения Rosa canina богаты антиоксидантом, называемым тилирозидом, который может обладать жиросжигающими свойствами.

Плоды шиповника имеют множество преимуществ, включая улучшение иммунитета, здоровье сердца, потерю веса и старение кожи.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, исследовалось ежедневное потребление экстракта шиповника для уменьшения жира на животе.

Исследование было проведено в рамках 12-недельного одноцентрового двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования с участием 32 субъектов с индексом массы тела от 25 до 30.

Субъекты были разделены на две случайные группы, и они получали по одной таблетке плацебо или шиповника, которые содержали 100 мг экстракта шиповника один раз в день в течение 12 недель без диетического вмешательства.

Площадь брюшного жира и процент жира в организме каждого пациента измеряли вместе с массой тела и индексом массы тела.

Исследование показало впечатляющую потерю веса в группе шиповника, что указывает на то, что добавка может быть полезной для сжигания жира.

Когда дело доходит до приема добавок для похудения, всегда исследуйте компанию, которая производит таблетки, и продавца, у которого вы покупаете.

Важно принять во внимание любую аллергию или продукты, которые вам не подходят, и в случае возникновения каких-либо необычных побочных эффектов немедленно прекратить прием таблеток.

Настоятельно рекомендуется поговорить со своим терапевтом, прежде чем начинать принимать какие-либо новые добавки.