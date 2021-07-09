Медик ответил, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 в жару/ УНИАН

Вакцинироваться от коронавируса COVID-19 нужно даже в крайне жаркую погоду. Об этом сообщил в комментарии РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", − рассказал специалист.

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Напомним, ранее известный медик-инфекционист Андрей Александрин заявил о том, что аллергия на цветение - не препятствие для вакцинации от коронавируса.

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"Я тоже аллергик, и по своему примеру скажу, что можно, я вакцинирован. Но в любом случае нужно проконсультироваться со своим семейным врачом", - сказал он.

Также врач ответил на вопрос, возможна ли прививка только одной дозой в случае, если человек переболел.

"Если люди переболевают – это не является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире людей, которые переболели, тоже вакцинируют. На сегодняшний день только одна вакцина – "Джонсон и Джонсон" – требуют введения одной дозы, все остальные – двух", - сказал Александрин.