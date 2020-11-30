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Масло конопли: 3 научно доказанных преимуществ для здоровья

30 ноября 2020, 20:44

В последнее время масло конопли приобрело популярность в научном сообществе благодаря своей способности лечить множество состояний.

Масло, секс
В последнее время масло конопли приобрело популярность в научном сообществе благодаря своей способности лечить множество состояний/ Econet

КБР, или каннабидиол, или масло конопли - это химическое вещество, которое содержится в том же растении, которое производит марихуану.

Масло конопли отличается от марихуаны и не даст вам чувства "кайфа". Это потому, что он не содержит основного психоактивного соединения в каннабисе, ТГК, которое является химическим веществом, ответственным за опьяняющее чувство, связанное с употреблением марихуаны.

В последнее время масло конопли приобрело популярность в научном сообществе благодаря своей способности лечить множество состояний - от хронической боли до эпилепсии. Вот некоторые из преимуществ масла конопли и того, может ли наука быть полезной для вас.

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1. Масло конопли облегчает боль

Масло конопли широко изучается как естественный, не вызывающий привыкания способ управления и лечения болевых симптомов, особенно как альтернатива опиоидам для пациентов с сильной болью.

В то время как исследования на животных показали, что масло конопли является многообещающим средством лечения нервной (нейропатической) боли и воспалительной боли, лишь несколько исследований изучали его влияние на людей.

Тем не менее, исследователи знают, что масло конопли обладает антиноцицептивным и антигипералгезическим действием, то есть может блокировать обнаружение боли нейронами и противодействовать болевой чувствительности.

"Масло конопли имеет более 65 различных целей в мозгу и теле, работающих на многих рецепторах и других областях, чтобы изменять сообщения, которые клетки отправляют друг другу. Если сообщение о боли отправляется от одной клетки к другой, масло конопли может блокировать или уменьшать это сообщение", - говорит Бонни Гольдштейн, доктор медицины, медицинский директор Canna-Center, калифорнийской медицинской практики, посвященной употреблению каннабиса при серьезных или хронических заболеваниях.

Голдштейн говорит, что более высокие соотношения масла и THC часто более эффективны при воспалительной боли, такой как ревматоидный артрит, в то время как более низкие отношения более эффективны при нервной боли, такой как опоясывающий лишай.

Исследование 2006 года показало, что сочетание THC и масла увеличивает эффективность каждого каннабиноида в уменьшении боли и снижает побочные эффекты от использования только THC.

"Исследования ясно показывают, что все типы боли лучше реагируют на продукты, содержащие оба соединения, а не на каждое из них по отдельности", - говорит Голдштейн.

2. Масло конопли может лечить эпилепсию

Эпилепсия - это неврологическое заболевание, при котором аномальная деятельность мозга вызывает судороги. Недавние исследования показывают, что масло может быть эффективным средством лечения эпилепсии, хотя ученые не уверены в точных механизмах, говорит Голдштейн.

Исследование 2017 года пациентов в возрасте от двух до 46 лет с устойчивой к лечению эпилепсией показало, что 86% пациентов испытали уменьшение приступов после употребления различных составов кустарного масла конопли. 10% участников сообщили, что у них не было припадков.

Другое небольшое исследование 2018 года показало, что у детей, которые принимали ежедневную дозу масла конопли 20 мг / кг, наблюдалось значительное снижение частоты приступов по сравнению с плацебо. Тем не менее, исследование показало, что интенсивность приступов увеличивается у пациентов, принимающих масло конопли.

3. Масло конопли может уменьшить беспокойство

Ранние исследования показали, что масло конопли может уменьшить симптомы ряда тревожных расстройств, в том числе:

  • Генерализованное тревожное расстройство
  • Паническое расстройство
  • Социальное тревожное расстройство
  • Обсессивно-компульсивное расстройство
  • Пост-травматическое стрессовое растройство

Небольшое исследование 2011 года пациентов с социальным тревожным расстройством (SAD) показало, что 600 мг масла конопли значительно снижают тревожность, когнитивные нарушения и дискомфорт, когда пациенты подвергались стрессовой ситуации, такой как публичные выступления.

Голдштейн говорит, что масло конопли влияет на мозг множеством способов, включая усиление собственных химических веществ, снижающих тревогу, и нацеливание на рецепторы серотонина, участвующие в настроении.

"Существуют предварительные исследования, которые указывают на нейровоспаление как на причину беспокойства. Масло конопли - это хорошо зарекомендовавшее себя мощное противовоспалительное средство, которое может способствовать уменьшению беспокойства", - говорит Голдштейн.

Риски масла масла конопли

Тем не менее, многие исследования масла конопли все еще являются предварительными, и есть также различные риски для здоровья, которые следует учитывать перед его использованием.

Масло может взаимодействовать с лекарствами. Масло конопли расщепляется в печени, где метаболизируются многие другие лекарства. Лекарства, с которыми может взаимодействовать масло, включают:

  • Противосудорожные препараты
  • Химиотерапевтические препараты
  • Мышечные релаксаторы
  • Респираторные препараты
  • Лекарства от высокого кровяного давления
  • Антидепрессанты
  • Антипсихотические препараты

"Любой человек с серьезными заболеваниями, принимающий лекарства, должен избегать использования масла конопли без медицинского наблюдения", - говорит Голдштейн.

здоровье масло
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