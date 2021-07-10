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Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

10 июля 2021, 09:05

Медики утверждают, что ношение мокрого купальника может привести к проблемам мочеполовой системы

Почему нельзя загорать в мокром купальнике
Почему нельзя загорать в мокром купальнике / th-resorts.com

Планируя отдых у моря, мало кто задумывается о том, что мокрый купальник может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний. Главред разобрался, чем опасна влажная среда и кто находится в зоне риска.

Почему нельзя загорать в мокром купальнике

По мнению ассистента профессора акушерства и гинекологии медицинской школы Маунт Синай Алиссы Двек, мокрый купальник может стать причиной развития ряда неприятностей: от грибковых инфекций до заболеваний мочеполовой системы.

Медик отмечает, что излюбленное место обитания грибков и бактерий – темная влажная среда. Она является спусковым крючком для усиленного размножения микроорганизмов.

"Если организм склонен к развитию бактериальной и грибковой инфекции, необходимо менять купальник после каждой водной процедуры", - отмечает Двек. Об этом пишет Huffpost.com.

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Женщины с ослабленным иммунитетом, нарушениями микрофлоры влагалища и хроническими заболеваниями (в частности диабетом) находятся в повышенной группе риска развития заболеваний. Кроме того, спровоцировать бактериальную инфекцию может и прием лекарственных препаратов.

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Излюбленными местами микроорганизмов на купальнике являются швы и складки. Они высыхают в последнюю очередь, и это дает бактериям "зеленый свет" для усиления репродуктивной деятельности. Как итог – молочница, вульвит, цистит и другие гинекологические проблемы.

Мокрый купальник
Мокрый купальник / 24tv.ua

Как выбрать купальник, который не навредит здоровью

При покупке купальника нужно обращать внимание на состав ткани. Медики не рекомендуют покупать пляжный костюм в составе которого содержится полиэстер. Они защищают от ультрафиолета, но парят тело. Помимо колоний бактерий, которые могут проникнуть внутрь организма, ношение такого купальника чревато появлением раздражений и покраснением кожных покровов. Чтобы избежать проблем с дермой, после посещения бассейна пляжный костюм нужно постирать.

Лучше обратить внимание на купальники из лайкры. Они быстро сохнут и к тому же на пике моды. Про модные купальники 2021 в материале Главреда.

Симптомы бактериальной инфекции:

  • Зуд;
  • Изменение цвета, консистенции и количества выделений;
  • Неприятный запах;
  • Частые позывы к мочеиспусканию;
  • Ощущение жжения во время мочеиспускания.

Если после отпуска вы заметили эти симптомы, необходимо проконсультироваться с гинекологом.

Автор: Olena Stronh
здоровье купальник
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