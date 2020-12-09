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Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил

9 декабря 2020, 06:28

Проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей начнутся еще накануне вечером.

Магнитная буря 10 декабря 2020 спровоцирует апатию и упадок сил
Магнитная буря 10 декабря 2020 спровоцирует апатию и упадок сил / 1zoom.ru

Магнитная буря 10 декабря 2020 будет довольно слабой, но из-за нее ухудшится самочувствие у метеочувствительных людей (а к таковым сегодня относится большинство). Ситуацию усугубит и резкая смена погоды.

Проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей начнутся еще накануне вечером. Сервис Магнитные бури Гисметео показывает, что геомагнитные возмущения в пять баллов начнутся с вечера 9 декабря (около 23:00 по Киеву). Магнитная буря 10 декабря 2020 будет особенно сильной и неприятной с утра – а после полудня ее воздействие пойдет на спад.

Поэтому в ночь со среды на четверг вероятны приступы бессонница, возможны кошмары.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеУтром многие будут жаловаться на разбитость, упадок сил и апатию. Мигрень и недосып могут спровоцировать вспышки раздражительности и проявление агрессии. Периодически вероятны скачки давления и обострения хронических заболеваний.

В целом под конец рабочей недели у большинства людей упадет работоспособность и резко снизится концентрация внимания.

► Поэтому перед сном важно проветрить спальню, а самому в это время выбраться на прогулку на свежем воздухе.

► Из меню исключить жирную и острую пищу, кофе и алкоголь – а добавить туда травяной чай, компот или морс.

► Стоит максимально избегать стрессов – а физические нагрузки ограничить или заменить йогой, к примеру.

Следующая магнитная буря начнется 18 декабря, а пик ее придется на 19 декабря (День святого Николая). Это уже будут более серьезные геомагнитные возмущения.

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