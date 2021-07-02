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Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды

2 июля 2021, 22:06

Приготовление на гриле связано с повышенным риском рака.

шашлык_еда
Сам по себе древесный уголь не является канцерогеном / 1zoom.ru

Многие считают приготовление на гриле неотъемлемой частью лета. Фактически, большинство людей сообщают, что жарят на гриле не реже одного раза в месяц в летние месяцы.

Несмотря на его популярность, вы, вероятно, слышали о том, что приготовление на гриле вредно для здоровья. К сожалению, в слухах есть доля правды, пишет Healthline.

Приготовление на гриле связано с повышенным риском рака. Это не значит, что вы не можете наслаждаться этим летним фаворитом. Есть способы снизить риск и сделать следующее горячее блюдо, приготовленное на гриле, безопасным, полезным и вкусным.

Канцероген ли древесный уголь?

Все, что способствует развитию рака, считается канцерогенным.

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Сам по себе древесный уголь не является канцерогеном, но приготовление пищи с использованием древесного угля может вызвать рак. Для этого есть две основные причины.

Первый риск использования древесного угля заключается в том, что вы готовите пищу при очень высоких температурах, второй - в том, что при приготовлении на древесном угле образуется много дыма. Известно, что копчение и приготовление некоторых видов мяса при высокой температуре являются канцерогенными.

Конечно, древесный уголь - не единственный способ готовить еду при высоких температурах. Кроме того, не все продукты одинаково реагируют на приготовление на углях, а это означает, что не все типы гриля несут одинаковый риск рака. На самом деле, некоторые виды гриля на углях считаются очень безопасными. Однако приготовление пищи на древесном угле может содержать канцерогены в некоторых продуктах.

Вызывает ли гриль рак?

Никто не хочет думать, что их любимый летний обед может привести к раку. К сожалению, есть несколько рисков, о которых вам следует знать, прежде чем зажигать гриль. Частое жарение на гриле увеличивает риск рака.

Взаимосвязь между употреблением красного мяса и раком

Красное мясо связано с многочисленными рисками для здоровья, включая повышенный риск рака. Исследования показали, что красное мясо связано с увеличением риска рака толстой и прямой кишки и может быть связано с увеличением других видов рака. Исследования все еще проводятся, чтобы определить, почему красное мясо увеличивает риск рака.

Побочные эффекты обработанных мясных консервантов, вызывающие рак

Приготовление мясных продуктов на гриле, таких как сосиски и сосиски, связано с раком. Надежный источник Всемирной организации здравоохранения классифицирует переработанное мясо как канцероген "группы 1" рака. Обозначение группы 1 означает, что было проведено большое количество надежных и поддающихся проверке исследований, связывающих переработанное мясо с раком. Было доказано, что обработанное мясо увеличивает риск колоректального рака. Есть некоторые свидетельства того, что переработанное мясо также может повышать риск рака желудка.

Обугливание создает гетероциклические амины (ГКА)

Когда вы готовите мясо на гриле при высоких температурах, вы создаете надежный источник гетероциклических аминов (ГКА).

ГКА - известные канцерогены. Они образуются, когда высокие температуры заставляют аминокислоты в мясе вступать в реакцию с креатином в мясе. Эта реакция приводит к появлению черных пятен, которые вы видите на продуктах и ​​гриле. Это происходит только тогда, когда вы готовите мышечное мясо, потому что это единственная пища, содержащая креатин. Мускулистое мясо включает:

  • говядина
  • свинина
  • ягненок
  • козел
  • индейка
  • курица
  • рыба

HCA также образуются при использовании других высокотемпературных методов приготовления мяса, таких как жарка на сковороде.

При приготовлении на гриле образуются канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)

Когда мясной сок капает на угли и другие горячие поверхности, возникает пламя и дым. Это вызывает образование полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Затем ПАУ прилипают к мясу, которое вы готовите на гриле.

ПАУ также образуются при копчении мяса. Известно, что они изменяют ДНК человека и считаются канцерогенными.

Гриль на газе безопаснее, чем на угле?

Гриль на газе считается более безопасным, чем на углях. При приготовлении пищи на газе образуется намного меньше дыма, что снижает образование ПАУ. Газовый гриль также не становится таким горячим, что сокращает образование HCA.

Как уменьшить количество канцерогенов при приготовлении барбекю

Вам не нужно отказываться от гриля. Изменив то, что вы готовите на гриле, и способ его приготовления, вы можете снизить опасность приготовления на гриле. Это означает, что вы можете вкусно приготовить, не опасаясь рака.

Уменьшите количество жаренного на гриле красного мяса и обработанного мяса.

И красное, и обработанное мясо связаны с более высоким риском рака. Эти риски возрастают, когда вы их жарите. Красное мясо и мясные полуфабрикаты богаты жирами. Из-за этого они больше капают на угли, что увеличивает риск образования ПАУ. Кроме того, их нужно долго жарить на гриле, чтобы они полностью приготовились. Более продолжительное время приготовления на гриле означает более высокую температуру и большее количество дыма, а эти факторы связаны с риском рака.

Приготовление нежирного мяса, такого как курица, индейка и рыба, снижает риск. Вы все еще можете создавать HCA, когда готовите это мясо на гриле, но риск не так высок. Обычно не нужно оставлять это мясо на гриле почти так же долго. Это снижает вероятность образования HCA.

Кроме того, постное мясо в целом более полезно для здоровья, что делает его разумным выбором.

Готовьте больше овощей

Креатин, создающий ГКА, содержится только в мясе, но мясо - не единственное, что можно бросить на гриль. Гриль фровощи и овощи безопасны и вкусны. Овощи не становятся канцерогенными, если их жарить на гриле. Они также богаты витаминами, клетчаткой и питательными веществами, которые могут снизить риск рака.

Так что бросайте ананасы, помидоры, болгарский перец, грибы и другие свежие овощи на гриль во время следующего приготовления.

Вы даже можете приготовить полноценный обед и приготовить шашлык из овощей, фруктов и небольших кусочков мяса. Это отличный способ приготовить красочный и полезный ужин на гриле.

Нарезав мясо на более мелкие кусочки, вы сократите время, необходимое ему для приготовления на гриле, что потенциально снизит риск рака. Если вы хотите проявить творческий подход, альтернативы мясу на овощной основе также станут отличным выбором.

Готовьте на гриле при более низких температурах и не обугливайте мясо

Высокие температуры вызывают обугливание и образование ожогов. Приготовление на гриле при более низких температурах может снизить этот риск. Вы можете использовать более низкое пламя, чтобы поддерживать низкую температуру и копчение. Вы также можете отодвинуть угли в сторону, но держите мясо посередине гриля. Такой способ приготовления может занять больше времени, но если вы будете поддерживать низкую температуру, вы сократите образование канцерогенов.

Если какие-то куски мяса обугливаются, их лучше выбросить. Обугленные биты содержат больше всего HCA. Поэтому перед подачей мяса рекомендуется отрезать обгоревшие и обугленные части мяса.

Сократите время приготовления

Вы можете уменьшить количество образующихся ГКА и ПАУ и снизить риск рака, сократив время нахождения мяса на гриле. Вы можете сделать это, запекая мясо или разогревая его в микроволновой печи, прежде чем готовить его на гриле. Гриль по-прежнему готовит ваше мясо, и вы сохраняете отчетливый вкус жареного на гриле.

Кроме того, убедитесь, что вы часто переворачиваете мясо. Не допускайте переваривания или обугливания одной из сторон. Национальный институт рака рекомендует постоянно переворачивать или переворачивать мясо во время приготовления на гриле, чтобы снизить риск.

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