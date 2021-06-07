Миндальное молоко для здоровья: в чем ценность и риски для организма

Миндальное молоко можно найти в большинстве супермаркетов./ pixabay

Миндальное молоко - самый популярный вариант растительного молока на прилавках, и это неудивительно. Поскольку миндальное молоко низкокалорийно, не содержит лактозы и богато необходимыми питательными веществами, оно является отличным выбором для людей, которые стараются худеть, имеют проблемы с перевариванием коровьего молока или отказались от продуктов животного происхождения по этическим причинам.

Вот что вам нужно знать о питательных свойствах и многих преимуществах миндального молока для здоровья, пишет Insider.

Что такое миндальное молоко?

Миндальное молоко получают путем замачивания молотого миндаля в воде и последующего процеживания пасты, чтобы удалить всю мякоть.

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Миндальное молоко естественно веганское, без сои, без лактозы и без глютена.

Важно: если вы избегаете глютена, всегда ищите на этикетке слово "без глютена" и проверяйте сведения о пищевой ценности, чтобы убедиться, что продукт не содержит каких-либо добавок, содержащих глютен.

Несладкое миндальное молоко также безопасно для кето, поскольку в нем мало углеводов. Однако обратите внимание на подслащенные версии, которые содержат добавленный сахар, который может увеличить количество углеводов и калорий.

Миндальное молоко можно найти в большинстве супермаркетов. Оно доступно как в простом виде, так и с подслащенными и несладкими ароматами, такими как ваниль и шоколад, и может использоваться как:

Как заменитель молока в выпечке

Добавка в кашу вместо коровьего молока

Для кремообразной овсянки

Добавки в смузи

Добавки в протеиновые коктейли вместо коровьего молока

В качестве сливок или заменителя молока в кофе

Польза миндального молока

Вот что нужно знать о преимуществах и его сравнении с коровьим молоком.

1. Низкое содержание калорий

"Миндальное молоко - отличный выбор для похудения или поддержания веса, поскольку в нем мало калорий, жиров и углеводов", - говорит Джина Китли, сертифицированный диетолог-диетолог из Keatley MNT.

Для сравнения, одна чашка несладкого миндального молока содержит:

На 83 калорий меньше, чем в том же количестве 2% коровьего молока

На 47 калорий меньше, чем в обезжиренном коровьем молоке

На 81 калорий меньше, чем в овсяном молоке - еще одном популярном напитке на растительной основе

Важно: подслащенное и ароматизированное миндальное молоко содержит более высокую калорийность - около 11,6 грамма на чашку.

2. Формирует крепкие кости

Миндальное молоко сравнимо с коровьим молоком по содержанию кальция и Витамина Д.

Ваше тело не может производить кальций самостоятельно. Следовательно, вы должны потреблять его с пищей, иначе ваши кости станут хрупкими и легко сломаются, - говорит Андрес Айеста, врач-диетолог, зарегистрированный диетолог и основатель Planos Nutrition.

Между тем, витамин D необходим для усвоения кальция организмом.

3. Низкое содержание сахара

В то время как одна чашка 2% коровьего молока содержит 12,3 грамма сахара, одна чашка несладкого миндального молока его не содержит.

"Сахар - это источник пустых калорий, то есть он не содержит питательных веществ и не дает вам ощущения сытости", - говорит Айеста. "Это может привести к чрезмерному потреблению и, в конечном итоге, к увеличению веса. Слишком много сахара также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний,с ахарного диабета, болезням печени и слабоумию".

4. Высокое содержание витамина Е

Миндальное молоко содержит 10 миллиграммов витамина Е на одну порцию чашки, что составляет около 50% дневной нормы. Между тем, коровье молоко содержит всего около 0,1 мг витамина Е на одну порцию.

По словам Айесты, витамин Е действует как антиоксидант, защищая клетки от вредных свободных радикалов, а также помогает поддерживать здоровую иммунную систему и регулировать воспаление.

Исследование 2015 года показало, что более высокое потребление витамина Е было связано со снижением риска возрастной катаракты - помутнения естественного хрусталика глаза, которое может ухудшить ваше зрение. Обзор 2013 года также показал, что добавки витамина Е полезны для содействия здоровому старению мозга и замедления снижения когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера.

Возможные недостатки миндального молока

Содержит древесные орехи, что означает, что он не подходит для людей с аллергией.

Не хватает белка, всего один грамм на одну порцию.

Не хватает витаминов группы B (если они не обогащены), таких как рибофлавин или витамин B12

Может содержать добавки, включая эмульгаторы, такие как лецитин и каррагинан.

Исследование в пробирке 2017 года показало, что каррагинан может негативно влиять на клетки кишечника, но необходимы дополнительные исследования.