Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ

Вместо этого сочетание здоровых продуктов с высоким содержанием клетчатки и углеводов.
Бананы - универсальные и ароматные фрукты, которые часто добавляют в коктейли, выпечку, соусы и десерты. Многие люди также любят есть бананы на завтрак благодаря их портативности и низкой цене.
Однако некоторые задаются вопросом, подходят ли бананы для утренней трапезы.
В этой статье оценивается, полезно ли есть банан на завтрак, пишет Healthline.
Бананы - это здоровый завтрак?
Бананы очень питательны и содержат большое количество калия, клетчатки и витаминов B6 и C.
Читайте такжеВрачи объяснили, кому нельзя есть бананы
Однако они также относительно богаты углеводами и натуральными сахарами.
Хотя это может помочь обеспечить быстрый прилив энергии для правильного начала утра, это может повысить уровень сахара в крови и вызвать срыв в середине утра у людей с диабетом 2 типа.
Исследования также показывают, что завтрак, состоящий в основном из переработанных углеводов, может усилить чувство голода и увеличить риск увеличения веса в долгосрочной перспективе.
Вместо этого сочетание здоровых продуктов с высоким содержанием клетчатки и углеводов, таких как банан, с полезными для сердца жирами и хорошим источником белка, может быть более полезным для регуляции сахара в крови и аппетита.
Ешьте бананы перед завтраком
Если есть банан сам по себе, это может быть не лучшим вариантом для завтрака, но употребление банана перед утренней трапезой или в составе сбалансированного завтрака может быть полезным.
Фактически, один средний банан содержит около 3 граммов клетчатки, растительного соединения, которое замедляет опорожнение желудка, чтобы увеличить чувство сытости и поддерживать регулярность.
Незрелые зеленые бананы также содержат особый тип клетчатки, называемый резистентным крахмалом, который препятствует перевариванию в желудочно-кишечном тракте и способствует здоровью кишечника.
Бананы также являются отличным источником нескольких ключевых питательных веществ, в которых нуждается ваше тело, включая калий и витамин С.
Калий участвует в балансе жидкости и сокращении мышц и может помочь снизить кровяное давление.
Между тем, витамин С поддерживает иммунную систему и может помочь защитить от воспалений и хронических заболеваний.
Дополнительные продукты для завтрака
Сочетание бананов с другими продуктами с высоким содержанием белка и полезных для сердца жиров может улучшить ваш обед.
Это может поддержать регулирование уровня сахара в крови, улучшить чувство сытости и уменьшить чувство голода между приемами пищи.
Кроме того, увеличение потребления белка может способствовать похудению.
Вот несколько идей для здорового завтрака, в который входят бананы:
- замороженные кусочки банана с йогуртом и ореховой пастой
- Греческий йогурт с бананами и семенами чиапротеиновый смузи со шпинатом, ягодами и замороженным бананом
- овсянка с орехами, семенами и нарезанными бананами
- банановые батончики для завтрака с ореховой пастой, овсом и грецкими орехами