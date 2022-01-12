Медики обнаружили симптом Омикрона, который ранее не замечали

Новые симптомы штамма коронавируса Омикрон / УНИАН

Новый штамм коронавируса Омикрон уже обнаружили в 114 странах. Впервые о нем заговорили в конце ноября, но только сейчас ученые назвали симптом, который ранее не замечали, сообщает Express.

По данным ученых, одним из наиболее распространенных симптомов является чихание. При этом они отметили, что до появления вакцинации с таким симптомом не сталкивались.

Медики полагают, что чихание чаще, чем обычно, может быть признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы.

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.

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Эксперты также не обнаружили большой разницы в симптомах Дельты и Омикрона. Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса.

При этом потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенной - ранее в 2021 году она входила в десятку основных симптомов, а теперь занимает 17-е место, и только каждый пятый человек испытывает ее.

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