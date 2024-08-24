Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка

Чай наряду с водой и кофе входит в тройку самых употребляемых напитков в мире. Сейчас зеленый чай пьют из-за его вкуса, что абсолютно оправдано. Однако, его также называют полезным для здоровья.
Чем полезен зеленый чай
Эксперты "ON Clinic" пишут, что зеленый чай полезен для женщин и мужчин, поскольку способствует улучшению мозговой деятельности и позволяет поддерживать умеренный вес тела.
Полезные свойства зеленого чая:
- Улучшение когнитивных функций. Кофеин и L-теанин в составе напитка улучшают мозговую активность и снижают вероятность когнитивных нарушений.
- Сжигание жира. Зеленый чай положительно влияет на метаболизм, особенно во время физических упражнений.
- Снижение риска развития онкологических заболеваний. Употребление напитка снижает вероятность развития рака желудка, легких, кишечника, яичников.
- Защита мозга от старения. Зеленый чай снижает риск развития болезни Альцгеймера благодаря катехину и L-теанину в составе.
- Регулирование уровня сахара в крови. Напиток влияет на уровень сахара в краткосрочной перспективе.
- Профилактика сердечных заболеваний. Регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития гипертонии и нормализовать уровень липидов.
Кому нельзя пить зеленый чай
Врачи не рекомендуют пить зеленый чай при повышенной возбудимости и тахикардии. Также есть другие противопоказания к употреблению зеленого чая:
- анемия;
- тревожные расстройства;
- нарушение свертываемости крови;
- сахарный диабет;
- повышенное артериальное давление;
- синдром раздраженного кишечника;
- остеопороз;
- глаукома.
Можно ли пить зеленый чай детям
Как сообщают специалисты, зеленый чай в меню младенцев может препятствовать усвоению железа и вызвать анемию. Детям после 12 лет рекомендуется пить зеленый чай не более одной чашки в день. Чрезмерное потребление напитка может привести к расстройствам желудка, нервозности и трудностям с концентрацией внимания.
Как правильно заваривать зеленый чай
Зеленый чай готовят с использованием мягкой фильтрованной или бутилированной воды. Способ заваривания зеленого чая:
- Доведите воду до кипения (до 80-90°C).
- Засыпьте одну чайную ложку чая в чашку или всыпьте в чайник столько ложек, сколько чашек напитка нужно получить.
- Залейте листья кипятком и настаивайте под закрытой крышкой от 30 секунд до пяти минут, в зависимости от сорта чая.
При заваривании листового чая рекомендуется сливать первое заваривание, которое вымывает листья от пыли и загрязнений. Чай нужно заваривать в глиняной, керамической, фарфоровой или стеклянной посуде. Зеленый чай в пакетиках заваривается в течение 30 секунд. Один пакетик надо залить 150 мл горячей воды.
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