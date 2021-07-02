Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется

Холестерин величивает риск сердечно-сосудистых заболеваний/ Journal.spotonline

Поддержание здорового уровня холестерина помогает предотвратить сердечные заболевания. Человек с высоким уровнем холестерина ЛПНП может использовать комбинацию диеты и изменения привычек, чтобы со временем снизить уровень холестерина ЛПНП до здорового уровня.

Для нормального функционирования организму требуется некоторое количество холестерина. Однако слишком много холестерина - особенно холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты, пишет Medical News Today.

Люди, обеспокоенные уровнем холестерина, могут задаться вопросом, как снизить уровень холестерина за 30 дней. Однако снижение уровня холестерина требует времени, и большинство исследований изучают изменения холестерина в течение многих месяцев.

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Люди, надеющиеся естественным образом снизить уровень холестерина, могут постепенно снизить уровень холестерина с помощью ряда изменений в здоровом образе жизни.

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В этой статье рассматривается, что такое холестерин, как он влияет на здоровье, сколько времени нужно, чтобы снизить холестерин, нормальный и высокий уровень холестерина, а также лучшие способы снижения холестерина.

Что такое холестерин и как он влияет на здоровье?

Печень естественным образом вырабатывает холестерин из надежного источника - жирное вещество, которое помогает организму вырабатывать гормоны и переваривать жирную пищу.

Холестерин также содержится в продуктах животного происхождения, таких как яйца и мясо. Организм не нуждается в холестерине из пищи и может естественным образом вырабатывать необходимый холестерин.

Тесты на холестерин измеряют два типа холестерина:

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП): этот тип холестерина многие люди считают "плохим". Высокий уровень ЛПНП может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, закупорки артерий и других проблем со здоровьем сердца.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП): этот "хороший" холестерин может помочь удалить холестерин и вернуть его в печень. Более высокий уровень ЛПВП может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общий холестерин - это показатель ЛПВП плюс ЛПНП, а также триглицеридов.

Если у человека низкий уровень холестерина ЛПВП и высокий уровень холестерина ЛПНП, риск сердечных заболеваний выше.

Сколько времени нужно, чтобы снизить уровень холестерина?

Уровень холестерина падает со временем, а не внезапно, после нескольких дней здорового образа жизни. Не существует установленного периода, в течение которого уровень холестерина гарантированно снизится.

Лекарства, снижающие уровень холестерина, обычно вызывают изменение ЛПНП в течение 6-8 недель. Изменение образа жизни может привести к изменению уровня холестерина в течение нескольких недель. Однако это может занять больше времени, обычно около 3 месяцев, а иногда и больше.

Некоторые врачи рекомендуют добавить препарат, снижающий уровень холестерина, если человек не снизил уровень холестерина ЛПНП примерно через 12 недель после изменения образа жизни.

Что такое нормальный уровень холестерина?

Для большинства людей здоровый уровень холестерина выглядит следующим образом:

Общий холестерин: менее 200 миллиграммов на децилитр

ЛПНП "хороший" холестерин: менее 100 мг / дл

"Плохой" холестерин ЛПВП: выше 60 мг / дл

Триглицериды: менее 150 мг / дл

Согласно статье в журнале Circulation, Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендуют использовать статины для снижения холестерина у людей с холестерином выше этих уровней.

Однако они также рекомендуют врачам учитывать уровень холестерина у человека и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, прежде чем назначать лекарства, снижающие уровень холестерина.

AHA рекомендует людям с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием получать высокоинтенсивную терапию статинами, максимально переносимую статинами, для снижения ЛПНП как минимум на 50%.

AHA также рекомендует высокоинтенсивную терапию статинами для лиц с тяжелой первичной гиперхолестеринемией (ЛПНП выше OR, равного 190 мг / дл).

Лучшие способы снизить уровень холестерина

Существует ряд изменений в привычках, которые человек может включить в свой распорядок дня, чтобы постепенно и последовательно снижать уровень ЛПНП с течением времени. В том числе:

Соблюдайте сбалансированную диету

Многие продукты содержат холестерин, а некоторые продукты, такие как яйца, содержат много холестерина.

Однако ряд исследований показал, что холестерин, который человек получает с пищей, существенно не увеличивает холестерин в крови.

Вместо этого важно придерживаться сбалансированной диеты с разнообразными питательными веществами.

Человек может попробовать следующее:

Ешьте разнообразные продукты, богатые питательными веществами, например фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки.

Избегайте трансжиров и ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Ограничьте употребление продуктов с добавлением сахара.

Придерживайтесь диеты с низким содержанием натрия. Многие обработанные пищевые продукты содержат большое количество натрия, даже если они не имеют соленого вкуса.

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овсяные хлопья, фрукты, овощи и бобы.

Поскольку потребление холестерина не коррелирует напрямую с уровнем холестерина у большинства пациентов.

Кроме того, людям не обязательно избегать продуктов, содержащих холестерин. Вместо этого большинству людей следует сосредоточиться на сбалансированной диете с низким содержанием трансжиров и насыщенных жиров.

Однако для некоторых людей потребление холестерина имеет важное значение для уровней сыворотки, и им следует соответственно контролировать потребление холестерина с пищей.

Поддерживайте умеренный вес

Поддержание или достижение умеренного веса, который находится в пределах диапазона ИМТ, рекомендованного врачами, может помочь снизить уровень холестерина, а также снизить риск других сердечных заболеваний.

Человек должен сосредоточиться на достижении и поддержании умеренного веса, сочетая здоровое питание и большую физическую активность, поскольку оба эти фактора также могут снизить уровень холестерина.

Станьте более активными

Физическая активность тренирует сердце, снижая риск сердечных заболеваний. Он также может помочь организму более эффективно удалять холестерин из крови, постоянно снижая уровень плохого холестерина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют как минимум 150 минут в неделю для упражнений средней интенсивности, таких как ходьба.

Люди, которые не активны, могут начать медленно. Даже небольшое увеличение физической активности может улучшить здоровье и облегчить подготовку к большему количеству упражнений.

Внесите изменения в образ жизни

Отказ от таких привычек, как курение и чрезмерное употребление алкоголя, или сокращение их количества может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

Спросите о лекарствах от холестерина

Лекарства от холестерина, такие как статины, могут быть самым быстрым способом снизить уровень холестерина для некоторых людей - обычно в течение 6-8 недель. Это позволяет человеку быстро снизить риск сердечных заболеваний при ведении здорового образа жизни. В этот период человек может сосредоточиться на снижении холестерина с течением времени, изменив образ жизни и диету.

Поскольку высокий уровень холестерина является фактором риска серьезных проблем со здоровьем сердца, Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии рекомендуют статины для многих групп людей с высоким уровнем холестерина ЛПНП.

Если уровень холестерина ЛПНП не снижается в достаточной степени из-за изменений в диете, образе жизни и статинов, человеку могут потребоваться дополнительные лекарства.