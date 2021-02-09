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Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием

9 февраля 2021, 17:12

Диета играет ключевую роль в снижении высокого уровня холестерина.

Морковь
Диета играет ключевую роль в снижении высокого уровня холестерина / Tochka.net

Высокий холестерин обычно не действует изолированно - восковое вещество часто сопровождается высоким кровяным давлением. И высокий уровень холестерина, и высокое кровяное давление выполняют аналогичную функцию. Они сужают и укрепляют артерии, кровоснабжающие сердце.

Когда это происходит, сердцу приходится намного сильнее напрягаться, чтобы перекачивать кровь через них, что повышает риск сердечных заболеваний. Употребление любых этих трех продуктов может помочь снизить ваш уровень.

Диета играет ключевую роль в снижении высокого уровня холестерина, и некоторые продукты рекламируются за их свойства снижать уровень холестерина.

Один из таких продуктов относится к семейству корнеплодов - морковь.

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В исследованиях на людях и животных было установлено, что употребление моркови снижает уровень холестерина.

В исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, участники, которые ели двести граммов сырой моркови на завтрак каждый день в течение трех недель, наблюдали снижение уровня холестерина в сыворотке на 11 процентов.

Сывороточный холестерин, также известный как общий холестерин, относится к общему уровню холестерина в крови.

Эффект снижения уровня холестерина приписывается пектину - основной форме растворимой клетчатки в моркови.

Согласно исследованиям, некоторые растворимые волокна могут ухудшать всасывание холестерина из пищеварительного тракта, тем самым снижая уровень холестерина в крови.

В исследовании, опубликованном в JAMA, употребление двух-трех порций орехов в день снижает уровень холестерина ЛПНП в среднем на 10,2 мг / дл.

Эффект снижения уровня холестерина частично объясняется фитостеринами, содержащимися в орехах.

Эти растительные соединения структурно похожи на холестерин и помогают снизить уровень холестерина, блокируя его всасывание в кишечнике.

Ряд небольших исследований показали, что употребление в пищу диеты, богатой миндалем, может снизить уровень холестерина ЛПНП, общего холестерина и окисленного холестерина ЛПНП, что особенно вредно для здоровья сердца.

Артишоки стали популярным дополнением к блюдам, но экстракты растений также показали значительный потенциал в снижении уровня вредного холестерина.

Большой обзор более 700 человек показал, что ежедневный прием экстракта листьев артишока в течение 5-13 недель приводит к снижению общего холестерина и холестерина ЛПНП.

Общий холестерин относится ко всем компонентам, входящим в состав холестерина, таким как ЛПВП и ЛПНП.

Кроме того, исследование с участием 143 взрослых с высоким уровнем холестерина показало, что экстракт листьев артишока, принимаемый ежедневно в течение шести недель, приводил к снижению общего холестерина и холестерина ЛПНП на 18,5% и 22,9% соответственно.

Врач-диетолог Хелен Бонд сказала: "Уровень холестерина может измениться довольно быстро, поэтому упражнения и здоровое питание должны стать частью вашего повседневного распорядка. Но мы говорим о нескольких неделях, а не о днях - случайный прием пищи или день, когда вы едите немного больше обычного (включая слишком много насыщенных жиров), в долгосрочной перспективе не повлияет на ваш уровень холестерина, но Если ваши привычки в отношении здорового питания и физических упражнений полностью исчезли во время карантина, это может оказать большое влияние на ваш уровень холестерина и ваш вес".

Поэтому, если ваши привычки изменились из-за изоляции, сейчас самое время восстановить привычки здорового питания и ежедневно заниматься спортом (в соответствии с рекомендациями оставаться активными и в безопасности), прежде чем эти новые чрезмерные увлечения превратятся в привычку, от которой трудно избавиться.

здоровье
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