Мед и корица: мощное лекарство или большой миф?

Мед веками использовался как в пищу, так и в качестве лекарства. / 1zoom.ru

Мед и корица - два натуральных ингредиента, которые полезны для здоровья. Некоторые люди утверждают, что сочетание этих двух ингредиентов позволяет вылечить практически любую болезнь.

Хотя есть свидетельства того, что каждый из них имеет какое-то лечебное применение, некоторые утверждения о смеси меда и корицы кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

В этой статье рассматриваются преимущества меда и корицы, отделяя факты от вымысла.

Натуральные ингредиенты для улучшения здоровья

Мед веками использовался как в пищу, так и в качестве лекарства. Сегодня он чаще всего используется в кулинарии и выпечке или в качестве подсластителя в напитках.

Между тем, корица - это пряность, получаемая из коры дерева коричного дерева.

Люди собирают и сушат его кору, которая сворачивается в так называемые палочки корицы. Вы можете приобрести корицу целиком, измельчить в порошок или в виде экстракта.

И мед, и корица сами по себе имеют множество преимуществ для здоровья. Однако некоторые люди считают, что их сочетание еще более полезно.

В 1995 году канадский таблоид опубликовал статью, в которой был представлен длинный список болезней, которые можно вылечить смесью меда и корицы.

С тех пор количество смелых заявлений о сочетании меда и корицы увеличилось.

Хотя эти два ингредиента имеют множество применений для здоровья, не все утверждения об их сочетании подтверждены наукой.

Польза корицы

Корица - популярная специя в кулинарии и выпечке, которую также можно принимать в качестве добавки.

Есть два основных типа:

Кассия с корицей. Этот сорт, также известный как китайская корица, является наиболее популярным в супермаркетах. Она менее дорогая, более низкого качества, чем цейлонская корица, и имеет некоторые потенциальные побочные эффекты.

Цейлонская корица. Этот сорт известен как "настоящая корица". Его гораздо труднее найти, чем корицу кассии, и она имеет немного более сладкий вкус.

Польза корицы для здоровья связана с активными соединениями в ее эфирном масле.

Наиболее хорошо изученным соединением корицы является коричный альдегид, который придает корице ее пряный вкус и аромат.

Вот некоторые из наиболее впечатляющих преимуществ корицы:

Может уменьшить воспаление. Длительное воспаление увеличивает риск хронических заболеваний. Исследования показывают, что корица помогает уменьшить воспаление.

Может помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний. Несколько исследований в пробирках показывают, что корица может помочь замедлить прогрессирование болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Может помочь защитить от рака. Несколько исследований на животных и в пробирках показали, что корица помогает предотвратить рост и размножение раковых клеток. Однако эти результаты должны быть подтверждены исследованиями на людях.

Некоторые также предположили, что корица может быть естественным средством лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), синдрома раздраженного кишечника (СРК), предменструального синдрома (ПМС), синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и пищевых отравлений.

Однако нет достаточных доказательств в поддержку этих утверждений.

Польза меда

Помимо того, что мед является более здоровой альтернативой столовому сахару, он имеет несколько медицинских применений. Однако важно отметить, что не все типы равны.

Большинство преимуществ меда связано с активными веществами, которые больше всего сконцентрированы в высококачественном нефильтрованном меде.

Вот некоторые подтвержденные наукой преимущества меда:

Может быть эффективным средством от кашля. Одно исследование показало, что мед более эффективен при подавлении ночного кашля, чем декстрометорфан, активный ингредиент большинства сиропов от кашля. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования.

Мощное средство для лечения ран и ожогов. Обзор шести исследований показал, что нанесение меда на кожу является мощным средством лечения ран.

Мед также считается снотворным, усилителем памяти, природным афродизиаком, средством от дрожжевых инфекций и естественным способом уменьшения налета на зубах, но эти утверждения не подтверждаются наукой.

И мед, и корица могут принести пользу при определенных состояниях здоровья.

Теория заключается в том, что если и мед, и корица могут помочь сами по себе, их сочетание должно иметь еще больший эффект.

Исследования показали, что польза для здоровья от меда и корицы схожа. Например, оба они полезны в следующих областях:

Может снизить риск сердечных заболеваний

Смесь меда и корицы может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как может помочь снизить несколько факторов риска.

К ним относятся повышенный уровень холестерина ЛПНП (плохого) и триглицеридов.

Высокое кровяное давление и низкий уровень холестерина ЛПВП (хорошего) являются дополнительными факторами, которые могут увеличить риск заболевания.

Интересно, что мед и корица могут положительно повлиять на все это.

Исследования показали, что употребление меда снижает уровень холестерина ЛПНП (плохого) на 6–11% и снижает уровень триглицеридов на целых 11%. один может также повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего) примерно на 3%.

Один метаанализ показал, что ежедневная доза корицы снижает общий холестерин в среднем на 16 мг / дл, холестерин ЛПНП (плохой) на 9 мг / дл и триглицериды на 30 мг / дл. Также было небольшое повышение уровня холестерина ЛПВП (хорошего).

Хотя они не изучались вместе, было показано, что по отдельности корица и мед вызывают умеренное снижение артериального давления. Однако это исследование проводилось на животных.

Кроме того, оба продукта богаты антиоксидантами, которые имеют множество преимуществ для сердца. Полифенольные антиоксиданты улучшают приток крови к сердцу и предотвращают образование тромбов, снижая риск сердечного приступа и инсульта.

Мед и корица также могут помочь предотвратить сердечные заболевания, поскольку они уменьшают воспаление. Хроническое воспаление является основным фактором развития сердечных заболеваний.

Может способствовать заживлению ран

И мед, и корица обладают хорошо известными целебными свойствами, которые могут помочь в лечении кожных инфекций при местном применении.

Мед и корица обладают способностью бороться с бактериями и уменьшать воспаление - два свойства, которые очень важны, когда дело доходит до заживления кожи.

При нанесении на кожу мед успешно применяется для лечения ожогов. Он также может лечить язвы стопы, связанные с диабетом, очень серьезное осложнение этого состояния.

Корица может дать некоторые дополнительные преимущества для заживления ран благодаря своим сильным антибактериальным свойствам.

Связанные с диабетом язвы стопы имеют высокий риск заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями. Исследование в пробирке показало, что масло корицы помогает защитить от устойчивых к антибиотикам бактерий.

Однако в этом исследовании использовалось масло корицы, которое намного более концентрировано, чем порошкообразная корица, которую вы можете найти в продуктовом магазине. Нет никаких доказательств того, что порошкообразная корица имела такой же эффект.

Мед и корица обладают способностью бороться с бактериями и уменьшать воспаление/Pixabay

Может помочь справиться с диабетом

Доказано, что регулярное употребление корицы полезно для людей с диабетом. Это также может помочь предотвратить диабет.

Многочисленные исследования показали, что корица снижает уровень сахара в крови натощак у людей с этим заболеванием.

Один из способов, которым корица снижает уровень сахара в крови, - это повышение чувствительности к инсулину. Корица делает клетки более чувствительными к гормону инсулину и помогает сахару перемещаться из крови в клетки.

Мед также имеет некоторые потенциальные преимущества для людей с диабетом. Исследования показали, что мед влияет на уровень сахара в крови менее значительно, чем сахар.

Кроме того, мед может снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой) и триглицеридов у людей с диабетом, одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП (хороший).

Мед и корица могут быть относительно полезнее столового сахара для подслащивания чая. Однако мед по-прежнему содержит много углеводов, поэтому людям с диабетом следует употреблять его в умеренных количествах.

Содержит антиоксиданты

И мед, и корица являются отличными источниками антиоксидантов, которые имеют множество преимуществ для вашего здоровья.

Антиоксиданты - это вещества, которые защищают вас от нестабильных молекул, называемых свободными радикалами, которые могут повредить ваши клетки.

Мед богат фенольными антиоксидантами, которые снижают риск сердечных заболеваний.

Корица также является мощным антиоксидантом/ 1zoom.ru

Корица также является мощным антиоксидантом. По сравнению с другими специями корица занимает первое место по содержанию антиоксидантов.

Совместное употребление меда и корицы может дать вам мощную дозу антиоксидантов.