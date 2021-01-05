Люди с какой группой крови имеют самый крепкий иммунитет - ответ ученых

Коллектив ученых из США закончил исследование взаимосвязи группы крови и иммунитета человека.
Группа крови человека прямо влияет на здоровье человека, и, в немалой степени, на его склонность к тем или иным болезням.
Как сообщается на портале PlanetaNovosti, коллектив ученых из США провели исследование и назвали группу крови, обладатели которой имеют самый хороший иммунитет и крепкое здоровье.
Первая группа.
Синтез интерферона достигает у обладателей этой группы крови почти 80%. Данный показатель показывает ответную реакцию организма на инфекции. Люди с такой группой крови находятся на третьем месте по стойкости иммунитета.
Вторая группа.
Люди с такой группой имеют невысокий уровень синтеза интерферона – 40%. Защитные реакции у них крайне слабые и они более других подвержены различным заболеваниям.
Третья группа.
У таких людей уровень синтеза интерферона высок – до 91%. Они по мнению ученых, занимают второе место по силе иммунитета и помогут организму справиться со многими серьезными болезнями
Четвертая группа.
Обладатели такой группы ‒ самые сильные в плане здоровья. У них уровень синтеза интерферона еще выше – до 92%. Соответственно, такие люди самые устойчивые к вирусам и бактериям.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.
- По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.