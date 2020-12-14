Люди, которые едят рыбу, снижают себе риск смертельного заболевания

Риск развития ишемической болезни сердца и инсульта у рыбоядных был на 21% ниже / 1zoom.ru

По данным исследования, отказ от мяса и выбор вместо этого рыбы может снизить риск сердечного приступа почти на треть.

По информации Express.co.uk, исследователи обнаружили, что у пескатарианцев вероятность сердечного приступа на 30 процентов ниже, а вероятность сердечной недостаточности - на 22 процента.

Риск развития ишемической болезни сердца и инсульта у рыбоядных был на 21% ниже, если учитывать такие факторы, как ИМТ, образ жизни и основные состояния здоровья.

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Исследование Университета Глазго, в ходе которого изучалось питание более 420 000 человек за восемь лет, показало, что вегетарианцы также менее подвержены проблемам с сердцем. Но они ели больше нездоровой пищи, такой как чипсы и пиццу.

В исследовании использовались данные Британского биобанка для изучения здоровья вегетарианцев, рыб, птиц и мясоедов.

Мясоеды, на долю которых приходилось 94,7 процента исследованных людей, чаще страдали ожирением, а также потребляли меньше всего клетчатки, фруктов и овощей и полезных жиров, таких как те, что содержатся в жирной рыбе.

Виктория Тейлор, старший диетолог из British Heart Foundation, сказала, что результаты подтверждают предыдущие доказательства. Но она добавила: "Отказ от мяса - не быстрое решение для достижения здорового питания, которое должно быть сбалансированным независимо от того, едим ли мы мясо, рыбу или вегетарианцы. Целостный диетический подход, такой как средиземноморская диета, необходим, чтобы снизить риск".

Результаты были опубликованы в European Heart Journal.