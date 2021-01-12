Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19

Причиной этих симптомов может быть что угодно/ Reuters

Стойкий металлический привкус во рту называется парагевзией. Это состояние может иметь широкий спектр причин, которые могут быть временными или длительными.

Многие люди ощущают металлический привкус в сочетании с усталостью и другими симптомами. Причиной этих симптомов может быть что угодно, от незначительной проблемы, такой как сезонная аллергия, до потенциально серьезных состояний, таких как почечная недостаточность.

Главред рассмотрит некоторые из наиболее распространенных причин усталости и металлического привкуса во рту, а также способы их лечения.

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Возможные причины усталости и металлического привкуса во рту

Вот некоторые из наиболее частых причин, по которым вы можете почувствовать металлический привкус во рту и утомляемость.

Сенная лихорадка

Сенная лихорадка, также известная как аллергический ринит, представляет собой аллергию на пыльцу, пыль или другие аллергены. Это очень распространено.

Сенная лихорадка может оставлять металлический привкус во рту из-за воспаления носовых ходов, что мешает вам чувствовать вкус. Вы можете испытывать усталость при аллергии из-за химических изменений в организме и нарушения сна.

Другие общие симптомы включают:

насморк

заложенность носа

давление пазух

водянистые, зудящие или красные глаза

кашель

Инфекции носовых пазух, верхних дыхательных путей и уха

Инфекции, которые блокируют ваше обоняние, могут повлиять на вашу способность ощущать вкус и оставить металлический привкус во рту. Инфекции также часто вызывают усталость, пока ваше тело борется с вирусом или бактериями.

Другие симптомы могут различаться в зависимости от типа инфекции, но могут включать:

насморк

заложенность носа

лицевая боль

головные боли

боль в ушах

кашель

высокая температура

озноб

затрудненное дыхание

ломота в теле

COVID-19

COVID-19 - это заболевание, вызванное цепью коронавируса, обнаруженной в конце 2019 года. COVID-19 может вызывать широкий спектр гриппоподобных симптомов через 2–14 дней после заражения.

Общие симптомы включают:

высокая температура

озноб

кашель

затрудненное дыхание

усталость

потеря вкуса или запаха

больное горло

насморк

тошнота

рвота

понос

Как и другие заболевания, ухудшающие ваш вкус и запах, COVID-19 может оставить металлический привкус во рту.

Лечение рака

Люди, проходящие химиотерапию, обычно ощущают металлический привкус во рту. По оценкам, от 10 до 80 процентов людей, прошедших химиотерапию, испытывают металлический привкус.

Другие побочные эффекты химиотерапии включают:

усталость

потеря волос

желудочно-кишечные симптомы

анемия

легкие синяки

язвы во рту и горле или боль

изменения веса

снижение внимания и концентрации

изменения настроения

Беременность

Многие беременные испытывают усталость, тошноту и металлический привкус во рту из-за колебаний уровня гормонов. Симптомы обычно усиливаются в первом триместре.

Тревога

Некоторые люди, страдающие тревожностью, сообщают о неприятном или металлическом привкусе во рту. Беспокойство стимулирует выработку гормонов стресса в вашем организме, что может повлиять на ваше чувство вкуса. Это также может привести к сухости во рту, что может способствовать появлению неприятного вкуса.

Синдром кедрового ореха

Синдром кедрового ореха - это редкая реакция на кедровые орехи, которая начинается через 12-48 часов после их употребления. Это вызывает горький металлический привкус во рту, который может сохраняться до месяца.

Дефицит витамина B12

Дефицит витамина B12 может вызвать ряд симптомов, влияющих на вашу нервную систему и уровень энергии. Ваше тело может перестать производить достаточное количество кровяных телец, что может привести к усталости и недостатку энергии. Ваши нервы могут не функционировать должным образом, и у вас может появиться тиннитус или металлический привкус.

Заболевание почек или почечная недостаточность

Почки отфильтровывают отходы и лишнюю воду из крови. Когда они не работают должным образом, отходы могут накапливаться и вызывать различные симптомы, включая металлический привкус и усталость.

Обычно заболевание почек не проявляет симптомов, пока оно не находится на поздних стадиях. Поздняя стадия заболевания почек, также называемая почечной недостаточностью, может вызывать:

одышку

опухшие лодыжки, ступни или руки

потерю веса

Плохой аппетит

кровь в моче

частые позывы в туалет

мышечные судороги

головные боли

Плохая гигиена полости рта

Плохая гигиена полости рта может вызвать металлический привкус во рту. Однако если вы также чувствуете усталость, это не самая вероятная причина.

Усталость и металлический привкус наряду с другими симптомами

Часто среди других симптомов присутствуют усталость и стойкий металлический привкус.

Если вы также испытываете тошноту и головную боль, возможные причины включают: