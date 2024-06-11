Может вызвать сердечный приступ: какой подсластитель не стоит употреблять - ученые

Известно, что ксилит часто добавляют в жевательные резинки, зубные пасты, ополаскиватели, сиропы от кашля, жевательные витамины.

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Низкокалорийный подсластитель ксилит может увеличивать риск сердечных приступов / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Низкокалорийный подсластитель ксилит, который добавляют в жевательные резинки и зубные пасты, может увеличивать риск сердечных приступов и инсультов у потребителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в European Heart Journal, пишет CNN.

Отмечается, что ученые искали ранее неизвестные химические вещества или соединения в крови человека, которые могли бы предсказать риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет.

Автор исследования Стэнли Хейзен и его команда проанализировали 1157 образцов крови людей, которые проходили обследование на сердечно-сосудистые заболевания, собранные между 2004 и 2011 годами.

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"Отдельно ученые исследовали образцы крови более 2100 человек, которые могли иметь высокий риск заболеваний сердца. Они обнаружили ряд спиртосодержащих сахаров - ксилит и эритритол, которые, по мнению ученых, влияют на сердечно-сосудистую функцию", - пишет издание.

Стоит подчеркнуть, что люди с самым высоким уровнем ксилита имели почти вдвое больший риск сердечного приступа, инсульта и смерти чем те, у кого концентрация подсластителя в крови была минимальной.

"Наши тромбоциты имеют рецептор, который распознает молекулу подсластителя и "сигнализирует" тромбоцитам быть более склонными к свертыванию. Вкусовые же рецепторы не могут отличить структуру сахара от других подсластителей", - отметил автор исследования.

В свою очередь, президент Совета по контролю калорийности в США Карла Сондерс отметила, что результаты исследования противоречат десятилетиям научных доказательств, подтверждающих безопасность и эффективность низкокалорийных подсластителей, например ксилит, глобальными медицинскими и регуляторными органами.

"Эти выводы являются плохой услугой для тех, кто полагается на альтернативные подсластители как на инструмент для улучшения своего здоровья", - добавила она.

Где используют ксилит?

Ксилит часто добавляют в жевательные резинки, зубные пасты, ополаскиватели, сиропы от кашля, жевательные витамины. Также его используют в производстве конфет, выпечки, смесей для тортов, соусов для барбекю, кетчупа, арахисового масла, пудингов, сиропа для блинов.

Этот подсластитель является естественным, потому что в микродозах содержится в различных фруктах и овощах. В промышленных масштабах его изготавливают из початков кукурузы, березовых деревьев или генно-инженерных бактерий.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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