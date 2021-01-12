Молочный продукт признали профилактикой рака кишечника

Текущие факторы риска колоректального рака также включают низкий уровень витамина D.
Согласно новому анализу предыдущих исследований, частота употребления молочного йогурта была связана со снижением риска рака проксимального отдела толстой кишки десятилетия спустя.
Результаты были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition в декабре.
"Приятно видеть, что более удивительные продукты питания, такие как йогурт, являются не только отличным выбором для пациентов, но и помогают снизить риск", - Николь Гиллер, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, CSO, онколог-диетолог из больницы Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
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Она добавляет, что "текущие факторы риска колоректального рака включают низкий уровень витамина D в сыворотке и низкое потребление кальция, что связано с этими результатами, когда продукты с высоким содержанием этих питательных веществ (например, йогурт) помогают снизить риск".
Как предотвратить рак толстой кишки
В целом, потребление йогурта было связано со снижением риска рака толстой кишки, даже с учетом возможных факторов, таких как повышенное потребление кальция.
"Результаты показали, что базовое потребление йогурта из одной порции в неделю по сравнению с его отсутствием в неделю было связано со снижением риска рака толстой кишки через 26–32 года", - сказала Энн Аглер, доктор философии, старший вице-президент по исследованиям питания в Национальном совете по молочным продуктам.
Исследование
Для оценки снижения риска исследователи использовали данные двух крупных проспективных когортных исследований: Исследование здоровья медсестер и Последующее исследование медицинских работников.
В течение 32 лет наблюдения у 83 054 женщин и 26 лет наблюдения у 43 269 мужчин у этих субъектов было обнаружено 2666 новых диагнозов рака прямой кишки (1965 случаев рака толстой кишки и 579 случаев рака прямой кишки). Потребление йогурта оценивалось с помощью опросника по частоте приема пищи.
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К сожалению, статистически значимой тенденции между потреблением йогурта и снижением смертности от колоректального рака не наблюдалось.
- Важно отметить, что участники, которые чаще употребляют йогурт:
- Были более физически активными
- С большей вероятностью прошли колоноскопию
- Чаще использовали поливитамины
- Употребляли меньше алкоголя
- Реже ели красное и обработанное мясо
- Потребляли больше витамина D по сравнению с теми, кто не ел много йогуртов
Эти факторы также могут играть положительную роль в снижении риска колоректального рака. По крайней мере, в случае этих данных, люди, употребляющие йогурт, участвовали в других вариантах образа жизни, снижающих риск рака, что ставит вопрос о том, действительно ли йогурт или общий здоровый образ жизни привели к снижению риска.