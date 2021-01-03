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"Мама, не могу больше пить": эксперты рассказали, как справиться с похмельем

3 января 2021, 04:54

Специалисты составили список рекомендаций для людей, которые мучаются от похмелья в новогодние праздники.

Вино, похмелье
Эксперты рассказали, как справиться с похмельем / Reuters

Множество людей в новогодние праздники употребляют / смешивают большое количество спиртных напитков. Что вызывает похмелье различных степеней тяжести.

Портал УНИАН опросил экспертов и те рассказали о самых действенных способах победить похмелье.

Холодный компресс

Избавиться от головной боли во время похмелья поможет холодный компресс, который прикладывают на лоб. Только важно не держать его слишком долго, чтобы не переохладить себя.

Проветривание и прогулка

Лечение похмельного синдрома стоит проводить в хорошо проветренном помещении, поэтому нужно хотя бы ненадолго открыть окна. Также хорошо было бы выйти в парк на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и таким образом облегчить свое состояние.

Фруктовые соки и бульоны

Жидкое питание в виде бульона поможет облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока придаст энергии.

Еда

Несмотря на то, что в таком состоянии нет аппетита, все равно следует заставить себя поесть. Лучше всего от похмелья помогает мясной бульон с зеленью и яичница. Также помогут свежие овощи и фрукты.

Таблетки

Не будет лишним в борьбе с похмельем употребление простого активированного угля (от 5 до 7 таблеток) или других абсорбентов. Конечно, лучше всего сделать это сразу после окончания застолья, тогда лекарства будут эффективнее.

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Как вылечить похмелье - ранее сообщалось:

  • Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.
  • Специалисты названы топ-5 лучших способов предотвратить похмелье.
  • Эксперты рассказали, что нужно съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья.
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