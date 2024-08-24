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Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка

Мария Николишин
24 августа 2024, 04:10
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Зеленый чай полезен для женщин и мужчин, поскольку способствует улучшению мозговой деятельности и позволяет поддерживать умеренный вес тела.
Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка
Чем полезен зеленый чай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чай наряду с водой и кофе входит в тройку самых употребляемых напитков в мире. Сейчас зеленый чай пьют из-за его вкуса, что абсолютно оправдано. Однако, его также называют полезным для здоровья.

Чем полезен зеленый чай

Эксперты "ON Clinic" пишут, что зеленый чай полезен для женщин и мужчин, поскольку способствует улучшению мозговой деятельности и позволяет поддерживать умеренный вес тела.

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Полезные свойства зеленого чая:

  • Улучшение когнитивных функций. Кофеин и L-теанин в составе напитка улучшают мозговую активность и снижают вероятность когнитивных нарушений.
  • Сжигание жира. Зеленый чай положительно влияет на метаболизм, особенно во время физических упражнений.
  • Снижение риска развития онкологических заболеваний. Употребление напитка снижает вероятность развития рака желудка, легких, кишечника, яичников.
  • Защита мозга от старения. Зеленый чай снижает риск развития болезни Альцгеймера благодаря катехину и L-теанину в составе.
  • Регулирование уровня сахара в крови. Напиток влияет на уровень сахара в краткосрочной перспективе.
  • Профилактика сердечных заболеваний. Регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития гипертонии и нормализовать уровень липидов.

Кому нельзя пить зеленый чай

Врачи не рекомендуют пить зеленый чай при повышенной возбудимости и тахикардии. Также есть другие противопоказания к употреблению зеленого чая:

  • анемия;
  • тревожные расстройства;
  • нарушение свертываемости крови;
  • сахарный диабет;
  • повышенное артериальное давление;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • остеопороз;
  • глаукома.

Можно ли пить зеленый чай детям

Как сообщают специалисты, зеленый чай в меню младенцев может препятствовать усвоению железа и вызвать анемию. Детям после 12 лет рекомендуется пить зеленый чай не более одной чашки в день. Чрезмерное потребление напитка может привести к расстройствам желудка, нервозности и трудностям с концентрацией внимания.

Как правильно заваривать зеленый чай

Зеленый чай готовят с использованием мягкой фильтрованной или бутилированной воды. Способ заваривания зеленого чая:

  1. Доведите воду до кипения (до 80-90°C).
  2. Засыпьте одну чайную ложку чая в чашку или всыпьте в чайник столько ложек, сколько чашек напитка нужно получить.
  3. Залейте листья кипятком и настаивайте под закрытой крышкой от 30 секунд до пяти минут, в зависимости от сорта чая.

При заваривании листового чая рекомендуется сливать первое заваривание, которое вымывает листья от пыли и загрязнений. Чай нужно заваривать в глиняной, керамической, фарфоровой или стеклянной посуде. Зеленый чай в пакетиках заваривается в течение 30 секунд. Один пакетик надо залить 150 мл горячей воды.

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Медицинский центр ON Clinic - международная сеть медицинских центров, более 20 из которых находится в Украине. Они используют уникальный опыт лечения и современное оборудование. Также их специалисты пишут интересные статьи на различные темы, чтобы другие могли узнать, как сохранить свое здоровье.

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