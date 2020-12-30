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Медики объяснили, чего стоит опасаться лысым и седым мужчинам

30 декабря 2020, 02:14

По мнению врачей, у седых и лысых представителей сильного пола есть причина всерьез заняться своим здоровьем.

Седина
Медики объяснили, чего стоит опасаться лысым и седым мужчинам / Pixabay

Облысение и седые волосы у мужчин в возрасте до 40 лет впятеро повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом сообщает портал Medicalnewstoday. По словам медиков, повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, курение и отсутствие физической активности – это лишь основные из "традиционных" факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование предполагает, что в такой список нужно добавить еще два фактора ‒ облысение у мужчин и преждевременная седина.

Итоги исследования, которое возглавлял доктор Камаль Шарма из Института кардиологии и исследований имени Мехты при ООН в Ахмедабаде (Индия), были представлены на 69-й ежегодной конференции Всемирного кардиологического общества.

Доктор Шарма и его коллеги исследовали 790 мужчин моложе 40 лет, которые страдают ишемической болезнью сердца, а также 1270 здоровых людей соответствующего возраста. Команда оценила здоровье испытуемых, используя электрокардиограмму, эхокардиограмму, анализы крови и коронарную ангиограмму. Облысение у мужчин определяли по шкале: 0 (без облысения), 1 (легкая степень), 2 (средняя) и 3 (тяжелая). Также учитывался процент седых волос.

Результаты показали, что у половины мужчин с ишемической болезнью сердца были седые волосы, по сравнению с лишь третью седых и здоровых мужчин. И почти половина мужчин (49%) имели облысение, в отличие от 27% в здоровой группе.

Кроме того, облысение у мужчин увеличивало риск развития ишемической болезни сердца в 5,6 раза, а преждевременное поседение – в 5,3 раза. К слову, ожирение увеличивало риск возникновения сердечных заболеваний чуть более чем вчетверо.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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