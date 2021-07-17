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Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака

17 июля 2021, 06:02
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Есть как минимум несколько неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. И, как говорят британские медики, их нельзя игнорировать.

Легкие
Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака / Lisa Marie Cannon / flickr

Есть как минимум пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на новое исследование британских медиков.

Так, у некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы.

Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.

Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов. Постоянную жажду и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20% пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

здоровье легкие рак легких
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