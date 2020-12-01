Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 / УНИАН

Известный медик-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, какой именно препарат может помочь пациентам с коронавирусом ‒ тем, что предотвращает образование тромбов в органах.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook. Ссылаясь на результаты исследования проекта Medscape, Голубовская сообщила, что аспирин может помочь пациентам с коронавирусом предотвратить проблемы с тромбами.

Инфекционист написала о том, что аспирин был уже добавлен в исследования рандомизированной оценки терапии COVID-19. Она также привела результаты исследования медицинской школы Университета штата Мэриленда, которые продемонстрировали, что у пациентов с COVID-19 было меньше осложнений при приеме аспирина.

Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Анестезия и обезболивание, было обследовано 412 пациентов с коронавирусом. 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение суток после госпитализации. У них было на 43 % меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44 % — под аппарат искусственной вентиляции легких и на 47 % меньше шансов скончаться в больнице.

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