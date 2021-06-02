Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ

Сон на левой стороне был связан с изменениями показаний ЭКГ / Patricia Wong / flickr.com

Возможно, вы не особо задумывались о своем положении для сна, но то, как вы проводите ночь, может повлиять на ваше общее состояние здоровья. У каждой позиции есть свои плюсы и минусы, которые вы, возможно, захотите рассмотреть в следующий раз, когда будете ложиться поспать.

Например, сон лицом вверх с подушкой под спиной может помочь при боли в спине, но также может ухудшить симптомы апноэ во сне. Сон на боку может быть лучше при апноэ во сне, но вы можете обнаружить, что это вредит позвоночнику.

Если вы страдаете сердечным заболеванием, лучше не спать на левом боку. Считается, что сон на этой стороне может изменить положение сердца в груди и изменить его электрическую активность. Пока неясно, достаточно ли велик этот эффект, чтобы вызывать беспокойство, пишет Healthline.

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Исследований, посвященных влиянию положений для сна на здоровье сердца, мало. Однако есть некоторые свидетельства того, что сон на левом боку может увеличить давление на сердце.

В 1997 году исследователи впервые заметили, что сон на боку вызывает заметные изменения в электрической активности сердца, измеренной с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). Исследователи обнаружили более заметный эффект, когда участники лежали на левом боку.

В более позднем исследовании 2018 года исследователи также обнаружили, что сон на левой стороне был связан с изменениями показаний ЭКГ у здоровых участников. Используя метод визуализации, называемый векторкардиографией, они обнаружили, что сон на левом боку заставляет сердце смещаться и поворачиваться. Изменения в электрической активности были приписаны этому движению сердца.

Когда участники спали на правом боку, изменений ЭКГ-активности практически не наблюдалось. Исследователи обнаружили, что в этом положении сердце удерживается на месте тонким слоем ткани между легкими, называемым средостением.

Несмотря на то, что лежание на левом боку может изменить электрическую активность вашего сердца, нет никаких доказательств того, что это увеличивает риск развития сердечного заболевания, если у вас его еще нет.

Как ни странно, люди с застойной сердечной недостаточностью часто сообщают о дискомфорте и затрудненном дыхании, когда спят на левом боку. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, опасен ли сон на левом боку для людей с сердечными заболеваниями или насколько он может быть опасен.

А как насчет сна на правом боку?

Остается спорным вопрос о том, лучше ли спать на левом или правом боку для сердца. Некоторые эксперты по сну считают, что сон на правом боку может вызвать сжатие полой вены. Это вена, которая впадает в правую часть сердца.

Однако в настоящее время нет доказательств того, что сон на правом боку увеличивает риск развития сердечной недостаточности, и это кажется безопасным.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что большинство участников с заболеванием сердечной мышцы, называемым последовательной дилатационной кардиомиопатией, предпочитали спать на правом боку, а не на левом.

Кроме того, обзор исследований за 2019 год не обнаружил разницы в состоянии здоровья беременных или их будущих детей, когда они спят на левом или правом боку. В начале беременности постарайтесь выработать привычку спать на боку. Лежать на боку с согнутыми коленями, вероятно, будет наиболее комфортным положением по мере развития беременности.

Некоторые врачи рекомендуют беременным спать на левом боку. Поскольку ваша печень находится на правой стороне живота, лежание на левой стороне помогает уберечь матку от этого большого органа, а также облегчает работу вашего сердца, поскольку удерживает вес плода от давления на большую вену (называемую нижняя полая вена), по которой кровь возвращается к сердцу от ступней и ног, чтобы улучшить приток крови к плоду.

Лучшие позы для сна для вашего сердца

В настоящее время все еще не ясно, какое положение для сна лучше всего подходит для здоровья сердца, если у вас еще нет основного сердечного заболевания. Вероятно, качественный сон более важен, чем положение для сна.

Обзор исследований 2018 года, опубликованный в Журнале клинической медицины сна, показал, что как плохое качество сна, так и короткая продолжительность сна связаны с риском ишемической болезни сердца.

Как спать, если у вас сердечная недостаточность

Если у вас сердечная недостаточность, поговорите со своим врачом о любых положениях сна, которых следует избегать.

Сон на правом боку может быть лучшим вариантом для людей с сердечной недостаточностью. Хотя некоторые люди думают, что сон на правом боку может ограничить кровообращение течь обратно к сердцу, недостаточно доказательств, чтобы доказать, что это вредно.

Если у вас нет апноэ во сне или проблем с дыханием, сон на спине также может вам подойти.

В исследовании 2015 года изучались эффекты лежания лицом вверх у участников со стабильной хронической сердечной недостаточностью. Исследователи обнаружили, что лежание лицом вверх связано с ухудшением оксигенации крови, дыхательной механики и движения крови по сравнению с сидением.

Сон на животе может облегчить апноэ во сне и храп, но также может вызвать боль в шее или спине. Нелеченное апноэ во сне связано с повышенным риском сердечной недостаточности, и многие люди сталкиваются с обоими проблемами.

Если у вас есть имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), вам может быть удобнее спать на противоположной стороне от имплантированного. Большинство ИКД расположены с левой стороны.

Позы для сна, которых следует избегать, если у вас сердечное заболевание

До сих пор не ясно, какие позы для сна лучше и хуже для людей с сердечными заболеваниями. Есть некоторые свидетельства того, что сон на левом боку может сдвинуть ваше сердце и нарушить его электрический ток. Кроме того, многие люди с сердечной недостаточностью сообщают о затрудненном дыхании в этом положении.

Сон на спине может усугубить апноэ во сне и храп. Вам следует поговорить со своим врачом перед сном на спине, если у вас есть проблемы с дыханием.