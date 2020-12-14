УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Люди, которые едят рыбу, снижают себе риск смертельного заболевания

14 декабря 2020, 17:57
Прослушать новость
Остановить

Риск развития ишемической болезни сердца и инсульта у рыбоядных был на 21% ниже.

Великий пост_картошка_картофель_рыба_кукуруза
Риск развития ишемической болезни сердца и инсульта у рыбоядных был на 21% ниже / 1zoom.ru

По данным исследования, отказ от мяса и выбор вместо этого рыбы может снизить риск сердечного приступа почти на треть.

По информации Express.co.uk, исследователи обнаружили, что у пескатарианцев вероятность сердечного приступа на 30 процентов ниже, а вероятность сердечной недостаточности - на 22 процента.

Риск развития ишемической болезни сердца и инсульта у рыбоядных был на 21% ниже, если учитывать такие факторы, как ИМТ, образ жизни и основные состояния здоровья.

Читайте такжеРост, сила и обьем волос: ученые назвали рыбу, улучшающую волосы

Исследование Университета Глазго, в ходе которого изучалось питание более 420 000 человек за восемь лет, показало, что вегетарианцы также менее подвержены проблемам с сердцем. Но они ели больше нездоровой пищи, такой как чипсы и пиццу.

В исследовании использовались данные Британского биобанка для изучения здоровья вегетарианцев, рыб, птиц и мясоедов.

Мясоеды, на долю которых приходилось 94,7 процента исследованных людей, чаще страдали ожирением, а также потребляли меньше всего клетчатки, фруктов и овощей и полезных жиров, таких как те, что содержатся в жирной рыбе.

Виктория Тейлор, старший диетолог из British Heart Foundation, сказала, что результаты подтверждают предыдущие доказательства. Но она добавила: "Отказ от мяса - не быстрое решение для достижения здорового питания, которое должно быть сбалансированным независимо от того, едим ли мы мясо, рыбу или вегетарианцы. Целостный диетический подход, такой как средиземноморская диета, необходим, чтобы снизить риск".

Результаты были опубликованы в European Heart Journal.

диета рыба
Сейчас вы просматриваете новость «Люди, которые едят рыбу, снижают себе риск смертельного заболевания». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организмеЭксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Какую колбасу нельзя покупать - советы экспертаКакую колбасу нельзя покупать - советы эксперта Самый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизньСамый богатый источник антиоксидантов: назван напиток, продлевающий жизнь Названы продукты, которые помогают выглядеть моложеНазваны продукты, которые помогают выглядеть моложе Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого снаУченые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна
Следующий материал

Последние новости

18:29
В Минздраве рассказали, кто получит бесплатную вакцину от COVID-19
18:25
Игра про школьников и новый Last of Us: названы лучшие игры 2020 для всех платформ
18:20
В США стартовала вакцинация от коронавируса - кто первым получил прививку Видео
18:02
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
17:57
Люди, которые едят рыбу, снижают себе риск смертельного заболевания Видео
Реклама
17:54
Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
17:51
Туман и гололед: чем еще "порадует" украинцев погода 15 декабря​ Видео
17:50
Создатели культовой серии Hitman продолжают подогревать интерес к заключительной части трилогии об Агенте 47 Видео
17:50
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
17:48
Скандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликов
17:38
Лобода объяснила причины скандала на Золотом граммофоне
17:38
Украину накроет волна вирусов: Ляшко назвал причину жесткого карантина в январе Видео
17:35
Отравление Навального: СМИ озвучили имена виновных Видео
17:26
Как убрать ржавчину: простые советы Видео
17:13
Крах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в Беларуси Видео
17:09
Умер легендарный тренер Ливерпуля и Лиона
16:58
"Рвало всю дорогу": на съемках реалити развлечение чуть не закончилось трагедией
16:55
Коронавирус мутировал: иммунолог предупредил об опасности Видео
16:52
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено Видео
16:33
Минфин пообещал бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 Видео
Реклама
16:30
"Последний раз 15 лет назад": Маша Ефросинина шокировала признанием о фигуре
16:27
"Возраст берет свое": Азаров из Москвы обругал Кравчука Видео
16:15
CD Projekt Red пообещала вернуть деньги недовольным покупателям Cyberpunk 2077
16:05
Нафтогаз скрывает стоимость добычи украинского газа - эксперт
15:52
Женское движение "За майбутнє" требует обязательного госстрахования учителей
15:48
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы - с кем сыграют Шахтер и Динамо
15:47
"Невымышленный идиотизм": в Слуге народа отреагировали на заявление про вымышленный COVID-19 Видео
15:34
В Фонд борьбы с коронавирусом в Украине "насыпали" денег Видео
15:27
Resident Evil 8 повторяет печальную судьбу The Last of Us Part II
14:59
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
14:50
Как сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахара Видео
14:31
Скандальная "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса: Разумков раскрыл планы Рады Видео
14:09
Youtube не работает: что случилось с сервисами Google и что делать
14:03
Смертельное фото: во Львове подростка убило на вагоне во время селфи Видео
13:49
В Киеве неизвестный с кулаками напал на журналистов и поплатился Видео
13:31
В Крыму продали винзавод Массандра компании друга Путина Видео
13:23
Генри Кавилл травмировался на съемках Ведьмака и прекратил работу
13:18
Как уснуть, если проснулся ночью: эксперты назвали легкие способы Видео
12:58
США обвинили Россию в новой кибератаке, появился ответ Москвы Видео
12:52
Песков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального Видео
Реклама
12:52
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
12:45
Актриса сериала Перші ластівки снялась топлес
12:22
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: врач предупредил о рисках Видео
12:19
Бульон: преимущества для здоровья и иммунитета Видео
12:16
Алина Гросу и Ирина Федишин взаимно обвинили друг друга в плагиате Видео
11:50
Премьер Армении Пашинян назвал условие своей отставки Видео
11:27
В Украине упало число тестирований на коронавирус: в Минздраве назвали причину Видео
11:16
Макс Барских в Москве получил награду Золотой граммофон 2020 Видео
11:07
В партии Зеленского объяснили санкционный удар РФ по "слугам народа" Видео
11:00
В моду на зиму 2021 пришли великолепные теплые жилеты - фото Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять