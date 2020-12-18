Морская соль: как она влияет на организм и что с ней делать

На рынке доступно множество видов морской соли./ CRE.ru

Ванны с морской солью известны своими терапевтическими и лечебными свойствами, а также способностью снимать стресс и улучшать общее состояние здоровья.

Но прежде чем включить кран и приступить к делу, обратите внимание на следующие советы экспертов:

Что такое морская соль?

Морская соль - это соль, образующаяся при испарении морской воды. Вкус, текстура и обработка - вот что отличает морскую соль от поваренной соли.

По данным Американской кардиологической ассоциации, морская соль обычно не обрабатывается или обрабатывается минимально, поскольку она поступает непосредственно в результате испарения морской воды.

Из-за минимальной обработки морская соль содержит различные микроэлементы, такие как:

магний

кальций

цинк

железо

калий

Поскольку поваренная соль используется в рецептах и ​​в еде, она подвергается обработке, чтобы придать ей прекрасную текстуру. Когда это происходит, вы теряете минералы, содержащиеся в морской соли.

На рынке доступно множество видов морской соли.

Соль Мертвого моря, которую получают непосредственно из Мертвого моря, бывает различных зерен, в том числе:

нормального помола

грубая

очень грубая

Некоторые продукты также содержат такие ароматы, как:

лаванда

ваниль

розмарин

Только настоящая соль Мертвого моря высочайшего качества, которая, естественно, богата:

магнием

кальцием

калем

Согласно Westlab, место происхождения морской соли может иметь значение с точки зрения преимуществ, которые она дает.

Например, считается, что соль Мертвого моря имеет высшее качество и лучше всего подходит для терапевтического использования, например:

расслабления

ослабления боли в мышцах

облегчения определенных состояний кожи

Обычная морская соль из океанской воды чаще всего используется в кулинарии.

Если вы ищете способ снять стресс, расслабить больные мышцы и лечить раздраженную кожу, возможно, вам стоит принять ванну с морской солью.

Хотя в целом ванна - это хороший способ побаловать себя после тяжелого дня, считается, что добавление морской соли также оказывает положительное воздействие на вашу кожу, мышцы и суставы.

Полезен при ревматических заболеваниях

Согласно систематическому обзору, опубликованному в журнале Seminars in Arthritis and Rheumatism, ванны с морской солью оказались полезными при лечении ревматических заболеваний, в том числе:

ревматоидный артрит

псориатический артрит

анкилозирующий спондилоартрит

коленный остеоартрит

Хорошо для кожи

Ваша кожа, являющаяся самым большим органом вашего тела, также поблагодарит вас за то, что вы приняли ванну с морской солью.

"Сертифицированные дерматологи рекомендуют ванны с морской солью для пациентов с псориазом, экземой и другими состояниями сухой кожи", - объясняет доктор Сапна Палеп, сертифицированный дерматолог из Spring Street Dermatology.

Это неудивительно, особенно если учесть, что ванны с морской солью могут помочь успокоить симптомы определенных заболеваний кожи.

"Соляные ванны могут помочь удалить чешуйки и уменьшить неприятный зуд, вызванный псориазом", - объясняет сертифицированный дерматопатолог доктор Гретхен Фрилинг.

Она также отмечает, что морские соли могут помочь людям, страдающим акне и атопическим дерматитом.

Снимает боль в мышцах стимулирует кровообращение

Говорят, что другие преимущества принятия ванны с морской солью включают:

стимулирующее кровообращение

ослабление мышечных судорог

помогает уменьшить скованность в суставах

успокаивает больные, перегруженные ноги и ступни

Принимая ванну с морской солью для расслабления, косметолог Холли Катлер рекомендует следующие шаги:

Добавьте 1/4 стакана морской соли в ванну стандартного размера, наполненную для вашего комфорта.

Стремитесь к тому, чтобы температура воды была на два градуса выше температуры вашего тела, чтобы ощутить целебные свойства ванны с морской солью.

Полежите в ванне от 15 до 20 минут или на желаемое время.

Когда вы закончите принимать ванну, высушите ее и нанесите на кожу увлажняющий крем.

Если 1/4 чашки недостаточно, в зависимости от размера тела и состояния кожи здоровый взрослый может добавить до 2 чашек морской соли в теплую воду в ванне стандартного размера.

Как сделать отшелушивающий скраб с морской солью

Хотя рецепты меняются в зависимости от потребностей людей, Фрилинг говорит, что солевой скраб может включать:

морскую соль

эфирные масла

кокосовое масло

мед

овес

"Отшелушивание, предлагаемое скрабом для кожи с мелкозернистыми минералами, может помочь очистить омертвевшую кожу и ускорить обновление клеток, оно может помочь детоксикации тела и очистить поры, а также сделать кожу гладкой на ощупь", - добавляет она.

Скраб с морской солью отшелушивает мертвые клетки кожи, что позволяет новым клеткам регенерироваться. Они также увеличивают естественный поток кровообращения.

Безопасна ли морская соль для всех?

Теплая вода и морская соль обычно безопасны для большинства людей. Тем не менее, перед тем, как принять ванну, следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

Если вы принимаете ванну с морской солью и у вас аллергическая реакция, такая как сыпь или крапивница, или у вас кожная инфекция, врачи советуют избегать использования морской соли в ванне. Также не следует принимать ванну с морской солью, если у вас открытая рана.

Вам следует поговорить со своим врачом перед тем, как попробовать ванну с морской солью, если у вас есть кожное заболевание, такое как псориаз, угри или атопический дерматит.

Это особенно важно, если состояние тяжелое или хроническое. Ваш лечащий врач может помочь вам решить, какой скраб лучше всего подходит для вашего состояния кожи.