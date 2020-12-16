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Мешки под глазами: что вызывает отек и как избавиться от него

16 декабря 2020, 14:04

Опухшие глаза - распространенное заболевание, которое приводит к отекам вокруг глаз и мешкам под глазами.

глаза, кожа, крем
Опухшие глаза - распространенное заболевание, которое приводит к отекам вокруг глаз и мешкам под глазами. / Фото kp.ru

Отечность глаз и мешки под глазами не является опасным заболеванием, но может возникать из-за множества факторов, таких как плач или обезвоживание. Вот что вам нужно знать о том, что вызывает опухшие глаза и как уменьшить отек, в зависимости от причины.

Что такое опухшие глаза?

Опухшие глаза - распространенное заболевание, которое приводит к отекам вокруг глаз и мешкам под глазами.

"Опухшие глаза обычно проявляются в виде небольшого отека верхнего и нижнего века. Они могут сопровождаться или не сопровождаться зудом в глазах, слезотечением и зудом кожи век", - говорит Элиз М. Лав, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка.

Хотя опухшие глаза, как правило, носят временный характер, определенные состояния, такие как заболевание почек, диабет, алкоголизм и заболевание печени, могут привести к их увеличению, говорит Рина Алло, доктор медицины и дерматолог.

Сами по себе опухшие глаза редко являются признаком какого-либо угрожающего состояния и могут быть вылечены после определения первопричины. Вот наиболее частые причины опухших глаз и способы их уменьшения в каждом конкретном случае.

1. Недостаток сна

В небольшом исследовании 2013 года ученые обнаружили, что у недосыпающих женщин чаще опухшие глаза и висячие веки.

"Из-за недостатка сна увеличивается скопление жидкости в поверхностных кровеносных сосудах (близких к коже), что называется венозным застоем", - говорит Аллаух. "Это способствует появлению темных кругов и отеков".

Вам следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки. Он также рекомендует приподнять подушку или использовать две подушки для слива жидкости вокруг глаз во время сна. Это минимизирует отечность.

2. Плач

Каждый раз, когда вы плачете, кожа вокруг глаз становится опухшей.

"Наши глаза постоянно проливают слезы, чтобы смазаться. Эти слезы обычно сливают, чтобы предотвратить скопление в глазу", - говорит Лав. "Плач нарушает нормальный дренаж глаза, поэтому лишняя жидкость поглощается окружающими тканями".

Этот отек уменьшится сам по себе в течение нескольких часов, но применение холодного компресса, ложки или валика поможет облегчить его еще больше, - говорит Алло.

3. Аллергия

В обзоре 2007 года исследователи обнаружили, что как сезонные, так и круглогодичные аллергии могут вызывать опухшие глаза.

По словам Аллаха, распространенные аллергии, которые могут вызвать опухание глаз, включают:

  • Пылевые клещи
  • Лак для ногтей или акрил
  • Моющие средства
  • Дезодоранты

Если вы не уверены, какое вещество вызывает реакцию, тест на аллергию может определить причину. Для лечения аллергии Лав рекомендует использовать пероральные или интраназальные антигистаминные препараты, а также гель или валик для холодных глаз.

4. Глазные инфекции

Есть несколько глазных инфекций, которые могут вызвать отечность. Некоторые из наиболее распространенных включают:

  • Вирусный конъюнктивит (розовый глаз), воспаление или инфекция конъюнктивы, которая покрывает глаз.
  • Блефарит, воспаление века с образованием кусочков перхоти на ресницах.
  • Инфекция сальных желез, которая приводит к образованию шишки под веком.
  • "Инфекции век могут быть вызваны определенными бактериями, которые разрастаются на коже", - говорит Алло. "Лечение первопричины избавит от отечности век".

Если вы считаете, что причиной отека является глазная инфекция, как можно скорее запишитесь на прием к окулисту для получения надлежащего лечения.

5. Слишком много соли

Когда человек ест слишком много соли, это может привести к задержке жидкости. "Кожа века настолько тонкая и нежная, что отек наиболее заметен по сравнению с другими участками тела", - говорит Алло.

Попробуйте уменьшить потребление соли, чтобы уменьшить отечность. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует людям потреблять менее 2300 мг натрия в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке.

По словам Лав, употребление большого количества воды после соленой еды также может уменьшить отечность.

6. Обезвоживание

"Обезвоживание делает все кожные проблемы хуже, чем они есть на самом деле. В зависимости от солевого баланса в организме кожа может удерживать воду даже при обезвоживании. Кроме того, сухая кожа привлечет внимание к нормальным впадинам и выступам жировых подушечек", - говорит Любить.

Вы можете проверить, нет ли у вас обезвоживания, ущипнув кожу руки. Если он медленно возвращается в исходное состояние, это означает, что вашей коже не хватает эластичности или тургора. Это происходит, когда человек, по крайней мере, умеренно обезвожен, то есть потерял 10% жидкости от веса своего тела.

Ежедневное употребление достаточного количества жидкости - лучший способ бороться с обезвоживанием. Средний мужчина должен потреблять около 3,7 литра жидкости в день, а средняя женщина - 2,7 литра.

Это количество меняется в зависимости от уровня тренировок и общего состояния здоровья. Некоторые продукты, такие как арбуз и шпинат, также могут помочь с увлажнением из-за высокого количества воды.

По словам Лав, использование увлажняющего крема для глаз с церамидами и липидами также может помочь увлажнить область вокруг глаз и уменьшить отек.

7. Заложенность носа

Застой может также вызвать отек лица и глаз.

"Заложенность носа может вызвать отечность под глазами, поскольку жидкость не может нормально стекать в разные полости лица в результате заложенности носовых пазух. Эта "резервная" жидкость в полостях носовых пазух вызывает отек нижних век", - говорит Аллаух.

Чтобы уменьшить это, лечите заложенность носа лекарствами, отпускаемыми без рецепта, спреями для носа и домашними средствами, такими как горячий душ и чай.

здоровье глаза
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