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Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i"

4 августа 2021, 10:03

Яйца могут быть очень питательной частью вашего рациона.

Яйца
Яйца являются отличным источником белка и содержат множество различных питательных веществ

Яйца - вопрос сложный. В одну минуту их хвалят за высокое содержание белка, а в следующую - сбрасывают со счетов за высокий уровень холестерина. Мы должны есть их целиком? Или без желтка? Или избегать вовсе?

В чем дело?

Исследования питания не дают большой ясности; фактически, они часто являются причиной путаницы. Обзор, опубликованный в журнале Nutrients за июнь 2018 года, с уверенностью пришел к выводу, что употребление яиц и других источников пищевого холестерина не влияет на здоровье сердца.

Затем, согласно метаанализу JAMA за март 2019 года, чем больше яиц люди ели, тем выше их риск тех же проблем с сердцем, по-видимому, из-за холестерина в яйцах.

Что делать любителю яиц?

Livestrong попросил читателей прислать самые важные вопросы о питании для зарегистрированных диетологов. Яйца были в центре внимания многих читателей, которые хотели знать, можно ли есть яйца каждый день и действительно ли нам нужно избегать желтков, чтобы контролировать уровень холестерина.

Вот что сказали эксперты.

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"Яйца могут быть очень питательной частью вашего рациона. Они являются отличным источником белка и содержат множество различных питательных веществ.

Все больше и больше исследований показывают, что большинство из нас может съедать от одного до двух яиц в день без каких-либо проблем с уровнем холестерина. Но если у вас высокий уровень холестерина (особенно, если он есть в вашей семье), вам стоит посмотреть, сколько яиц вы съедаете, и придерживаться диеты с одним яйцом в день. Затем, когда вы сделаете свой ежегодный анализ крови, проконсультируйтесь с врачом, чтобы удостовериться, что уровень холестерина в норме.

Тем не менее, яйца могут быть очень полезной частью рациона. Даже тот, кто склонен к высокому холестерину, вероятно, будет нормально есть одно яйцо в день.

В желтке много питательных веществ, но если вы генетически предрасположены к высокому уровню холестерина и любите яйца, вы можете использовать один желток и несколько яичных белков или полностью избавиться от желтка. Яйца служат прекрасным средством для добавления овощей, как омлет с добавлением сыра для полезных жиров и белков".

"Я считаю, что яйца - это хорошо. На самом деле, они великолепны. Яйца - отличный источник питательных веществ - они, вероятно, лучший источник белка, который вы найдете. Яйца можно добавлять в любой прием пищи, от завтрака и обеда до ужина. и закуски. Я люблю их", - говорит диетолог Бонни Тауб.

В новых диетических рекомендациях США говорится, что диетический холестерин из таких продуктов, как яйца, не повышает уровень холестерина в крови.

Лично я люблю есть целые яйца. Но выбор яичных белков вместо цельных яиц должен зависеть от того, что вы еще едите, и от вашей истории болезни. Если бы у меня был омлет из яичного белка с овощами или обычный омлет с овощами, я бы не заметил большой разницы ".

здоровье
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