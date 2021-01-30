Медик описал симптомы легкой формы коронавируса

Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса / Фото pixabay.com

При легкой форме коронавирус чаще всего проявляется как ОРВИ с невысокой температурой или температурой, которая проходит сама по себе в течении двух-трех дней.

Львовский врач Тарас Жиравецкий назвал ключевой симптом, как понять, что течение болезни легкое, а также рассказал, как узнать, что вы уже перенесли коронавирус, пишет РБК-Украина. По словам врача, обоняние может исчезать, как при легком, так и при тяжелом течении болезни. Но главным показателем все же является уровень сатурации.

"Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19 ", - рассказал врач.

Чаще всего в легкой форме коронавирусом болеют молодые люди, говорит Жиравецкий. А вот боль в горле при коронавирусе часто бывает сигналом бактериальных осложнений.

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"Если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму COVID-19 и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально", - говорит врач.

А чтобы точно убедиться, был ли у вас коронавирус, врач советует сдать тест на антитела к коронавирусу. Чтобы узнать человеку, перенес ли он уже коронавирус, медик советует сделать тест на антитела.

"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный - это означает, что вы переболели", - добавил врач.

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