Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу

Мастера секса предлагают использовать вибратор для дополнительной стимуляции клитора.
С приближением весны важно максимально использовать эти последние несколько ленивых холодных утренних дней и усилить тепло в постели.
Издание The Daily Star объединились с Энн Саммерс, чтобы найти такую сексуальную позу, которая будет удобной и легкой для выполнения.
Так, сексуальная поза "Ложки" является таким решением. Для ее выполнения, нужно чтобы вы и проникающий партнер легли на один бок и мужчина вошел в вас сзади.
Затем вы можете выгнуть спину или оттолкнуться для глубокого проникновения и интенсивной стимуляции точки G.
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Благодаря этому движению обе ваши руки остаются свободными, что дает вам дополнительное внешнее удовольствие.
Чтобы действительно поднять удовольствие на ступеньку выше, можно добавить секс-игрушку.
Мастера секса предлагают использовать вибратор для дополнительной стимуляции клитора.
Лаура Уиттакер из Ann Summers заявила Daily Star: "Если вы хотите поднять настроение, "ложки" гарантируют, что вы это сделаете. Добавление секс-игрушки сочетается с глубокой внутренней стимуляцией точки G со стороны вашего партнера.
"Это приведет вас прямо к невероятным смешанным оргазмам. Минимальные усилия, максимальная награда", - говорит она.
Исследование бренда сексуального здоровья LELO показало, что мужчины испытывают оргазм в 66% случаев, в то время как женщины испытывают оргазм только в 43% случаев.