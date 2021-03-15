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Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу

15 марта 2021, 22:34

Мастера секса предлагают использовать вибратор для дополнительной стимуляции клитора.

Секс
Мастера секса предлагают использовать вибратор для дополнительной стимуляции клитора./ Flickr / Hashmi Mart

С приближением весны важно максимально использовать эти последние несколько ленивых холодных утренних дней и усилить тепло в постели.

Издание The Daily Star объединились с Энн Саммерс, чтобы найти такую сексуальную позу, которая будет удобной и легкой для выполнения.

Так, сексуальная поза "Ложки" является таким решением. Для ее выполнения, нужно чтобы вы и проникающий партнер легли на один бок и мужчина вошел в вас сзади.

Затем вы можете выгнуть спину или оттолкнуться для глубокого проникновения и интенсивной стимуляции точки G.

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Благодаря этому движению обе ваши руки остаются свободными, что дает вам дополнительное внешнее удовольствие.

Чтобы действительно поднять удовольствие на ступеньку выше, можно добавить секс-игрушку.

Мастера секса предлагают использовать вибратор для дополнительной стимуляции клитора.

Лаура Уиттакер из Ann Summers заявила Daily Star: "Если вы хотите поднять настроение, "ложки" гарантируют, что вы это сделаете. Добавление секс-игрушки сочетается с глубокой внутренней стимуляцией точки G со стороны вашего партнера.

"Это приведет вас прямо к невероятным смешанным оргазмам. Минимальные усилия, максимальная награда", - говорит она.

Исследование бренда сексуального здоровья LELO показало, что мужчины испытывают оргазм в 66% случаев, в то время как женщины испытывают оргазм только в 43% случаев.

секс
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