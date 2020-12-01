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Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры

1 декабря 2020, 10:21

За час до начала мигренозной головной боли люди, испытывающие ауру, могут столкнуться с рядом симптомов.

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За час до начала мигренозной головной боли люди, испытывающие ауру, могут столкнуться с рядом симптомов / pixabay

По оценкам, 25-30% людей, страдающих мигренью, испытывают то, что называется мигренозной аурой. Аура мигрени - это ряд симптомов, предшествующих мигрени, поэтому люди, которые испытывают ауру, знают, когда мигрень вот-вот начнется.

"Это похоже на то, когда вы видите облака и знаете, что пойдет дождь", - говорит Медхат Микаэль, доктор медицины, медицинский директор неоперативной программы в Центре здоровья позвоночника в Медицинском центре MemorialCare Orange Coast. "Аура - это облака, и вы знаете, что мигрень последует за ней", - добавляет он.

Во время ауры мигрени вы можете видеть вспышки света, слепые пятна или нечеткое зрение или ощущать покалывание в лице или руках. Главред расскажет больше о том, что вызывает ауру мигрени, как ее предотвратить и когда обратиться к врачу по поводу вашего состояния.

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Что такое аура мигрени?

За час до начала мигренозной головной боли люди, испытывающие ауру, могут столкнуться с рядом симптомов, которые обычно длятся 20-60 минут.

По словам Михаэля, наиболее распространенный тип ауры - визуальная. Эти симптомы могут включать:

  • Вспышки света, зигзагообразные линии, цветные пятна или звезды.
  • Туннельное зрение.
  • Слепые пятна или временная слепота.

Однако аура мигрени очень индивидуальна, и симптомы могут варьироваться от человека к человеку. Некоторые примеры других симптомов ауры мигрени включают:

  • Покалывание или онемение лица, рук или тела.
  • Проблемы с речью, такие как бормотание, невнятность или трудности с поиском нужного слова.
  • Слуховые звуки, известные как слуховые галлюцинации.

По оценкам, у половины людей, страдающих мигренью, есть член семьи, который также страдает этим заболеванием, что, вероятно, означает, что мигрени, в том числе с аурой, передаются по наследству. Ученые все еще работают над пониманием генетической составляющей мигрени.

Что вызывает ауру?

Исследователи не совсем уверены, что вызывает ауру мигрени, но исследования показывают, что ауры возникают в коре головного мозга - области мозга, которая контролирует визуальные и другие сенсорные данные.

Исследование 2018 года показало, что люди, страдающие аурой мигрени, также имеют физическую депрессию в структуре мозга - структуре коры головного мозга. По словам Михаэля, физическая депрессия может быть причиной визуальных и других сенсорных симптомов, связанных с аурой.

Как и другие типы мигрени, мигрень с аурой может быть вызвана целым рядом факторов, от стресса до употребления определенных продуктов.

В редких случаях аура может случиться без мигрени. Эти случаи называются тихой мигренью, и они наиболее распространены среди людей с аурой мигрени в анамнезе. По словам Михаэля, в большинстве случаев это связано с тем, что человек мог принимать лекарства, которые останавливали мигрень.

Как предотвратить мигрень с аурой

По словам Михаэля, лечение мигрени с аурой такое же, как и при мигрени без ауры. Хотя аура может быть неприятной и пугающей, она также дает людям возможность прервать мигрень до того, как головная боль станет сильной.

"Поскольку они знают, что аура сопровождается мигренью, многие наши пациенты опережают игру, принимая лекарственные препараты для прерывания мигрени", - говорит он, как только возникает аура.

Лекарства от абортивной мигрени, в том числе классы препаратов под названием триптаны и эрготамины, прерывают процесс, который вызывает мигрень, не позволяя заболеванию перерасти в полномасштабную головную боль. По словам Михаэля, прием этих лекарств при первых признаках ауры повышает их эффективность.

Профилактические препараты от мигрени, которые могут варьироваться от бета-блокаторов до специфических для мигрени инъекций, таких как Ajovy, также могут помочь сдержать мигрень с аурой.

По словам Михаэля, изменения образа жизни, такие как снижение стресса с помощью ежедневной медитации, также могут помочь предотвратить мигрень или уменьшить ее тяжесть.

Со временем пациенты также узнают, какие домашние средства - например, лежание в темной комнате и избегание шума - могут помочь с симптомами, пока лекарства не начнут действовать.

Когда обратиться к врачу

В большинстве случаев симптомы ауры не более вредны, чем мигрень без ауры. Если вы впервые испытываете мигренозную ауру, поговорите со своим врачом. Они могут захотеть убедиться, что вы не страдаете от состояний с похожими симптомами, включая судороги, изменения зрения или инсульт.

Также с аурой связаны некоторые потенциально серьезные состояния. Каждый раз, когда аура длится дольше часа или сопровождается изменениями сознания или настороженности, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Гемиплегическая мигрень - это редкий тип мигрени, который возникает с аурой и обычно распространяется внутри семьи. Помимо перечисленных выше симптомов ауры, люди, страдающие гемиплегической мигренью, также испытывают слабость на одной стороне тела. Майкл говорит, что типичные методы лечения мигрени могут усугубить гемиплегическую мигрень, поэтому немедленно обратитесь к врачу, если вы думаете, что у вас она есть.

Еще одна серьезная проблема - люди, которые страдают мигренью с аурой, особенно женщины, подвержены повышенному риску инсульта. Фактически, женщины, которые испытывают мигрень с аурой, в два раза чаще страдают инсультом по сравнению с людьми, у которых нет мигрени с аурой.

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