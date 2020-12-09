Медик перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19

Названы симптомы тяжелой формы коронавируса / Фото Reuters

Известный львовский врач перечислил самые опасные симптомы коронавируса, которые могут свидетельствовать о тяжелой форме недуга.

Об этом рассказал главврач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

В первую очередь необходимо следить за температурой тела. Так, при постоянно высокой температуре, которая не снижается в течение длительного времени, можно говорить о развитии тяжелой формы. Еще одним признаком становится, когда у человека появляется удушье.

"Постоянная высокая температура, не снижается до 5-6 дня, это один из самых опасных симптомов. Второе - человек не может встать с постели, одышка. Какая сатурация на пульсоксиметр, какой пульс, какая частота дыхания, насколько пациент активен и как он вообще себя чувствует", - перечислил признаки, по которым оценивается состояние пациента, Тарас Жиравецкий.

А вот потеря обоняния, которая возникает у многих пациентов, клинически совершенно не имеет значения для врачей. Этот симптом неопасен.