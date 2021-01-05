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Люди с какой группой крови имеют самый крепкий иммунитет - ответ ученых

5 января 2021, 10:59
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Коллектив ученых из США закончил исследование взаимосвязи группы крови и иммунитета человека.

Иммунитет
Иммунитет / Pixabay

Группа крови человека прямо влияет на здоровье человека, и, в немалой степени, на его склонность к тем или иным болезням.

Как сообщается на портале PlanetaNovosti, коллектив ученых из США провели исследование и назвали группу крови, обладатели которой имеют самый хороший иммунитет и крепкое здоровье.

Первая группа.

Синтез интерферона достигает у обладателей этой группы крови почти 80%. Данный показатель показывает ответную реакцию организма на инфекции. Люди с такой группой крови находятся на третьем месте по стойкости иммунитета.

Вторая группа.

Люди с такой группой имеют невысокий уровень синтеза интерферона – 40%. Защитные реакции у них крайне слабые и они более других подвержены различным заболеваниям.

Третья группа.

У таких людей уровень синтеза интерферона высок – до 91%. Они по мнению ученых, занимают второе место по силе иммунитета и помогут организму справиться со многими серьезными болезнями

Четвертая группа.

Обладатели такой группы ‒ самые сильные в плане здоровья. У них уровень синтеза интерферона еще выше – до 92%. Соответственно, такие люди самые устойчивые к вирусам и бактериям.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.
  • По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.​

здоровье иммунитет
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