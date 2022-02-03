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"Маски не помогут": Омикрон придет в каждую носоглотку - Комаровский

3 февраля 2022, 13:39
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Штамм Омикрон является одной из самых заразных инфекций, говорит Евгений Комаровский.

Омикрон
Евгений Комаровский оценил заразность Омикрона / УНИАН

Врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон.

Как подчеркнул он в интервью, заразность Омикрон-штамма уже приближается к заразности кори.

Медик предупредил о том, что штамм Омикрон является одной из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре.

"Сравниться с корью не может, наверное, ничто. И Омикрон практически такой же", - говорит он.

Врач также уверен в том, что штамм Омикрон "придет в каждую носоглотку"

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"Никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают", — отметил он.

Собеседник также уверен в том, что этот вирус поразит "десятки миллионов, практически всех".

"Чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, кто уже болел, получат легкую форму заболевания… Но общее количество тех, кому будет очень плохо и на кого не хватит медицины и кислорода, будет огромным", — добавил Комаровский.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек.

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Евгений Комаровский штамм Омикрон
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