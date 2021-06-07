УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Миндальное молоко для здоровья: в чем ценность и риски для организма

7 июня 2021, 20:55

Миндальное молоко естественно веганское, без сои, без лактозы и без глютена.

молоко
Миндальное молоко можно найти в большинстве супермаркетов./ pixabay

Миндальное молоко - самый популярный вариант растительного молока на прилавках, и это неудивительно. Поскольку миндальное молоко низкокалорийно, не содержит лактозы и богато необходимыми питательными веществами, оно является отличным выбором для людей, которые стараются худеть, имеют проблемы с перевариванием коровьего молока или отказались от продуктов животного происхождения по этическим причинам.

Вот что вам нужно знать о питательных свойствах и многих преимуществах миндального молока для здоровья, пишет Insider.

Что такое миндальное молоко?

Миндальное молоко получают путем замачивания молотого миндаля в воде и последующего процеживания пасты, чтобы удалить всю мякоть.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что часто "впаривают" украинцам под видом молока

Миндальное молоко естественно веганское, без сои, без лактозы и без глютена.

Важно: если вы избегаете глютена, всегда ищите на этикетке слово "без глютена" и проверяйте сведения о пищевой ценности, чтобы убедиться, что продукт не содержит каких-либо добавок, содержащих глютен.

Несладкое миндальное молоко также безопасно для кето, поскольку в нем мало углеводов. Однако обратите внимание на подслащенные версии, которые содержат добавленный сахар, который может увеличить количество углеводов и калорий.

Миндальное молоко можно найти в большинстве супермаркетов. Оно доступно как в простом виде, так и с подслащенными и несладкими ароматами, такими как ваниль и шоколад, и может использоваться как:

  • Как заменитель молока в выпечке
  • Добавка в кашу вместо коровьего молока
  • Для кремообразной овсянки
  • Добавки в смузи
  • Добавки в протеиновые коктейли вместо коровьего молока
  • В качестве сливок или заменителя молока в кофе

Польза миндального молока

Вот что нужно знать о преимуществах и его сравнении с коровьим молоком.

1. Низкое содержание калорий

"Миндальное молоко - отличный выбор для похудения или поддержания веса, поскольку в нем мало калорий, жиров и углеводов", - говорит Джина Китли, сертифицированный диетолог-диетолог из Keatley MNT.

Для сравнения, одна чашка несладкого миндального молока содержит:

  • На 83 калорий меньше, чем в том же количестве 2% коровьего молока
  • На 47 калорий меньше, чем в обезжиренном коровьем молоке
  • На 81 калорий меньше, чем в овсяном молоке - еще одном популярном напитке на растительной основе

Важно: подслащенное и ароматизированное миндальное молоко содержит более высокую калорийность - около 11,6 грамма на чашку.

2. Формирует крепкие кости

Миндальное молоко сравнимо с коровьим молоком по содержанию кальция и Витамина Д.

Ваше тело не может производить кальций самостоятельно. Следовательно, вы должны потреблять его с пищей, иначе ваши кости станут хрупкими и легко сломаются, - говорит Андрес Айеста, врач-диетолог, зарегистрированный диетолог и основатель Planos Nutrition.

Между тем, витамин D необходим для усвоения кальция организмом.

3. Низкое содержание сахара

В то время как одна чашка 2% коровьего молока содержит 12,3 грамма сахара, одна чашка несладкого миндального молока его не содержит.

"Сахар - это источник пустых калорий, то есть он не содержит питательных веществ и не дает вам ощущения сытости", - говорит Айеста. "Это может привести к чрезмерному потреблению и, в конечном итоге, к увеличению веса. Слишком много сахара также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний,с ахарного диабета, болезням печени и слабоумию".

4. Высокое содержание витамина Е

Миндальное молоко содержит 10 миллиграммов витамина Е на одну порцию чашки, что составляет около 50% дневной нормы. Между тем, коровье молоко содержит всего около 0,1 мг витамина Е на одну порцию.

По словам Айесты, витамин Е действует как антиоксидант, защищая клетки от вредных свободных радикалов, а также помогает поддерживать здоровую иммунную систему и регулировать воспаление.

Исследование 2015 года показало, что более высокое потребление витамина Е было связано со снижением риска возрастной катаракты - помутнения естественного хрусталика глаза, которое может ухудшить ваше зрение. Обзор 2013 года также показал, что добавки витамина Е полезны для содействия здоровому старению мозга и замедления снижения когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера.

Возможные недостатки миндального молока

Содержит древесные орехи, что означает, что он не подходит для людей с аллергией.

Не хватает белка, всего один грамм на одну порцию.

Не хватает витаминов группы B (если они не обогащены), таких как рибофлавин или витамин B12

Может содержать добавки, включая эмульгаторы, такие как лецитин и каррагинан.

Исследование в пробирке 2017 года показало, что каррагинан может негативно влиять на клетки кишечника, но необходимы дополнительные исследования.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Миндальное молоко для здоровья: в чем ценность и риски для организма». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признакДиабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомствоДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство "Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Сердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфарктаСердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта Жара +40 отменяется: в Украину идут заморозкиЖара +40 отменяется: в Украину идут заморозки

Последние новости

21:39

В Тернополе горе-мать завязала пакеты на голову своим малышам и душила их

21:30

Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Видео

21:18

У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

21:00

Россия закрыла въезд для топ-чиновников из Канады Видео

20:57

Сборная Украины разгромила Кипр перед Евро-2020 Фото Видео

Реклама
20:56

Зеленский назвал сроки встречи с Байденом в США Видео

20:55

Миндальное молоко для здоровья: в чем ценность и риски для организма Видео

20:52

Анонсирован приключенческий триллер, вдохновлённый фильмами Альфреда Хичкока Видео

20:42

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

20:31

Байден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон Видео

20:25

Рев на болотах из-за футбольной формы: почему правда так бесит русских мнение

20:09

Кабмин изменил правила адаптивного карантина: что разрешили

19:51

Чем опасен чай в пакетиках и как различить подделку Видео

19:48

ВОЗ предупредила о "катастрофических последствиях" коронавируса Видео

19:35

EA сообщила точное время анонса Battlefield 6 Видео

19:15

Во Львове учительница жестоко издевалась над первоклассниками и поплатилась Видео

19:04

Alyona Alyona призналась, почему она плакала перед финалом Евровидения 2021 Видео

18:55

СМИ назвали печальные последствия увеличения налогов для бизнеса

18:48

Появилось расписание Atlas Weekend 2021 для нового вида концертов в Буковеле

18:43

Samsung разработала "киберпанковскую" замену фитнес-браслетам (фото)

Реклама
18:43

Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР" Видео

18:30

Налоговая реформа в Украине может нанести серьезный удар по украинским предприятиям – СМИ

18:29

Под Харьковом журналист открыл стрельбу по пьяному виновнику ДТП

18:17

Бойцовская собака напала и разодрала 5-летнего мальчика под Черкассами Видео

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда Видео

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

Реклама
14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять