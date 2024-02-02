Можно ли есть подгоревшую пищу: как сильно это может ударить по здоровью

Не всем известно, почему нельзя есть горелое. На самом деле есть серьезные причины для беспокойства, если вы часто употребляете такую пищу.

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Можно ли есть подгоревшую еду/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Вы отвлеклись от плиты буквально на несколько минут, а на котлетах/ рыбе/ картошке и т.д. уже успела появиться неприятная черная корка? С такой ситуацией хотя бы раз точно сталкивался каждый из нас. Если это когда-то произошло с вами, у вас наверняка возникал вопрос – а что теперь делать и можно ли есть подгоревшую еду?

Иногда можно услышать такое мнение, будто подгоревшая еда может быть полезной, ведь она якобы имеет такие же свойства, как и активированный уголь. Но на самом деле это миф. Подгоревшая пища не может выполнять роль активированного угля, наоборот – она очень вредна.

Если вы съели такую пищу, допустим, раз в год, то ничего страшного может не произойти. Хуже всего – если такие случаи происходят регулярно и очень часто.

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Дело в том, что во время обработки определенных продуктов при очень высоких температурах в пище образуются природные химические вещества, которые называются канцерогенами. Исследования, которые проводили ученые на лабораторных животных, показали, что канцерогены в случае их употребления в больших количествах вызывают рак. Такие вещества могут вызывать рак толстой кишки, печени, кожи, легких, простаты и других органов.

Но лабораторные животные подвергались действию большего количества канцерогенов. В то время как люди получат не такое уж большое количество этого вещества, если съедят, например, подгоревший бифштекс, котлеты или картофель. Концентрация таких веществ будет в сотни раз меньше, чем та, которой подвергались лабораторные животные. Поэтому риск меньше, но он всё равно есть, поэтому лучше не делать употребление подгоревшей пищи привычкой.

Кроме этого, во время жарки пищи, в которой содержится крахмал, образуется также химическое вещество акриламид. Наибольшая концентрация акриламида наблюдается в картофеле фри, картофельных чипсах, продуктах, приготовленных из злаков (например, хлопьях для завтрака, печенье и тостах), а также в кофе. В 2017 году ученые в Нидерландах определили, что 40 микрограмм акриламида в день увеличивает риск рака вдвое.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к снижению уровня акриламида в рационе. Поэтому лучше не рисковать и не есть подгоревшую пищу.

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