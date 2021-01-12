Молочный продукт признали профилактикой рака кишечника

Текущие факторы риска колоректального рака также включают низкий уровень витамина D/Pixabay

Согласно новому анализу предыдущих исследований, частота употребления молочного йогурта была связана со снижением риска рака проксимального отдела толстой кишки десятилетия спустя.

Результаты были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition в декабре.

"Приятно видеть, что более удивительные продукты питания, такие как йогурт, являются не только отличным выбором для пациентов, но и помогают снизить риск", - Николь Гиллер, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук, CSO, онколог-диетолог из больницы Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

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Она добавляет, что "текущие факторы риска колоректального рака включают низкий уровень витамина D в сыворотке и низкое потребление кальция, что связано с этими результатами, когда продукты с высоким содержанием этих питательных веществ (например, йогурт) помогают снизить риск".

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В целом, потребление йогурта было связано со снижением риска рака толстой кишки, даже с учетом возможных факторов, таких как повышенное потребление кальция.

"Результаты показали, что базовое потребление йогурта из одной порции в неделю по сравнению с его отсутствием в неделю было связано со снижением риска рака толстой кишки через 26–32 года", - сказала Энн Аглер, доктор философии, старший вице-президент по исследованиям питания в Национальном совете по молочным продуктам.

Исследование

Для оценки снижения риска исследователи использовали данные двух крупных проспективных когортных исследований: Исследование здоровья медсестер и Последующее исследование медицинских работников.

В течение 32 лет наблюдения у 83 054 женщин и 26 лет наблюдения у 43 269 мужчин у этих субъектов было обнаружено 2666 новых диагнозов рака прямой кишки (1965 случаев рака толстой кишки и 579 случаев рака прямой кишки). Потребление йогурта оценивалось с помощью опросника по частоте приема пищи.

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К сожалению, статистически значимой тенденции между потреблением йогурта и снижением смертности от колоректального рака не наблюдалось.

Важно отметить, что участники, которые чаще употребляют йогурт:

Были более физически активными

С большей вероятностью прошли колоноскопию

Чаще использовали поливитамины

Употребляли меньше алкоголя

Реже ели красное и обработанное мясо

Потребляли больше витамина D по сравнению с теми, кто не ел много йогуртов

Эти факторы также могут играть положительную роль в снижении риска колоректального рака. По крайней мере, в случае этих данных, люди, употребляющие йогурт, участвовали в других вариантах образа жизни, снижающих риск рака, что ставит вопрос о том, действительно ли йогурт или общий здоровый образ жизни привели к снижению риска.