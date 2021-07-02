УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется

2 июля 2021, 01:01

Как снизить уровень холестерина за 30 дней.

Холестерин
Холестерин величивает риск сердечно-сосудистых заболеваний/ Journal.spotonline

Поддержание здорового уровня холестерина помогает предотвратить сердечные заболевания. Человек с высоким уровнем холестерина ЛПНП может использовать комбинацию диеты и изменения привычек, чтобы со временем снизить уровень холестерина ЛПНП до здорового уровня.

Для нормального функционирования организму требуется некоторое количество холестерина. Однако слишком много холестерина - особенно холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты, пишет Medical News Today.

Люди, обеспокоенные уровнем холестерина, могут задаться вопросом, как снизить уровень холестерина за 30 дней. Однако снижение уровня холестерина требует времени, и большинство исследований изучают изменения холестерина в течение многих месяцев.

Читайте такжеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле

Люди, надеющиеся естественным образом снизить уровень холестерина, могут постепенно снизить уровень холестерина с помощью ряда изменений в здоровом образе жизни.

Реклама

В этой статье рассматривается, что такое холестерин, как он влияет на здоровье, сколько времени нужно, чтобы снизить холестерин, нормальный и высокий уровень холестерина, а также лучшие способы снижения холестерина.

Что такое холестерин и как он влияет на здоровье?

Печень естественным образом вырабатывает холестерин из надежного источника - жирное вещество, которое помогает организму вырабатывать гормоны и переваривать жирную пищу.

Холестерин также содержится в продуктах животного происхождения, таких как яйца и мясо. Организм не нуждается в холестерине из пищи и может естественным образом вырабатывать необходимый холестерин.

Тесты на холестерин измеряют два типа холестерина:

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП): этот тип холестерина многие люди считают "плохим". Высокий уровень ЛПНП может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, закупорки артерий и других проблем со здоровьем сердца.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП): этот "хороший" холестерин может помочь удалить холестерин и вернуть его в печень. Более высокий уровень ЛПВП может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общий холестерин - это показатель ЛПВП плюс ЛПНП, а также триглицеридов.

Если у человека низкий уровень холестерина ЛПВП и высокий уровень холестерина ЛПНП, риск сердечных заболеваний выше.

Сколько времени нужно, чтобы снизить уровень холестерина?

Уровень холестерина падает со временем, а не внезапно, после нескольких дней здорового образа жизни. Не существует установленного периода, в течение которого уровень холестерина гарантированно снизится.

Лекарства, снижающие уровень холестерина, обычно вызывают изменение ЛПНП в течение 6-8 недель. Изменение образа жизни может привести к изменению уровня холестерина в течение нескольких недель. Однако это может занять больше времени, обычно около 3 месяцев, а иногда и больше.

Некоторые врачи рекомендуют добавить препарат, снижающий уровень холестерина, если человек не снизил уровень холестерина ЛПНП примерно через 12 недель после изменения образа жизни.

Что такое нормальный уровень холестерина?

Для большинства людей здоровый уровень холестерина выглядит следующим образом:

Общий холестерин: менее 200 миллиграммов на децилитр

  • ЛПНП "хороший" холестерин: менее 100 мг / дл
  • "Плохой" холестерин ЛПВП: выше 60 мг / дл
  • Триглицериды: менее 150 мг / дл

Согласно статье в журнале Circulation, Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендуют использовать статины для снижения холестерина у людей с холестерином выше этих уровней.

Однако они также рекомендуют врачам учитывать уровень холестерина у человека и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, прежде чем назначать лекарства, снижающие уровень холестерина.

AHA рекомендует людям с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием получать высокоинтенсивную терапию статинами, максимально переносимую статинами, для снижения ЛПНП как минимум на 50%.

AHA также рекомендует высокоинтенсивную терапию статинами для лиц с тяжелой первичной гиперхолестеринемией (ЛПНП выше OR, равного 190 мг / дл).

Лучшие способы снизить уровень холестерина

Существует ряд изменений в привычках, которые человек может включить в свой распорядок дня, чтобы постепенно и последовательно снижать уровень ЛПНП с течением времени. В том числе:

Соблюдайте сбалансированную диету

Многие продукты содержат холестерин, а некоторые продукты, такие как яйца, содержат много холестерина.

Однако ряд исследований показал, что холестерин, который человек получает с пищей, существенно не увеличивает холестерин в крови.

Вместо этого важно придерживаться сбалансированной диеты с разнообразными питательными веществами.

Человек может попробовать следующее:

Ешьте разнообразные продукты, богатые питательными веществами, например фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки.

Избегайте трансжиров и ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Ограничьте употребление продуктов с добавлением сахара.

Придерживайтесь диеты с низким содержанием натрия. Многие обработанные пищевые продукты содержат большое количество натрия, даже если они не имеют соленого вкуса.

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсяные хлопья, фрукты, овощи и бобы.

Поскольку потребление холестерина не коррелирует напрямую с уровнем холестерина у большинства пациентов.

Кроме того, людям не обязательно избегать продуктов, содержащих холестерин. Вместо этого большинству людей следует сосредоточиться на сбалансированной диете с низким содержанием трансжиров и насыщенных жиров.

Однако для некоторых людей потребление холестерина имеет важное значение для уровней сыворотки, и им следует соответственно контролировать потребление холестерина с пищей.

Поддерживайте умеренный вес

Поддержание или достижение умеренного веса, который находится в пределах диапазона ИМТ, рекомендованного врачами, может помочь снизить уровень холестерина, а также снизить риск других сердечных заболеваний.

Человек должен сосредоточиться на достижении и поддержании умеренного веса, сочетая здоровое питание и большую физическую активность, поскольку оба эти фактора также могут снизить уровень холестерина.

Станьте более активными

Физическая активность тренирует сердце, снижая риск сердечных заболеваний. Он также может помочь организму более эффективно удалять холестерин из крови, постоянно снижая уровень плохого холестерина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют как минимум 150 минут в неделю для упражнений средней интенсивности, таких как ходьба.

Люди, которые не активны, могут начать медленно. Даже небольшое увеличение физической активности может улучшить здоровье и облегчить подготовку к большему количеству упражнений.

Внесите изменения в образ жизни

Отказ от таких привычек, как курение и чрезмерное употребление алкоголя, или сокращение их количества может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

Спросите о лекарствах от холестерина

Лекарства от холестерина, такие как статины, могут быть самым быстрым способом снизить уровень холестерина для некоторых людей - обычно в течение 6-8 недель. Это позволяет человеку быстро снизить риск сердечных заболеваний при ведении здорового образа жизни. В этот период человек может сосредоточиться на снижении холестерина с течением времени, изменив образ жизни и диету.

Поскольку высокий уровень холестерина является фактором риска серьезных проблем со здоровьем сердца, Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии рекомендуют статины для многих групп людей с высоким уровнем холестерина ЛПНП.

Если уровень холестерина ЛПНП не снижается в достаточной степени из-за изменений в диете, образе жизни и статинов, человеку могут потребоваться дополнительные лекарства.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцыНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Какое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбиратьКакое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбирать "Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами Как Германия призналась, что она военный союзник РоссииКак Германия призналась, что она военный союзник России Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавирусаПроявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса

Последние новости

01:01

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется

00:19

Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

01 июля, четверг
23:53

Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника Видео

23:31

Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ Видео

23:21

Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез Видео

Реклама
23:20

Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее Видео

22:56

В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19 Видео

22:48

Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19 Видео

22:21

Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей Видео

22:03

Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

22:03

Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление Видео

21:54

Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда Видео

21:18

В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

21:16

Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ Видео

21:09

Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников Видео

21:08

Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Видео

20:39

Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

20:35

Цены на парковку в столице взлетели в три раза Видео

20:25

Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA Видео

20:17

Пенсия в Украине выросла не для всех: что ждет украинских пенсионеров Видео

Реклама
20:14

"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским Видео

20:14

Счастливые и судьбоносные события: что обещает Рыбам гороскоп на июль-2021

19:51

Заживо и через суд: полтавчанка "похоронила" своего мужа Видео

19:49

Рассекретили сюжет и начало съемок сериала Чужой по мотивам вселенной фильмов

19:33

В Киеве взлетят цены на такси: появились новые тарифы Uber Видео

19:24

В ВОЗ припугнули опасным последствием проведения Евро-2020 Видео

18:59

"Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов...": Тимошенко рассмешила Раду признанием Видео

18:58

Для Путина сепаратисты - это мы, а Украина - мятежная провинция мнение

18:54

В Android появились ковид-паспорта: как они работают Видео

18:38

"Провокативная игра мускулами": у Путина резко высказались об учениях Sea Breeze Видео

18:37

Гороскоп на июль для Водолея: почему представителям знака нужно написать завещание в этом месяце

18:30

Будущее уже не за горами: первый в мире летающий автомобиль сняли на видео Видео

18:26

Накажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской Германией

18:25

"Самая конченная страна": блогер резко обозвала Украину и поплатилась Видео

17:56

"Вопрос достоинства": языковой скандал в сборной Украине набирает обороты Видео

17:26

"Англия, Украина разобьет тебя": Усик поддержал команду Шевченко накануне важного матча Видео

17:21

Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

17:20

Врач рассказала, сколько шагов нужно делать в день для здоровья Видео

17:11

В основном Карпаты и дача: около половины украинцев планируют уехать из дома в летний отпуск-2021 Видео

16:30

В Украину несется опасная погода и редкая аномалия Видео

Реклама
16:24

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

16:20

"Дала ему в табло": активистка рассказала, за что избила "слугу народа" Потураева Видео

16:18

Нафтогаз не опубликовал цену на газ на июль для клиентов ПОН

16:16

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

16:08

Вышел трейлер мюзикла Золушка с темнокожим феей-геем Видео

15:56

Чем заменить шоколад: три невероятных рецепта полезных сладостей Видео

15:52

В киевском маркете показывал детям свои "прелести": в Сеть выложили фото "опасного мужчины"

15:46

От оккупированного Седово до Египта: в Google рассказали, где отдыхают украинцы Видео

15:39

"Противостоять агрессии РФ": МИД назвал главный вопрос переговоров Байдена-Зеленского Видео

15:31

Эксперты предупредили о новой вспышке коронавируса в Украине и назвали сроки Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять