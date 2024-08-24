Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка

Зеленый чай полезен для женщин и мужчин, поскольку способствует улучшению мозговой деятельности и позволяет поддерживать умеренный вес тела.

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Чем полезен зеленый чай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чай наряду с водой и кофе входит в тройку самых употребляемых напитков в мире. Сейчас зеленый чай пьют из-за его вкуса, что абсолютно оправдано. Однако, его также называют полезным для здоровья.

Чем полезен зеленый чай

Эксперты "ON Clinic" пишут, что зеленый чай полезен для женщин и мужчин, поскольку способствует улучшению мозговой деятельности и позволяет поддерживать умеренный вес тела.

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Полезные свойства зеленого чая:

Улучшение когнитивных функций. Кофеин и L-теанин в составе напитка улучшают мозговую активность и снижают вероятность когнитивных нарушений.

Кофеин и L-теанин в составе напитка улучшают мозговую активность и снижают вероятность когнитивных нарушений. Сжигание жира. Зеленый чай положительно влияет на метаболизм, особенно во время физических упражнений.

Зеленый чай положительно влияет на метаболизм, особенно во время физических упражнений. Снижение риска развития онкологических заболеваний. Употребление напитка снижает вероятность развития рака желудка, легких, кишечника, яичников.

Употребление напитка снижает вероятность развития рака желудка, легких, кишечника, яичников. Защита мозга от старения. Зеленый чай снижает риск развития болезни Альцгеймера благодаря катехину и L-теанину в составе.

Зеленый чай снижает риск развития болезни Альцгеймера благодаря катехину и L-теанину в составе. Регулирование уровня сахара в крови. Напиток влияет на уровень сахара в краткосрочной перспективе.

Напиток влияет на уровень сахара в краткосрочной перспективе. Профилактика сердечных заболеваний. Регулярное употребление зеленого чая может снизить риск развития гипертонии и нормализовать уровень липидов.

Кому нельзя пить зеленый чай

Врачи не рекомендуют пить зеленый чай при повышенной возбудимости и тахикардии. Также есть другие противопоказания к употреблению зеленого чая:

анемия;

тревожные расстройства;

нарушение свертываемости крови;

сахарный диабет;

повышенное артериальное давление;

синдром раздраженного кишечника;

остеопороз;

глаукома.

Можно ли пить зеленый чай детям

Как сообщают специалисты, зеленый чай в меню младенцев может препятствовать усвоению железа и вызвать анемию. Детям после 12 лет рекомендуется пить зеленый чай не более одной чашки в день. Чрезмерное потребление напитка может привести к расстройствам желудка, нервозности и трудностям с концентрацией внимания.

Как правильно заваривать зеленый чай

Зеленый чай готовят с использованием мягкой фильтрованной или бутилированной воды. Способ заваривания зеленого чая:

Доведите воду до кипения (до 80-90°C). Засыпьте одну чайную ложку чая в чашку или всыпьте в чайник столько ложек, сколько чашек напитка нужно получить. Залейте листья кипятком и настаивайте под закрытой крышкой от 30 секунд до пяти минут, в зависимости от сорта чая.

При заваривании листового чая рекомендуется сливать первое заваривание, которое вымывает листья от пыли и загрязнений. Чай нужно заваривать в глиняной, керамической, фарфоровой или стеклянной посуде. Зеленый чай в пакетиках заваривается в течение 30 секунд. Один пакетик надо залить 150 мл горячей воды.

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