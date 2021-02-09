Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом

Раздражение вызывает прилив крови к поверхности губ, из-за чего они выглядят воспаленными или опухшими. / Pixabay

Увеличение губ - это все в моде, но большинство из нас ищут дешевый и безыгольный способ сделать губы более полными. Масло корицы стало естественным увеличителем губ благодаря некоторым расследованиям, проведенным пользователями социальной сети TikTok.

В свою очередь, Express.co.uk показывает, действительно ли масло корицы делает губы пухлыми.

Анджелина Джоли, Джулия Робертс и вся семья Кардашьян - всего лишь несколько примеров знаменитостей с пухлыми губами, и мы все хотим их копировать.

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На рынке представлены сотни дорогих продуктов для увеличения объема губ, но очень немногие из них дают желаемый результат.

Масло корицы действительно оказывает эффект пухлости на губы, но это потому, что оно раздражает ваши губы.

Раздражение вызывает прилив крови к поверхности губ, из-за чего они выглядят воспаленными или опухшими.

Если у вас нет аллергии на масло корицы, это должно быть безопасно, и небольшое покалывание является нормальным.

Прежде чем наносить масло корицы на губы, сделайте тест на руку, чтобы проверить, нет ли признаков жжения или зуда.

Прежде чем заливать масло корицы в свой любимый блеск для губ, попробуйте сделать скраб.

Смешайте немного масла корицы с дешевым сахарным скрабом и нанесите его на губы.

Посмотрите, нравится ли вам эффект, прежде чем делать блеск для губ с маслом корицы из более дорогого продукта.

Убедитесь, что вы добавляете не более пяти капель масла в продукт - большее количество может быть опасно.