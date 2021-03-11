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Медики пояснили, почему семена льна полезны

11 марта 2021, 03:20
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Медики-гастроэнтерологи утверждают - есть как минимум несколько способов использовать льняные семена на пользу здоровью и человеческому организму.

Лен
Эксперты пояснили, почему семена льна полезны /Flickr / victoriameyo

Семена льна ‒ крошечные, но мощные резервуары здоровья. Об этом сообщает портал Eatingwell со ссылкой на гастроэнтерологов. По их словам, есть как минимум три качественных способа использовать семена льна на пользу здоровью.

Укрепление пищеварения. В рационе большинства людей не хватает клетчатки. Среднестатистический взрослый человек получает с едой всего 15 грамм пищевых волокон в день, а рекомендуется — 25 грамм для женщин и целых 38 грамм для мужчин. В двух столовых ложках измельченных семян — 16% суточной потребности в клетчатке для женщин и 11% — для мужчин. Кроме того, волокна нормализуют пищеварение и предотвращают запоры, а также борются со вздутием живота.

Похудение. В семенах льна много растворимой клетчатки, которая вызывает длительное ощущение сытости. А чем более сытым себя чувствует человек, тем ниже вероятность переедания. Еще в 2017-м ученые утверждали, что семена льна помогают с потерей веса, особенно у людей с ожирением.

Здоровье сердца. Одним из самых больших преимуществ таких семян является высокое содержание растительных кислот Омега-3. Наш организм не способен вырабатывать их самостоятельно, поэтому нужно налегать не только на жирную рыбу, но и на семена. Они укрепляют здоровье сердце и снижают риск инфарктов и инсультов.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.
  • До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.
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