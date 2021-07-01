Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ

Регулярные анализы крови необходимы для определения исходного уровня для каждого человека. / УНИАН

Идея единого анализа крови на рак является революционной, и такой анализ потенциально может привести к более раннему диагнозу. Однако реальность такова, что надежного анализа крови на рак пока нет.

Рак - одна из основных причин смерти. Наилучшие результаты обычно достигаются, когда врачи обнаруживают и лечат рак на ранней стадии.

Регулярные самопроверки и скрининги - важная часть раннего выявления рака. Любой, кто замечает какие-либо отклонения от нормы, такие как шишки или ямочки на коже, должен как можно скорее обратиться к врачу, пишет Medical News Today.

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Вместо того, чтобы проводить один тест, врач будет использовать различные методы диагностики для поиска рака, такие как:

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визуализация

биопсия

генетическое тестирование

специфические анализы крови

Могут ли обычные анализы крови выявить рак?

Врачи могут использовать анализы крови для выявления рака, но ни один тест не может точно диагностировать его.

Регулярные анализы крови необходимы для определения исходного уровня для каждого человека. Врачи могут сравнить последующие анализы крови с этим исходным уровнем и определить, являются ли какие-либо результаты ненормальными.

Исторически врачам приходилось использовать несколько анализов крови для диагностики рака и других состояний, вызывающих аналогичные симптомы. Однако ученые исследуют эффективность однократного анализа крови.

Клинические испытания - это проверочные тесты, которые могут выявить несколько типов рака из одного взятия крови, включая анализ CancerSEEK, тест Галлери и анализ PanSeer.

Типы анализов крови при диагностике рака

Врачи проводят полный анализ крови (ОАК) для анализа крови. Общий анализ крови измеряет количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в образце крови.

Результаты клинического анализа крови выше или ниже нормальных значений могут указывать на проблемы со здоровьем. Врачи также ищут любые биомаркеры, которые могут указывать на активность рака.

Наконец, врачи исследуют различные химические вещества в крови, такие как:

электролиты

белки

глюкоза в крови

холестерин

гормоны

Проверка этих химических веществ может помочь им оценить работу определенных органов, в том числе:

печень

почки

легкие

сердце

Более высокий уровень некоторых белков крови может указывать на тяжесть заболевания, указывая на более высокую скорость роста и больший размер опухоли.

Являются ли результаты анализа крови окончательными?

Результаты анализа крови не являются окончательными, так как иногда они могут давать ложные показания. По этой причине врачи назначают дополнительные тесты, такие как визуализация и биопсия, для подтверждения результатов анализа крови.

Другие тесты, которые врачи могут использовать

Помимо анализов крови врачи могут использовать другие тесты для диагностики рака, в том числе:

визуализация

биопсия опухоли

лабораторные тесты

операция

эндоскопическое обследование

медицинские осмотры

Врачи используют визуализацию для обнаружения опухолей и других аномалий, оценки степени заболевания и проверки эффективности лечения.

Технологии визуализации включают:

Рентгеновские лучи

Компьютерная томография

Маммограммы

Ультразвук

МРТ

Биопсия опухоли включает удаление ткани или клеток из тела для анализа под микроскопом. Врачи берут биопсию, чтобы определить, доброкачественная опухоль или злокачественная.

Стандартные биопсии включают биопсию костного мозга, эндоскопическую биопсию и биопсию кожи.

Наиболее распространенные лабораторные тесты используют химические процессы для определения уровней химических компонентов в тканях и жидкостях организма, таких как образцы крови и мочи. Врачи могут проверить: