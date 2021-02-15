Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше

Узнайте о плюсах и минусах ручных и электрических зубных щеток / Фото pixabay.com

Чистка зубов - краеугольный камень здоровья зубов. Это наиболее эффективный способ удаления зубного налета, который помогает предотвратить кариес, гингивит и более серьезные заболевания десен.

Но какая зубная щетка лучше? - спрашивает Insider.

По словам Салли Крэм, врача-пародонтолога и представителя Американской стоматологической ассоциации, некоторые типы электрических зубных щеток лучше удаляют зубной налет, чем ручные зубные щетки. Однако пациентам необходимо поговорить со своим стоматологом, чтобы выбрать, какая зубная щетка лучше всего соответствует их индивидуальным потребностям.

Узнайте о плюсах и минусах ручных и электрических зубных щеток, а также о том, на что обращать внимание, когда вы решаете, какая щетка подходит для вашей повседневной стоматологической помощи.

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На что обращать внимание при выборе ручной зубной щетки

Ручные зубные щетки обычно дешевле, чем их электрические аналоги, но исследования показывают, что они не обязательно столь же эффективны при уменьшении налета и гингивита. Если вы хотите использовать ручную зубную щетку, Крам советует искать щетку с маленькой компактной головкой, чтобы дотянуться до задних зубов.

"Вы всегда ищете щетку с мягкой щетиной, а не жесткую", - сказал Крам.

Чистка щеткой с жесткой щетиной может повредить десны, говорит Дэвид Лидер, доктор медицинских наук, доцент Школы стоматологической медицины Университета Тафтса.

Независимо от того, насколько жесткие щетинки, они не удаляют зубной камень с зубов, но могут удалить ткань десен, что может привести к повышенной чувствительности зубов и их рецессии.

Плюсы и минусы ручных зубных щеток

Решая, какую ручную зубную щетку купить, стоматолог может посоветовать вам рассмотреть некоторые из следующих плюсов и минусов:

Плюсы

Портативный. Ручную зубную щетку легко принести в офис, оставить в сумочке или использовать во время путешествий.

Недорого. Средняя ручная зубная щетка в аптеке или супермаркете стоит менее 10 долларов.

Широко доступна. Ручные зубные щетки продаются в большинстве аптек и продуктовых магазинов.

Без батареек: нет необходимости в источнике питания и не вызывает разряда батарей.

Минусы

Отсутствуют труднодоступные места. "Я заметил, что почти всем нужна зубная щетка с головкой на слишком большой зубной щетке", - говорит Лидер. Люди могут выбрать компактную насадку для чистки зубов, чтобы правильно чистить зубы. Однако при правильном использовании ручная зубная щетка может быть такой же эффективной, как и электрическая зубная щетка. Использование зубной нити является ключевым моментом, без нее не обходится ни одна техника чистки зубов.

Менее эффективен для чистки зубов. Обзор 2014 года показал, что ручная зубная щетка менее эффективна при удалении зубного налета и предотвращении гингивита как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе по сравнению с электрической зубной щеткой, но авторы предупреждают, что необходима большая стандартизация экспериментов.

Создает лишние пластиковые отходы. Эксперты говорят, что зубные щетки необходимо заменять каждые три месяца или когда щетина начинает истираться, что приводит к образованию пластиковых отходов.

Щетинки могут быть более абразивными, чем электрические щетки. Если вы чистите зубы слишком сильно ручной зубной щеткой или используете слишком жесткую щетину, трудно сказать. В отличие от многих электрических зубных щеток, если вы слишком сильно надавливаете на десны, не подается предупредительный сигнал.

Не подходит для определенных групп. Эксперты говорят, что людям с ограниченными возможностями и пожилым людям может быть трудно правильно чистить зубы ручной зубной щеткой из-за проблем с подвижностью.

На что обращать внимание при выборе электрической зубной щетке

Есть множество электрических зубных щеток. Три популярных типа электрических зубных щеток включают:

Качающиеся вращающиеся головки - это круглые головки, которые вращаются и перемещаются вперед и назад.

Звуковые насадки-щетки, которые очень быстро вибрируют вперед и назад.

Ультразвуковые щетки, которые вибрируют с частотой, превышающей пределы человеческого звука, отсюда и название ультразвуковые.

Существует очень мало клинических испытаний, сравнивающих различные типы электрических зубных щеток, не спонсируемых компанией, поэтому необходимы более независимые исследования, чтобы определить, является ли один тип более эффективным, чем другой.

Крам рекомендует звуковую зубную щетку. Она говорит, что "щетина проникает дальше между зубами, в эти узкие пространства и еще дальше под тот небольшой воротничок из ткани десен, который окружает каждый из ваших зубов".

Плюсы и минусы электрических зубных щеток

Исследования показывают, что электрические зубные щетки могут иметь преимущество перед ручными зубными щетками в плане сохранения здоровья рта. Тем не менее, перед покупкой стоит подумать о плюсах и минусах и обсудить со стоматологом.

Плюсы

Более эффективна для уменьшения зубного налета и гингивита, чем ручная зубная щетка. В течение 11-летнего периода большое исследование 2019 года в Германии показало, что у тех, кто использовал электрические зубные щетки, было лучше общее состояние полости рта, включая меньшее количество заболеваний десен и потери зубов, чем у тех, кто использовал ручные щетки.

В обзоре 2014 года анализ 56 исследований показали, что электрические зубные щетки более эффективны при удалении зубного налета и предотвращении гингивита в долгосрочной и краткосрочной перспективе по сравнению с ручными зубными щетками. Исследователи обнаружили краткосрочное сокращение налета на 11% и уменьшение на 21%.

Лучше для здоровья десен у людей с брекетами. Результаты обзора 2017 года показали, что у ортодонтических пациентов может быть лучшее здоровье десен, в том числе меньше воспалений и меньше кровотечений, если они используют электрическую зубную щетку вместо ручной, но необходимы более долгосрочные исследования.

Лучше для детей. Одно небольшое исследование 2013 года показало, что электрическая зубная щетка более эффективна для удаления налета, чем ручная зубная щетка у детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Лучше для пожилых людей. Электрические зубные щетки подходят пожилым людям, потому что за ручки легче держаться, а вибрация облегчает их использование без энергичных движений рук или кистей рук. Это особенно эффективно для людей, страдающих артритом. При правильном расположении работу выполняет головка устройства.

Лучше для некоторых людей с кожными заболеваниями. Лидер говорит, что он работает с пациентами, у которых склеродермия вызывает стянутость кожи вокруг рта. Для них электрические зубные щетки намного проще в использовании, чем ручные.

Дополнительные возможности. Различные типы электрических зубных щеток имеют функции, которые могут помочь вам отслеживать чистку зубов, например возможность связываться со своим смартфоном через приложение. У них также есть таймеры и датчики, которые помогут вам чистить зубы в течение нужного времени, то есть двух минут, и не нажимать слишком сильно.

Уменьшение отходов. По словам Лидера, хотя вам по-прежнему необходимо заменять головку электрической зубной щетки каждые несколько месяцев, как и у ручной зубной щетки, ее длина составляет примерно четверть длины ручной зубной щетки, поэтому в ней можно использовать меньше пластика и в целом производить меньше отходов.

Минусы

Стоимость: электрическая зубная щетка обычно стоит от 30 до 200 долларов, что дороже, чем обычная ручная зубная щетка. Вам необходимо будет заменять насадку примерно четыре раза в год; они варьируются от 1 до 10 долларов в зависимости от бренда.

Громко: электрические зубные щетки значительно громче, чем их ручные аналоги, что может раздражать или мешать работе некоторых.

Использование со слишком большим усилием: ссадины и связанная с ними повышенная чувствительность могут возникнуть, когда люди используют электрическую зубную щетку вместе с сильной рукой. Это может вызвать повреждение тканей полости рта.