Может привести к язве: доктор Габорец назвал первые симптомы гастрита

Гастрит важно диагностировать вовремя и требует своевременного вмешательства специалистов.
На своей страничке в Instagram он отметил, что нередко первые признаки гастрита могут быть незамеченными, но с течением времени могут прогрессировать в неотвратимую боль и даже привести к язве, которая, в случае кровотечения, проявляется черным стулом.
"Первые симптомы бывают малозаметны: тяжесть после еды, белый налет на языке, со временем изжога, отрыжка желудочном соком. А потом боль может быть постоянной, не купированный гастрит, со временем переходит в язву, которая может за кровить, и тогда будет черный стул", - говорит врач.
Особое внимание стоит уделить случаям, когда стул приобретает вид чернослива и, что может свидетельствовать о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом.
В таких случаях, доктор Габорец настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью немедленно.
Гастрит, по словам специалиста, может особенно часто встречаться у женщин, приводя к атрофии слизистой оболочки, которая в некоторых случаях может перерастать в онкологические заболевания.
Начиная с подросткового возраста, когда организм еще обладает запасом здоровья, гастрит может развиваться под воздействием неправильного рациона и приводить к серьезным проблемам во взрослом возрасте.
Доктор Юрий Габорец подчеркивает важность регулярных консультаций с гастроэнтерологом и своевременного ревизии рациона при первых симптомах гастрита.
Он призывает внимательно следить за здоровьем желудочно-кишечного тракта, особенно в подростковом возрасте, когда формируется пищеварительная система, и подчеркивает, что профилактика и своевременное лечение могут предотвратить серьезные осложнения в будущем.
Смотрите видео о том, как понять что у вас гастрит:
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