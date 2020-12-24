Можно ли мыть волосы каждый день: эксперты дали ответ

У некоторых людей слишком частое мытье может вызвать повреждение волос и сухость и зуд кожи головы. / Instagram

Уход за волосами - это сугубо личный выбор. Таким образом, решение о том, как часто мыть волосы, зависит от типа волос, текстуры кожи головы, жирности волос и личных предпочтений.

У некоторых людей слишком частое мытье может вызвать повреждение волос и сухость и зуд кожи головы. По мнению других, нечастое мытье может сделать волосы жирными и безжизненными.

Как часто мыть волосы шампунем

Большинству людей мыть волосы шампунем не обязательно для хорошего здоровья. Просто промойте волосы водой несколько раз в неделю, чтобы удалить наиболее заметные загрязнения и мусор. Решение о том, как часто мыть волосы, - это косметическое решение, основанное на личных предпочтениях.

Текстура волос

Ополаскивать волосы водой между мытьями рекомендуется людям с очень сухими волосами. Людям с очень сухими волосами не нужно мыть голову каждый день или даже через день. Вместо этого, если мыть волосы реже, это поможет сохранить натуральные масла в коже головы и хорошо увлажнить волосы.

Мытье волос еженедельно или даже раз в две недели может быть достаточно для людей с очень сухими волосами.

Если промыть волосы водой между стирками, они будут выглядеть свежими, не теряя при этом влаги.

Очень жирные волосы могут выглядеть жирными через несколько часов после мытья, особенно летом или после тренировки. Люди с очень жирными волосами могут мыть голову ежедневно или через день.

Использование сульфатного шампуня может увеличить время между мытьями.

Люди, претерпевающие гормональные изменения, такие как период полового созревания, также могут обнаружить, что их волосы становятся более жирными, чем обычно.

Большинство людей находятся где-то между этими крайностями и могут мыть волосы от 2 до 5 раз в неделю в зависимости от своих личных предпочтений.

Состояние кожи головы

Состояние кожи головы человека также влияет на состояние его волос. Люди с очень сухой кожей головы, как правило, не имеют столько кожного жира. Нужно реже мыть волосы, чтобы кожа головы оставалась здоровой, предотвращая зуд и шелушение, а волосы оставались мягкими и блестящими.

У людей с очень жирной кожей головы могут развиться прыщи на коже головы или вдоль линии роста волос, и им, возможно, придется мыть волосы чаще, чтобы волосы оставались чистыми.

Предпочтения по укладке волос

Решение о том, как часто мыть волосы, во многом зависит от личных предпочтений в укладке. Некоторым людям не нравится, что их волосы выглядят или кажутся немного жирными. Другие считают, что через несколько дней после мытья их волосы становятся более послушными.

Люди, которые носят сложные прически или у которых очень длинные волосы, также могут предпочесть реже мыть волосы шампунем, так как менее частое мытье шампунем означает меньше времени, затрачиваемого на укладку волос.

Зачем мыть волосы шампунем?

Мытье волос может быть основано на личных предпочтениях. Мытье волос во многом похоже на мытье кожи. Вода может удалить большую часть видимой грязи и мусора, но не устранит запахи или масляные отложения. Шампунь помогает воде эффективно удалять грязь, мусор и запахи, такие как дым или пот.

Шампуни также удаляют масло. Волосы получают масло из сальных желез, которые выделяют масло, называемое кожным салом, которое сохраняет волосы увлажненными.

Увлажненные волосы реже ломаются, не выглядят сухими и вьющимися. Но слишком много влаги может сделать волосы жирными, мягкими и грязными. После нескольких дней без мытья головы масло имеет тенденцию скапливаться ближе всего к коже головы, из-за чего любые волосы вокруг лица выглядят грязными. Большинство шампуней предназначены для удаления излишков масла, что помогает волосам дольше выглядеть чистыми.

Как работает шампунь

Шампунь очищает волосы химическими веществами, называемыми поверхностно-активными веществами. Это мыла, удаляющие поверхностный мусор с кожи головы и волос. Многие шампуни также содержат соединения, называемые сульфатами, которые образуют густую пену, которая удаляет жир с волос. Это поможет волосам выглядеть чище, но также может повредить волосы.

Сохранение хотя бы небольшого количества масла на волосах важно для защиты волос от повреждений. Некоторые люди предпочитают использовать шампуни без сульфатов или увлажняющие шампуни для сохранения здоровья волос, хотя существует мало доказательств того, что шампуни без сульфатов менее агрессивны, чем обычные продукты.

Другие люди предпочитают сокращать количество мытья головы. Некоторые даже рекомендуют полностью отказаться от шампуня.

Жирный или сухой?

Оценка того, являются ли волосы жирными или сухими, может помочь решить, как часто мыть волосы шампунем. Определить тип волос можно с помощью таких вопросов:

Когда волосы выглядят лучше всего? Жирные волосы лучше всего выглядят в день мытья головы шампунем. Нормальные волосы могут выглядеть лучше всего на следующий день, а сухие волосы могут выглядеть лучше всего лишь через несколько дней после шампуня.

Легко ли ломаются волосы? Сухие волосы часто легко ломаются и могут иметь секущиеся кончики. Более жирные волосы становятся более эластичными.

Как выглядят волосы? Просто взглянув на волосы, можно получить некоторое представление. Сухие волосы могут выглядеть ломкими или безжизненными при чрезмерном мытье, а жирные волосы могут быть плоскими и жирными только в течение дня.

Альтернативы мытью шампунем

Мытье шампунем - не единственный способ сделать кожу головы чистой. Некоторые альтернативы включают:

Сухой шампунь: Сухой шампунь - это порошкообразный ароматный спрей, впитывающий масло. Он может увеличить время между мытьем головы, особенно для людей с тонкими или жирными волосами. Однако сухой шампунь не удаляет грязь. Если использовать несколько дней подряд, он также может вызвать скопление порошка, которое раздражает кожу головы.

Шампуни без моющих средств: шампуни без моющих средств, иногда называемые "без моющих средств", - это шампуни, не содержащие сульфатов и агрессивных моющих средств. Они мягко кондиционируют волосы, но не очищают их от масла. Это хороший выбор для людей с сухими или вьющимися волосами или для тех, кто любит мыть волосы каждый день, но не хочет причинять им вред.

Мытье с использованием кондиционера: мытье с использованием кондиционера, иногда называемое совместным мытьем, - это когда человек использует кондиционер или специальный очищающий кондиционер вместо шампуня. Для людей с нормальными и сухими волосами мытье с кондиционером может полностью заменить обычные шампуни, особенно если они не используют тяжелые средства для укладки.