Может ли быть пневмония без кашля: названы факты

Признаки и симптомы пневмонии варьируются от человека к человеку/Pixabay

Пневмония обычно вызывает респираторные симптомы, такие как кашель. Однако у человека может быть заболевание без кашля. Те, у кого нет этого симптома, вероятно, столкнутся с другими показаниями.

В этой статье описаны общие и атипичные признаки и симптомы пневмонии.

Признаки и симптомы пневмонии варьируются от человека к человеку. Некоторые люди могут испытывать легкое заболевание, которое проходит само по себе. У других могут быть тяжелые симптомы и опасные для жизни осложнения.

У людей с пневмонией обычно возникает кашель. Однако Американское торакальное общество заявляет, что пневмония может протекать без симптомов.

Читайте такжеУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии

По данным Национального института сердца, легких и крови, те, у кого наиболее вероятно развитие осложнений пневмонии, также имеют самые нетипичные симптомы. Эти группы включают:

маленькие дети

пожилые люди

люди с серьезными заболеваниями

Признаки и симптомы пневмонии

Наиболее частые признаки и симптомы пневмонии включают:

сухой кашель или влажный кашель с выделением слизи или крови

боль в груди при дыхании или кашле

одышка или затрудненное дыхание

озноб, который может вызвать у человека то чувство холода, то жар

высокая температура

болезненность и мало энергии

повышенный плач или капризность у младенцев и маленьких детей

Пневмония и кашель

Пневмония вызывает раздражение и воспаление крошечных воздушных мешочков, известных как альвеолы, в легких. Эти воздушные мешочки отвечают за обмен кислорода и углекислого газа, позволяя организму выполнять свои жизненно важные функции.

Пневмония может вызвать заполнение альвеол жидкостью или гноем. Кашель - это естественный рефлекс, направленный на удаление лишней жидкости из дыхательных путей. При кашле может выделяться зеленая, желтая или кровянистая слизь.

Атипичные признаки и симптомы у взрослых

Для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями кашель может не быть основным признаком пневмонии. Вместо этого у этих людей могут наблюдаться атипичные признаки и симптомы, такие как:

температура тела ниже нормы

слабость

спутанность сознания

Признаки и симптомы у младенцев

Младенцы с пневмонией также могут не испытывать кашля. Вместо этого они могут проявлять следующие признаки и симптомы:

рвота

усталость

беспокойство

хрюканье

расширение ноздрей при дыхании

втягивание кожи между ребрами внутрь при дыхании

учащенное дыхание

голубоватое изменение цвета кожи и губ у людей со светлой кожей, хотя они могут казаться серыми или беловатыми у людей с темной кожей

Виды пневмонии и их причины

Врачи классифицируют пневмонию по типу, тяжести и локализации.

Тип пневмонии

Ниже приведены различные типы пневмонии и связанные с ними причины.

Вирусная пневмония: развивается в результате заражения вирусной инфекцией легких.

Бактериальная пневмония: возникает из-за бактериальной инфекции в легких.

Грибковая пневмония: развивается в результате заражения грибковой инфекцией легких. Это менее распространено, чем другие виды пневмонии.

Аспирационная пневмония: развивается после вдыхания жидкости в легкие. Этот тип чаще встречается у людей с определенными нарушениями дыхания или глотания.

То, как и где у кого-то развивается пневмония, например, в больнице, на диализе или при длительном уходе за больными, помогает врачам дифференцировать причину инфекции и разработать соответствующие методы лечения.

Тяжесть пневмонии

Иногда врачи классифицируют пневмонию по степени тяжести.

Легкая пневмония не опасна для жизни. Люди с этим заболеванием обычно могут выздороветь дома без лечения или без него.

Умеренная пневмония требует госпитализации для поддерживающей терапии.

Тяжелая пневмония означает, что легкие не получают достаточного количества кислорода или инфекция может повредить другие органы. Человеку с этим заболеванием могут потребоваться внутривенные лекарства, а также искусственная вентиляция легких для облегчения дыхания.

Расположение пневмонии

Пневмония может поражать одно или оба легких. Он также может поражать разные участки или "доли" легкого.

Рентген грудной клетки или другой тест с медицинской визуализацией могут выявить локализацию и степень пневмонии.

Лечение

Лечение пневмонии зависит от ее причины и степени тяжести. Некоторые варианты включают:

антибиотики при бактериальной пневмонии

противовирусные препараты от вирусной пневмонии

противогрибковые препараты от грибковой пневмонии

стероиды для улучшения функции легких у людей с тяжелой пневмонией

лекарства, отпускаемые без рецепта, для облегчения боли и снижения температуры

жидкости для предотвращения обезвоживания

Человеку с тяжелой пневмонией может потребоваться пребывание в больнице для наблюдения, приема внутривенных жидкостей и лекарств и вспомогательного дыхания. Если состояние опасно для жизни, хирургу может потребоваться удалить часть легкого с инфекцией.