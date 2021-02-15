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Менструальные циклы и луна: есть ли связь

15 февраля 2021, 18:56

Поэты, философы и ученые на протяжении столетий проводили параллели между ними.

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Поэты, философы и ученые на протяжении столетий проводили параллели между ними/ Pixabay

На протяжении веков ученые и писатели размышляли о возможности связи между лунными циклами и менструациями. И в 2021 году кажется, что потенциальная синхронность между ними по-прежнему существует.

Менструация - это циклический процесс, как и фазы Луны - от новолуния до убывающего полумесяца. Неудивительно, что поэты, философы и ученые на протяжении столетий проводили параллели между ними, предполагая, что они могут быть связаны.

Таинственность Луны и женских тел - в то время, когда медицина только зарождалась - побудила греческого философа Аристотеля в IV веке до нашей эры утверждать, что:

Многовековые параллели между менструальным циклом и фазами луны, вероятно, также привели к тому, что некоторые женщины до сих пор называют свои периоды "лунными циклами".

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Действительно ли существует связь между лунными и менструальными циклами? В этой специальной статье Medical News Today разбирался с лунными циклами.

Синхронизация или нет синхронизации?

Распространенное мнение и многие литературные произведения предполагают, что между менструациями и фазами Луны может быть некоторая синхронность.

Это может быть основано на сходстве продолжительности менструальных и лунных циклов.

Один полный оборот Луны вокруг Земли занимает 27 дней, 7 часов и 43 минуты. Цикл фаз Луны, во время которого поверхность Луны, которую мы можем видеть с Земли, увеличивается и уменьшается, занимает 29,5 дней.

Продолжительность менструального цикла может составлять от 25 до 30 дней, при этом средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней.

Одно исследование 1986 года, проведенное Сун Пингом Лоу на кафедре гинекологии Кантонского традиционного китайского медицинского колледжа в Гуанчжоу, действительно обнаружило связь между менструальным и лунным циклами.

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, изучались циклы у 826 участниц в возрасте 16–25 лет в течение "4 лунных месяцев в разные времена года".

Автор пишет, что концепция исследования "была основана на концепции традиционной китайской медицины, согласно которой физиологические ритмы человека проявляют синергизм с другими естественными ритмами".

Ло обнаружил, что в когорте исследователей "большая часть" менструаций приходилась на новолуние. Это привело исследователя к выводу, что периоды овуляции обычно совпадают с полнолунием.

Однако более недавние исследования противоречат представлению о том, что менструальные циклы часто совпадают с фазами луны.

Например, годичное ретроспективное исследование 2013 года, которое опубликовано в журнале Endocrine Rules, не обнаружило "синхронности лунных фаз с менструальным циклом".

В этом исследовании отслеживалось 980 менструальных циклов у 74 женщин репродуктивного возраста в течение календарного года. Авторы говорят, что результаты пришли "вопреки традиционным верованиям".

В более недавнем исследовании, которое компания, которая разработала приложение для отслеживания менструального цикла Clue, заказала в 2016 году, также делается вывод, что синхронность между менструальным и лунным циклами является "мифом".

Это исследование, в котором проанализировано более 7,5 миллионов менструальных циклов, предполагает, что месячные, скорее всего, "не синхронизируются с лунным циклом".

Исследователи собрали данные о менструальном цикле у 1,5 миллиона пользователей Clue. Специалист по анализу данных д-р Мария Влайич Уиллер проанализировала их.

"Глядя на данные, мы увидели, что даты начала периода случайно падают в течение месяца, независимо от лунной фазы", ​​- говорит доктор Уиллер.

Прерывистая синхронизация

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что идея синхронности между лунными фазами и менструальными циклами может заключаться в большем, чем могло быть указано в предыдущем исследовании.

В этом небольшом исследовании анализировались менструальные циклы 22 участниц, которые отслеживали начало менструации до 32 лет.

"Вместе у нас были записи 15 женщин в возрасте 35 лет и моложе и 17 женщин в возрасте старше 35 лет", - пишут исследователи.

Их исследование показало, что те, чей менструальный цикл длился более 27 дней, периодически синхронизировались с двумя лунными циклами: циклом яркости и гравиметрическим циклом.

Цикл яркости относится к различной интенсивности света Луны, поскольку ее положение по отношению к Солнцу изменяется, и она проходит через свои различные "фазы", ​​от новолуния до полнолуния.

Гравиметрический цикл относится к циклической разнице "притяжения" Луны к Земле, когда она вращается вокруг нашей планеты. Поскольку орбита Луны эллиптическая, иногда она более удалена от Земли, а иногда приближается.

Его цикл от перигея (когда он находится ближе всего к Земле) до апогея (когда он наиболее удален от Земли) длится 27,5 дней. В зависимости от того, где она находится на своей орбите, Луна оказывает разное гравитационное воздействие на разные части Земли.

Третий лунный цикл - тропический месяц или среднее время обращения Луны из любой точки ее орбиты обратно в эту же точку - также, по-видимому, был связан с началом месячных, хотя "в меньшей степени", согласно авторам исследования.

Команда также отмечает, что, хотя менструальные циклы периодически синхронизировались с циклами Луны, вероятность синхронности уменьшалась по мере того, как участницы становились старше.

В целом ученые заметили, что лунный цикл интенсивности света оказался самым влиятельным лунным циклом с точки зрения его влияния на начало менструации.

"Мы предполагаем, что в древние времена репродуктивное поведение человека было синхронным с Луной, но наш современный образ жизни, особенно наше увеличивающееся воздействие искусственного света, изменил это", - объясняют они.

Луна здоровье
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