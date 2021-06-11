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Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ

11 июня 2021, 23:45

Вместо этого сочетание здоровых продуктов с высоким содержанием клетчатки и углеводов.

Бананы
Бананы очень питательны и содержат большое количество калия/ pixabay

Бананы - универсальные и ароматные фрукты, которые часто добавляют в коктейли, выпечку, соусы и десерты. Многие люди также любят есть бананы на завтрак благодаря их портативности и низкой цене.

Однако некоторые задаются вопросом, подходят ли бананы для утренней трапезы.

В этой статье оценивается, полезно ли есть банан на завтрак, пишет Healthline.

Бананы - это здоровый завтрак?

Бананы очень питательны и содержат большое количество калия, клетчатки и витаминов B6 и C.

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Однако они также относительно богаты углеводами и натуральными сахарами.

Хотя это может помочь обеспечить быстрый прилив энергии для правильного начала утра, это может повысить уровень сахара в крови и вызвать срыв в середине утра у людей с диабетом 2 типа.

Исследования также показывают, что завтрак, состоящий в основном из переработанных углеводов, может усилить чувство голода и увеличить риск увеличения веса в долгосрочной перспективе.

Вместо этого сочетание здоровых продуктов с высоким содержанием клетчатки и углеводов, таких как банан, с полезными для сердца жирами и хорошим источником белка, может быть более полезным для регуляции сахара в крови и аппетита.

Ешьте бананы перед завтраком

Если есть банан сам по себе, это может быть не лучшим вариантом для завтрака, но употребление банана перед утренней трапезой или в составе сбалансированного завтрака может быть полезным.

Фактически, один средний банан содержит около 3 граммов клетчатки, растительного соединения, которое замедляет опорожнение желудка, чтобы увеличить чувство сытости и поддерживать регулярность.

Незрелые зеленые бананы также содержат особый тип клетчатки, называемый резистентным крахмалом, который препятствует перевариванию в желудочно-кишечном тракте и способствует здоровью кишечника.

Бананы также являются отличным источником нескольких ключевых питательных веществ, в которых нуждается ваше тело, включая калий и витамин С.

Калий участвует в балансе жидкости и сокращении мышц и может помочь снизить кровяное давление.

Между тем, витамин С поддерживает иммунную систему и может помочь защитить от воспалений и хронических заболеваний.

Дополнительные продукты для завтрака

Сочетание бананов с другими продуктами с высоким содержанием белка и полезных для сердца жиров может улучшить ваш обед.

Это может поддержать регулирование уровня сахара в крови, улучшить чувство сытости и уменьшить чувство голода между приемами пищи.

Кроме того, увеличение потребления белка может способствовать похудению.

Вот несколько идей для здорового завтрака, в который входят бананы:

  • замороженные кусочки банана с йогуртом и ореховой пастой
  • Греческий йогурт с бананами и семенами чиапротеиновый смузи со шпинатом, ягодами и замороженным бананом
  • овсянка с орехами, семенами и нарезанными бананами
  • банановые батончики для завтрака с ореховой пастой, овсом и грецкими орехами
здоровье
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