Может полностью парализовать: ученые назвали тяжелое последствие COVID-19

Названо новое последствие коронавируса / УНИАН

Британские ученые из Бирмингемского университета предупредили о новых последствиях коронавируса для организма.

В частности, заражение COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. При тяжелом течении болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц, передает EurekAlert.

Во время исследования были изучены данные пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой и легкой формах. У таких больных ученые зафиксировали онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и боли, проблемы с координацией.

Один из авторов исследования, профессор Алекс Рихтер рассказал, что идентифицированные антитела аналогичны тем, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца.

"Мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов, и является ли это обычным явлением после множества инфекций или просто после COVID-19. Эти вопросы будут рассмотрены в следующей части нашего исследования", – отметил ученый.

Справка. Синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.

Синдром Гийена-Барре несет в себе потенциальную угрозу для жизни. При этом большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре.

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Как сообщал Главред, группа американских и британских врачей установила, что коронавирус COVID-19 оказывает прямое влияние на психическое здоровье у тех пациентов, которые им переболели.

Кроме того ученые выяснили, что пациенты, переболевшие коронавирусом, страдают не только от отсутствия обоняния и вкуса, у них также наблюдаются миокардиты и астенический синдром, который проявляется бессилием и депрессиями.