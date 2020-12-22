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Можно ли пить кофе на голодный желудок: названы последствия

22 декабря 2020, 09:28

Кофеин, содержащийся в кофе, не только помогает вам чувствовать себя менее уставшим и более внимательным.

кофе
Кофеин, содержащийся в кофе, не только помогает вам чувствовать себя менее уставшим и более внимательным. / Фото pixabay.com

Кофе - настолько популярный напиток, что в некоторых странах по уровню его потребления уступает только воде.

Кофеин, содержащийся в кофе, не только помогает вам чувствовать себя менее уставшим и более внимательным, но и улучшает ваше настроение, работу мозга и эффективность упражнений.

Он также может способствовать снижению веса и защищать от таких заболеваний, как диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера и болезни сердца.

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Многим людям нравится пить кофе с утра. Тем не менее, некоторые люди утверждают, что употребление его натощак может навредить вашему здоровью.

В этой статье обсуждается, стоит ли пить кофе натощак.

Вызывает ли кофе проблемы с пищеварением?

Исследования показывают, что горечь кофе может стимулировать выработку желудочного сока.

Таким образом, многие люди считают, что кофе раздражает желудок, ухудшает симптомы заболеваний кишечника, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК), и вызывает изжогу, язвы, тошноту, кислотный рефлюкс и расстройство желудка.

Некоторые предполагают, что выпивать чашку кофе натощак особенно вредно, так как в ней нет другой пищи, которая препятствовала бы повреждению слизистой оболочки желудка.

Тем не менее, исследования не могут найти прочной связи между кофе и проблемами с пищеварением - независимо от того, пьете ли вы его натощак.

Хотя небольшая часть людей чрезвычайно чувствительна к кофе и регулярно испытывает изжогу, рвоту или несварение желудка, частота и тяжесть этих симптомов остаются неизменными независимо от того, пьют ли они кофе натощак или вместе с едой.

Тем не менее, важно обращать внимание на реакцию вашего тела. Если вы испытываете проблемы с пищеварением после употребления кофе натощак, но не во время приема пищи, подумайте о том, чтобы соответствующим образом скорректировать потребление.

Повышает ли он уровень гормона стресса?

Другой распространенный аргумент заключается в том, что употребление кофе натощак может повысить уровень гормона стресса кортизола.

Кортизол вырабатывается надпочечниками и помогает регулировать обмен веществ, кровяное давление и уровень сахара в крови. Тем не менее, хронически чрезмерные уровни могут вызывать проблемы со здоровьем, включая потерю костной массы, высокое кровяное давление, диабет 2 типа и болезни сердца.

Уровень кортизола естественным образом достигает пика во время пробуждения, снижается в течение дня и снова достигает пика на ранних этапах сна.

Интересно, что кофе стимулирует выработку кортизола. Таким образом, некоторые люди утверждают, что пить его первым делом утром, когда уровень кортизола уже высок, может быть опасно.

Однако выработка кортизола в ответ на кофе гораздо ниже у людей, которые его регулярно пьют, а некоторые исследования вообще не показывают повышения уровня кортизола. Кроме того, мало доказательств того, что употребление кофе на полный желудок снижает эту реакцию.

Более того, даже если вы не пьете его часто, любое повышение уровня кортизола кажется временным.

Нет оснований полагать, что такой короткий пик приведет к долгосрочным осложнениям со здоровьем.

Короче говоря, отрицательные эффекты хронически высоких уровней этого гормона с большей вероятностью являются результатом такого расстройства здоровья, как синдром Кушинга, чем употребления кофе.

Другие возможные побочные эффекты

Кофе также может иметь несколько отрицательных побочных эффектов, независимо от того, пьете ли вы его натощак.

Например, кофеин может вызывать привыкание, а генетика некоторых людей может сделать их особенно чувствительными к нему.

Это связано с тем, что регулярное употребление кофе может изменить химию вашего мозга, требуя все большего количества кофеина для достижения тех же эффектов.

По этой причине большинство экспертов сходятся во мнении, что вам следует ограничить потребление кофеина примерно 400 мг в день, что эквивалентно 4–5 чашкам кофе.

Поскольку его воздействие может длиться до 7 часов у взрослых, кофе также может нарушить ваш сон, особенно если вы пьете его в конце дня.

Наконец, кофеин может легко проникать через плаценту, и его эффекты могут длиться до 16 часов дольше, чем обычно, у беременных женщин и их детей. Следовательно, беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление кофе 1-2 чашками (240-480 мл) в день. Имейте в виду, что употребление кофе натощак не влияет на силу или частоту этих эффектов.

здоровье ЗОЖ
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