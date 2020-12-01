Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19

Медик-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала ситуацию с образованием тромбов у людей, которые больны COVID-19.
Известный медик-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, какой именно препарат может помочь пациентам с коронавирусом ‒ тем, что предотвращает образование тромбов в органах.
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook. Ссылаясь на результаты исследования проекта Medscape, Голубовская сообщила, что аспирин может помочь пациентам с коронавирусом предотвратить проблемы с тромбами.
Инфекционист написала о том, что аспирин был уже добавлен в исследования рандомизированной оценки терапии COVID-19. Она также привела результаты исследования медицинской школы Университета штата Мэриленда, которые продемонстрировали, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.
Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Анестезия и обезболивание, было обследовано 412 пациентов с коронавирусом. 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение суток после госпитализации. У них было на 43 % меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44 % — под аппарат искусственной вентиляции легких и на 47 % меньше шансов скончаться в больнице.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- По версии итальянских медиков, на тот факт, в какой форме будет протекать болезнь COVID-19, а также - грозит ли пациенту летальный исход, влияет уровень тромбоцитов в организме.
- Медики Виктор Аносов утверждает, что тромбы появляются у всех пациентов с коронавирусом — это обычное осложнение при COVID-19.