Могут вызывать рак: стало известно, какие детские игрушки очень опасны

В западных странах на одного ребенка приходится 18,3 кг игрушек из пластмассы в год / Фото pixabay

Детские игрушки, сделанные из пластика, могут быть очень опасны для здоровья. Среди прочего они могут привести даже к онкологическим заболеваниям.

Несмотря на то, что законы многих стран регулируют использование определенных потенциально токсичных химикатов в игрушках, международное исследование показало наличие в них 126 опасных веществ. Об этом пишет Science Alert.

В частности, исследователи составили список из 419 материалов, из которых производят игрушки; 126 из них вызывают озабоченность. Их расставили в порядке от самого безвредного до наиболее опасного. При составлении рейтинга использовались такие данные: как долго ребенок обычно играет с игрушкой, кладет ли ее в рот и сколько игрушек находится в доме на одного ребенка.

По результатам исследования выяснилось, что наличие 27 веществ – в том числе фталаты, антипирены и пластификаторы – регулируется законодательством ряда стран, но их по-прежнему обнаруживают в игрушках.

Кроме того ученые обнаружили 17 веществ, которые не фигурируют в списках материалов для игрушек и могут быть опасными для здоровья. Некоторые из них начали использовать как альтернативу вредным элементам, однако они сами могут представлять угрозу.

Ученые порекомендовали родителям простой метод, как можно обезопасить своих детей. Нужно просто перестать окружать их новыми пластиковыми игрушками. К примеру, в западных странах на одного ребенка в среднем приходится 18,3 килограмма игрушек из пластмассы в год.

"И мы только начинаем выяснять, что на самом деле содержит вся эта масса", – резюмировали ученые.

Напомним: