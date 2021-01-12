Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем / УНИАН

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, нужно обращать внимание на сбой в работе легких, которые, в большинстве своем свидетельствуют о наличии у человека пневмонии. Именно об этом в комментарии порталу Wworld рассказал известный украинский медик и руководитель Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец.

По его словам, есть явный признак, который может говорить о серьезных нарушениях в работе легких. В первую очередь это частота дыхания. На самом деле, самостоятельно проверить ее непросто, поскольку нужно быть очень сосредоточенным на подсчете дыхательных движений. Лучше попросить о такой услуге кого-нибудь из близких.

Таким образом, пока один человек будет находиться в спокойном состоянии ‒ спать, смотреть телевизор, то другой должен в течение минуты считывать его дыхательные движения. В том случае, если их будет меньше двадцати, то нет причин волноваться. Такое количество говорит о том, что с легкими все в порядке. Если же частота дыхания превышает данную отметку, то, значит, есть нарушения в их работе и нужно обращаться к врачу.

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