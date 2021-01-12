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Лучшие сексуальные позиции для мужчин с маленьким пенисом

12 января 2021, 20:15

Однако размер пениса на самом деле не имеет значения.

Секс
Однако размер пениса на самом деле не имеет значения / УНИАН

Когда дело доходит до сексуальных позиций, важно найти технику, которая подходит вам обоим. Но если парень не соответствует этим параметрам, может показаться трудным попытаться удовлетворить женщину.

Однако размер пениса на самом деле не имеет значения, и мужчина может многое сделать, чтобы его партнерша была довольна.

И многие эксперты говорят, что женщины на самом деле не заботятся о размерах, но важно то, что вы можете сделать со своей мужественностью.

Издание The Daily Star поговорило с девушкой, предоставляющей интимные услуги в США, которая рассказала о лучших позах для секса для мужчин с маленькими членами.

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Она рассказала: "Как эскорт, я действительно все это видела! Девушкам также нравится анал, если у вас маленький член. Поза собачки на кровати, когда парень стоит, а его партнерша лежит на спине, поднимая ноги вверх или на его грудь. Я всегда пробую что-то новое, и я очень открыта. Важна позиция, а не размер его члена. Попробуйте разные вещи, чтобы выяснить, что работает для вас и вашего партнера. Иногда они получают больше удовольствия от определенных техник, и мы все можем освоить новые приемы".

Вот три позы, которые стоит попробовать:

Лицом к лицу

Чтобы принять эту позу, мужчина должен сесть на край кровати или устойчивой поверхности. Затем женщина садится сверху, чтобы оседлать его, а сидя у него на коленях, женщина будет прижиматься к нему. Это не только помогает удерживать пенис на месте, но и дает вам некоторую стимуляцию клитора.

Морская ракушка

Подобно сексуальной позе колени к груди, морская ракушка работает хорошо, потому что обеспечивает тесный контакт.

Начните с того, что заставьте женщину лечь на спину, ноги она должна забросить за свою голову. Данная позиция требует растяжки и подготовки. Если возможно, мужчина может сузить пространство между ног для более плотной посадки.

Стоячий гражданин

Эта сексуальная поза может потребовать некоторой силы, иначе ее можно освоить на высокой кровати или безопасной столешнице. Мужчина будет находится стоя, а женщина должна запрыгнуть на него и обвить ногами вокруг талии

Поскольку это стоячая техника, она выровняет тело мужчины и женщины, чтобы дать ему больше контроля. Также эту позу для секса можно делать у стены, но помните, что нужно быть осторожным.

здоровье секс
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