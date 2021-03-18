Может отравить: какая полезная добавка опасня для здоровья

Некоторые симптомы говорят о передозировке железа / Pixabay

Когда человек не получает достаточно железа, он может испытывать такие симптомы, как чрезмерная усталость, одышка и анемия.

Прием добавок железа может помочь облегчить эти проблемы, но также может иметь свои собственные потенциальные побочные эффекты, когда железо принимается в высоких дозах и сверх ваших потребностей.

Медицинский термин: железо является важным минералом, который помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, и содержится в таких продуктах, как темный шоколад, шпинат и говядина.

Вот что вам нужно знать о приеме добавок железа и о том, как снизить риск неприятных побочных эффектов.

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Побочные эффекты добавок железа

Добавки с железом могут содержать более 100% вашей суточной потребности в железе, а это означает, что можно легко превысить ваш верхний предел железа и в результате испытать побочные эффекты, пишет Insider.

Общий совет: верхний предел для железа составляет 40 мг для людей 13 лет и младше и 45 мг для людей 14 лет и старше.

Употребление слишком большого количества железа может вызвать коррозию тканей желудочно-кишечного тракта. "Со временем железо может накапливаться в органах и вызывать необратимые повреждения таких органов, как печень и мозг", - говорит ДеМази.

Начальные побочные эффекты добавок железа

Озноб

Желудочно-кишечные расстройства

Головокружение

Обморок

Крапивница

Покалывание в ступнях или руках

Хотя редко, если вы потребляете слишком много железа с течением времени, это может вызвать отравление железом, что может привести к:

Болезнь печени

Ломкие кости

Сердечное заболевание

Немедленно обратитесь к врачу, если вы или ваши дети испытываете какие-либо побочные эффекты от добавок железа.

Передозировка железом может быть смертельной для детей. В период с 1983 по 2000 год 43 ребенка умерли после приема высоких доз железа.

"Отравление железом чрезвычайно опасно для детей и в тяжелых случаях может привести к полиорганной недостаточности или смерти", - говорит ДеМази. "Первые признаки отравления - тошнота, рвота, диарея и боль в желудке".

Дозировка добавки железа

Прежде чем принимать добавки железа, поговорите с врачом, чтобы определить правильную дозировку. В целом, количество железа, которое человек должен принимать в день, зависит от его возраста и пола:

Дети от 1 до 3 лет: 7 мг

Дети от 4 до 8 лет: 10 мг

Дети от 9 до 13: 8 мг

Мужчины-подростки: 11 мг

Женщины-подростки: 15 мг

Взрослые мужчины: 8 мг

Взрослые женщины: 18 мг

Беременные: 27 мг

По словам ДеМази, люди, которые подвержены высокому риску передозировки железа и, следовательно, не должны принимать добавки, включают тех, у кого есть:

Наследственный гемохроматоз

Частые переливания эритроцитов

Миелодиспластический синдром

Талассемия

Серповидноклеточная анемия

Большинству людей не нужно принимать добавки железа. "Людям с нормальным уровнем железа и гемоглобина, не беременным и не имеющим репродуктивного возраста, как правило, не нужны добавки железа", - говорит Бансари Ачарья, зарегистрированный диетолог-диетолог.

Добавки железа доступны во многих формах, в том числе:

Пудра

Жевательная таблетка

Капсула

Жидкость

Сироп

Советы по приему добавок железа

Организм также не усваивает железо, если оно поступает из пищевых добавок. Однако есть несколько способов улучшить способность организма усваивать железо. По словам ДеМаси и Ачарьи, к ним относятся:

Ешьте больше продуктов, богатых витамином С, таких как цитрусовые, клубника, болгарский перец и брокколи.

Избегайте употребления пищи или напитков с высоким содержанием кальция, таких как молоко или йогурт, когда вы принимаете добавки, поскольку они могут ограничить всасывание железа.

Принимайте добавки железа за час до еды или через два часа после еды, так как они лучше всего усваиваются натощак.

Принимаемые вами препараты железа также могут помочь смягчить побочные эффекты. По словам ДеМази, некоторые люди считают, что жидкое железо и железо с медленным высвобождением вызывают меньше побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, поскольку они легче всасываются.