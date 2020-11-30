Метастазы в кости: симптомы, типы и лечение

Метастазы в кости возникают, когда раковые клетки вырываются из исходной опухоли и перемещаются по кровотоку/Pixabay

Метастазы в кости - это не то же самое, что рак кости. Рак костей начинается в кости, а не развивается из-за распространения раковых клеток из других частей тела.

В этой статье Главред расскажет, что такое метастаз в кости и способы его лечения.

Метастазы в кости возникают, когда раковые клетки вырываются из исходной опухоли и перемещаются по кровотоку. Затем раковые клетки в кровотоке могут достигать других частей тела.

Хотя иммунная система атакует эти раковые клетки, некоторые из них могут выжить и начать расти в другой части тела.

На кости может распространяться любой тип рака, но 80% метастазов в кости происходят от рака груди, простаты или рака легких.

К другим типам рака, которые обычно приводят к метастазам в кости, относятся:

Рак мочевого пузыря

рак почки

рак щитовидной железы

лимфомы

саркомы

По данным Американского онкологического общества, наиболее распространенными местами метастазов в кости являются:

позвоночник

таз

верхняя кость ноги или бедренная кость

кость плеча или плечевая кость

ребра

череп

Типы

Есть два разных типа метастазов в кости: остеолитические и остеобластические.

У людей могут быть как остеолитические, так и остеобластические метастазы.

Остеолитические

Остеолитические метастазы развиваются, когда раковые клетки разрушают кость и ослабляют ее. Раковые клетки могут разрушать части кости и образовывать дыры.

Канадское онкологическое общество заявляет, что остеолитические метастазы более распространены, чем остеобластические метастазы, и часто возникают при метастатическом раке груди.

Остеобластические

Остеобластические метастазы возникают, когда раковые клетки распространяются на кость и вызывают образование избыточных костных клеток. Это может сделать кости очень плотными.

Остеобластические метастазы часто возникают при метастатическом раке простаты.

Лечение

Медицинская бригада разработает индивидуальный план лечения для каждого человека в зависимости от типа рака, его тяжести и истории болезни.

По данным Канадского онкологического общества, лечение метастазов в кости может включать комбинацию методов. В следующих разделах они будут рассмотрены более подробно.

Обезболивающие

Чтобы облегчить боль в костях, врач может назначить:

ацетаминофен

нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен

опиоиды, такие как морфин

лекарства от нервной боли, такие как прегабалин или габапентин

Бисфосфонатные препараты

Бисфосфонаты помогают замедлить разрушение костей.

Они также могут помочь предотвратить переломы костей, боли в костях и гиперкальциемию, которая возникает, когда уровень кальция в крови слишком высок.

Побочные эффекты этих лекарств могут включать:

симптомы гриппа

понос

изжога

тошнота

Медицинский работник может назначить препараты бисфосфонатов наряду с лучевой терапией, обезболивающими или химиотерапией.

Внешнее облучение может устранить боль в костях и сдавление спинного мозга. Это также может помочь излечить или предотвратить переломы костей. Внешнее излучение - это когда аппарат направляет луч излучения через кожу в определенную область тела.

Систематическое облучение - другой подход. Это вариант, если человек испытывает боль в костях во многих частях тела.

Важно отметить, что человек может испытать временное усиление боли в костях, прежде чем она улучшится или исчезнет полностью.

Химиотерапия

Химиотерапия может уменьшить метастазы в костях и уменьшить боль.

Химиотерапевтические препараты проходят через организм и помогают разрушать раковые клетки. Человек может пройти химиотерапию наряду с лучевой терапией и приемом препаратов бисфосфонатов.

Побочные эффекты химиотерапии могут включать:

тошнота

рвота

проблемы с кишечником

проблемы со ртом

Гормональная терапия

Гормональная терапия может помочь в лечении некоторых видов рака, например рака простаты и груди, который распространился на кости.

Это может помочь облегчить боль в костях и может иметь меньше побочных эффектов, чем химиотерапия.

Некоторые побочные эффекты могут включать потерю интереса к сексу и приливы.

Таргетная терапия

Таргетная терапия может помочь контролировать рост метастазов в кости.

Он находит и прикрепляется к веществам, таким как белки, на раковых клетках. Эти белки посылают сигналы, чтобы велеть клеткам делиться и расти, но таргетная терапия помогает блокировать эти сигналы.

Побочные эффекты таргетной терапии могут включать симптомы гриппа и утомляемость. Тем не менее, человек может лечиться от этих побочных эффектов.

Иммунотерапия

Иммунотерапия может укрепить иммунную систему человека. Человек может принимать это лечение само по себе или в сочетании с другими методами лечения.

Побочные эффекты иммунотерапии могут включать усталость и симптомы гриппа.

Операция

Человеку может потребоваться операция, чтобы восстановить сломанные кости или сделать кости более стабильными. Для этого хирург может разместить металлические штифты, винты или стержни.

Костный цемент

Медицинский работник может ввести костный цемент, чтобы облегчить боль от сломанной кости. Такой подход также может помочь предотвратить переломы костей.

Обычно врач использует костный цемент для лечения позвоночника, рук, ног и таза.

Местная абляция

В одной статье 2020 года говорится, что местная абляция может помочь тем, кто страдает постоянной болью.

Существует три типа местной абляции:

Радиочастотная абляция: это относится к случаям, когда медицинский работник использует зонд для подачи электрического тока на опухоль.

Криоабляция: это относится к случаю, когда медицинский работник вводит тонкую иглу через кожу в опухоль, чтобы заморозить ткань.

Сфокусированный ультразвук: он использует ультразвуковую энергию для воздействия на опухоли.

Симптомы

Американское онкологическое общество отмечает, что одним из первых симптомов метастазов в кости часто является боль в кости. Также может присутствовать отек.

Например, люди могут испытывать боль, которая:

приходит и уходит вначале

ощущается острой или похожей на тупую боль

ухудшается ночью

улучшается при движении, но позже ухудшается при физической активности

становится постоянным с течением времени

Человек также может испытывать:

непреднамеренная потеря веса

усталость

затрудненное дыхание или одышка

Переломы костей

Метастазы в кости могут ослабить кость, что может увеличить риск переломов. Переломы могут возникнуть при падении или травме, но они также могут возникнуть в результате обычной повседневной деятельности.

Если у человека есть перелом, он может испытать внезапную и сильную боль.

Общие места переломов могут включать длинные кости рук и ног, а также позвоночник.

Гиперкальциемия

Метастазы в кости также могут вызывать гиперкальциемию. Это относится к тому моменту, когда кости выделяют кальций в кровоток, вызывая высокий уровень кальция в крови.

Некоторые симптомы гиперкальциемии включают:

запор

частые позывы к мочеиспусканию

чувство сонливости или вялости

постоянное чувство жажды, несмотря на употребление большого количества жидкости

мышечные боли и слабость

ноющие суставы

спутанность сознания

почечная недостаточность

Компрессия спинного мозга

Если у человека есть метастазы в кости позвоночника, это может вызвать сдавление спинного мозга.

Чтобы предотвратить паралич, человеку потребуется немедленное лечение, если у него есть компрессия спинного мозга.

Симптомы компрессии спинного мозга могут включать:

боль в спине, которая может продолжаться в одной или обеих ногах

боль в шее

онемение в желудке

онемение или слабость в ногах

потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником

Медицинские работники могут использовать лучевую терапию вместе со стероидами или кортикостероидами для лечения компрессии спинного мозга. Они начнут лечение в течение 12–24 часов после постановки диагноза.